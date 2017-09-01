 Благотворительная акция в Киеве: учащимся предложили поделиться цветами с больными и пожилыми людьми

В Киеве учебным заведениям предложили поделиться цветами с людьми, которые сейчас находятся в больницах или домах престарелых для того, чтобы поднять им настроение, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Мы предложили 5 районам столицы поддержать эту инициативу, это более 100 школ. У нас подтвержденных 26 школ. На Богдана Хмельницкого, 51-б можно подвезти цветы в течение дня, сообщив нам об этом в Facebook. Суть акции в том, что мы забираем цветы в столичных школ или в местах, где их много, делаем новые букеты, проводим флористическую обработку и дарим людям, которые нуждаются в этом - ездим в дома престарелых, больницы. Наша инициатива этого года - это поддержка больниц. Таким образом мы пытаемся поднять им настроение", - рассказала основатель акции Ольга Коночук.
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в психушку тоже цветы повезёте?.. или больным алкоголизмом?..
дебилыбля...
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СУПЕР ФАРИСЕЙСТВО ВЛАСТЕЙ НА ФОНЕ ДЕСЯТКИ РАЗ ОБДУРЕННЫХ И ОБОБРАННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ ! ---- ВЫ, патлюки, ХОТЯ БЫ ЛЕЧЕБНЫМИ ЦВЕТАМИ СНАБДИЛИ УЧАЩИХСЯ
хотя бы ромашкой, шоп доходяги лечебный чай сварили...
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