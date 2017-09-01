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 Общество
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Все про:Львов (3674) мусор (464) тарифы (1492) коммунальные услуги (276)

 Во Львове с 1 сентября в два раза повышаются тарифы для населения на вывоз мусора

мусор

Инициаторами повышения тарифов являются городские перевозчики.

Во Львове 1 сентября тарифы на вывоз мусора для населения вырастут в два раза - по новым тарифам жители будут платить по 1,4 грн за каждый квадратный метр жилой площади. Соответствующее решение исполком Львовского горсовета согласовал 4 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"Мы прекрасно понимаем, что, когда площадки переполнены, выносить на исполком вопрос о корректировке тарифов на вывоз было бы не корректно, потому что человек должен платить тогда, когда чисто, когда мусор вывезен. Поэтому перевозчики больше года работали себе в убыток. Они не получали тех средств, которые должны были бы получать", - сказал мэр Львова Андрей Садовой.

Инициаторами повышения тарифов являются городские перевозчики, которые называют действующие тарифы "экономически не обоснованными". Эти изменения были поданы в городской совет еще до передачи ЛОГА функций по вывозу мусора.

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Судя по словам мэра города, "мусорная проблема" Львова уже решена, и именно факт ее решения позволил власти поднимать тарифы.

В частности, по новым тарифам вывоз тонны мусора составит от 719 до 803 грн. (тарифы будут отличаться в зависимости от перевозчика, который вывозит мусор из того или иного района).

Отмечается, что тарифы на вывоз мусора вырастут и для бюджетных учреждений и для юридических лиц - с 753 до 842 грн за тонну.

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А что делать? Украина большая страна. От Львова до Запорожья больше 1000 км
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Ну а чо? Разве не за это львовяне стояли на майдане?
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боярки с утра накатил и полез на цензор зарабатывать на следующую дозу?
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они стояли за вывоз мусора европейцами... бесплатно, а европейцы им пенсии и зарплаты!
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жители будут платить по 1,4 грн за каждый квадратный метр жилой площадиИсточник: https://censor.net.ua/n453649 Это что за хрень такая.
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В этом и была суть всего движняка по мусору в Львове - поднять тарифы.
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Зрада! Порошенко отказывается возить мусор за свой счёт! Фсёпрапало!
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Тобто, пофігу скільки людей проживає на конкретній площі і скільки сміття від них? Фігня якась.
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свынютка дорвался до кормушки. Вот результат давления на Садового. Ничего личного, только бизнес
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а что, от поднятия тарифов земля под мусорный полигон появится ? или это сделали что бы окупить развозку мусора по всей Украине ?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВо Львове с 1 сентября в два раза повышаются тарифы для населения на вывоз мусора
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