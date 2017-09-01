 ООН отправила на оккупированную территорию Луганщины более 41 тонны гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на въезд на оккупированные территории проследовали 7 грузовых автомобилей от ООН. Транспортные средства перевозили для жителей Луганской области гигиенические наборы и наборы индивидуальные учебные для раннего детского воспитания общим весом более 41 тонна", - сказано в сообщении.
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Каждому лугандону-по гандону!!!! УРА, товариСЧи!! а шо б не плодилась тварь!!!
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Больше наркоты-хорошей и разной!!!и газвагоны не забудьте...для последующей утилизации потребителей!!!
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Просіть і буде дано вам. (Біблія)
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