 Во Львове с 1 сентября в два раза повышаются тарифы для населения на вывоз мусора

Во Львове 1 сентября тарифы на вывоз мусора для населения вырастут в два раза - по новым тарифам жители будут платить по 1,4 грн за каждый квадратный метр жилой площади. Соответствующее решение исполком Львовского горсовета согласовал 4 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"Мы прекрасно понимаем, что, когда площадки переполнены, выносить на исполком вопрос о корректировке тарифов на вывоз было бы не корректно, потому что человек должен платить тогда, когда чисто, когда мусор вывезен. Поэтому перевозчики больше года работали себе в убыток. Они не получали тех средств, которые должны были бы получать", - сказал мэр Львова Андрей Садовой.

Инициаторами повышения тарифов являются городские перевозчики, которые называют действующие тарифы "экономически не обоснованными". Эти изменения были поданы в городской совет еще до передачи ЛОГА функций по вывозу мусора.

Судя по словам мэра города, "мусорная проблема" Львова уже решена, и именно факт ее решения позволил власти поднимать тарифы.

В частности, по новым тарифам вывоз тонны мусора составит от 719 до 803 грн. (тарифы будут отличаться в зависимости от перевозчика, который вывозит мусор из того или иного района).

Отмечается, что тарифы на вывоз мусора вырастут и для бюджетных учреждений и для юридических лиц - с 753 до 842 грн за тонну.