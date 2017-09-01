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Все про:Луганщина (4151) ООН (2173) гуманитарная помощь (780)

 ООН отправила на оккупированную территорию Луганщины более 41 тонны гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

оон

На оккупированную часть Луганской области поехали 7 грузовых автомобилей от ООН с гуманитарной помощью - учебные наборы для детей и гигиенические средства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на въезд на оккупированные территории проследовали 7 грузовых автомобилей от ООН. Транспортные средства перевозили для жителей Луганской области гигиенические наборы и наборы индивидуальные учебные для раннего детского воспитания общим весом более 41 тонна", - сказано в сообщении.

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и гигиенические средства.)))))))))))))

Каждому лугандону-по гандону!!!! УРА, товариСЧи!! а шо б не плодилась тварь!!!
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ОНОО..! даёшь гумнаконвой с амфитаминами!!! будь востребовано на усе 100%...не сумлевайтеся тама в ООН...
Больше наркоты-хорошей и разной!!!и газвагоны не забудьте...для последующей утилизации потребителей!!!
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Проголодались кормильцы...нет сил более орать "Путин введи!"...надо их подкормить!
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ООН везе, Гудок везе, хуйло везе. Ще Україна і пензії виплачує кармільцам. Не жість, а маліна.
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Це сарказм, якщо не зрозумів. Що просили, те і отримали.
Просіть і буде дано вам. (Біблія)

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Обалдеть! Они там и так по две пенсии получают, так им ещё и гуманитарную помощь от ООН. Это как вишенку на торт, без неё никак.
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ага, по 4 еще догоняют и дают 5-ую, хватит одну и ту же ересь годами перепощивать
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почему ересь ? я например в прифронтовнике живу .. к нам в город за пенсиями , регресами , детскими и т.п. от туда целыми автобусами ездяють .....
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Я в интернет магазине работаю. С прифронтовых зон заказов на бытовуху процентов 70.
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всё норм .... кацапы продадут ... не всегда же за свой счёт всю эту хрень финансировать !
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Эта помощь поедет дальше с Луганска к голодающим Поволжья через открытую границу с Россией.
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ну дик обдроченці вже з сил вибились - обстрілювати позиції зСУ в рамках школьного перемыррия.
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Товар наипервейшей необходимости для жителей оккупированой части Луганской области:

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ну от шо, більше нема кому оказивать помощь? там бездонна дірка, скільки не дай-все буде мало і все не так, у нас так війна ніколи не закінчиться, якщо туди будуть везти гуманітарку, ту бидлоту і так все устраює, кормільці довбані, так хто ж кого кормить, шо Хуйло вже не такий актуальний, жратву беруть з Європи, а ввєді путін? просто продажні бляді і як з цим жить, коли повернуть? к чорту цей філіал хуйлостана, не знаю, як кому, а я їх повернення не хочу, землю-да, а бидло нахрєн
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Ну фсе, рынки лугандона пополнятся им портным товаром на 41 тонну
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныООН отправила на оккупированную территорию Луганщины более 41 тонны гуманитарной помощи, - Госпогранслужба
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