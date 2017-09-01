 Движение на Столичном и Надднепрянском шоссе в Киеве будет частично ограничено с 1 по 4 сентября, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.
"С 1 по 4 сентября движение транспорта на Столичном и Надднепрянском шоссе частично ограничат в связи с ремонтом", - сказано в сообщении.
В КГГА отметили, что ограничение будет действовать: 1 сентября с 11:00 до 21:00 на мосту через р. Лыбидь на Столичном шоссе в направлении моста им. Е. О. Патона; 2 сентября с 11:00 до 21:00 на мосту через р. Лыбидь на Столичном шоссе в направлении жилого массива Корчеватое; 3 сентября с 9:00 до 21:00 на путепроводе на Надднепрянском шоссе через железнодорожные пути в направлении моста им. Е. О. Патона; и 4 сентября с 9:00 до 21:00 на путепроводе на Надднепрянском шоссе через железнодорожные пути в направлении жилого массива Корчеватое.
Отмечается, что коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.
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