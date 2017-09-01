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 Общество
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Все про:благотворительность (295) Киев (18029) цветы (66) школа (1803)

 Благотворительная акция в Киеве: учащимся предложили поделиться цветами с больными и пожилыми людьми

цветы

26 школ столицы подтвердили свое участие.

В Киеве учебным заведениям предложили поделиться цветами с людьми, которые сейчас находятся в больницах или домах престарелых для того, чтобы поднять им настроение, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Мы предложили 5 районам столицы поддержать эту инициативу, это более 100 школ. У нас подтвержденных 26 школ. На Богдана Хмельницкого, 51-б можно подвезти цветы в течение дня, сообщив нам об этом в Facebook. Суть акции в том, что мы забираем цветы в столичных школ или в местах, где их много, делаем новые букеты, проводим флористическую обработку и дарим людям, которые нуждаются в этом - ездим в дома престарелых, больницы. Наша инициатива этого года - это поддержка больниц. Таким образом мы пытаемся поднять им настроение", - рассказала основатель акции Ольга Коночук.

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чо то никто в процветающую Украину на зароботки не съезжаются, а наоборот к агрессору
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По-моему, еще раз продать цветы, а вырученные деньги на питание и прочие нужды престарелых и больных.
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каждый пнётся с какой нибудь дебильной инициативой...
в психушку тоже цветы повезёте?.. или больным алкоголизмом?..
дебилыбля...
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понял (дошло) - продавцы цветов пропихнули и смеются над идиотами... Благотворительная акция в Киеве: учащимся предложили поделиться цветами с больными и пожилыми людьми - Цензор.НЕТ 2493
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Мама на дежурстве папа собирает дочку в школу, одел, накормил, заплел, говорит бери рюкзак идем в школу, а та говорит я фублю забыла положить, ну иди бери , та приносит куклу с оторванными руками , порванным платьем....... папа: фу бля , дочка вот и мама так тоже говорит... Благотворительная акция в Киеве: учащимся предложили поделиться цветами с больными и пожилыми людьми - Цензор.НЕТ 2182
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Колись стороння людина підморгнула і посміхнулась, побачивши мій сум. Це змінило і мій настрій, і ставлення до ситуації. Чому квітка не допоможе? Будьте добрішими.
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Благотворительная акция в Киеве: учащимся предложили поделиться цветами с больными и пожилыми людьми

СУПЕР ФАРИСЕЙСТВО ВЛАСТЕЙ НА ФОНЕ ДЕСЯТКИ РАЗ ОБДУРЕННЫХ И ОБОБРАННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ ! ---- ВЫ, патлюки, ХОТЯ БЫ ЛЕЧЕБНЫМИ ЦВЕТАМИ СНАБДИЛИ УЧАЩИХСЯ
хотя бы ромашкой, шоп доходяги лечебный чай сварили...



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