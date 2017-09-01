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 Мэру Ирпеня Карплюку сообщено о подозрении, - прокуратура

карплюк

По версии прокуратуры, Карплюк в 2011 году, находясь на должности директора ООО «Сарафан», умышленно нарушил требования правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

Мэру Ирпеня Владимиру Карплюку сообщено о подозрении. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Прокурором Киевской области сообщено о подозрении мэру Ирпеня, который, находясь в должности директора ООО "Сарафан", не имея всех необходимых разрешений и лицензии на строительство жилого комплекса, нарушил правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, вследствие чего один человек погиб, а другой получил тяжкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

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Карплюк подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия) УК Украины.

Как установили следователи, Карплюк в 2011 году, находясь в должности директора ООО "Сарафан" и будучи лицом, обязанным соблюдать правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, зная, что указанное общество не имеет лицензии на строительную деятельность и разрешений на выполнение работ с повышенной опасностью при выполнении строительно-монтажных работ, умышленно нарушил требования правил строительства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных приказом Госгорпромнадзора.

"Не заботясь о безопасности и здоровье окружающих людей в процессе выполнения работ, подозреваемый не назначил работников, ответственных за безопасное проведение работ грузоподъемными кранами, ведение работ по проектам производства работ или технологическим картам, что, в свою очередь, привело к аварии гусеничного крана и падению его стрелы на здание и людей. В результате аварии один человек погиб на месте происшествия, а другой получил тяжкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре отметили, что "благодаря коррупционным связям и пользуясь беспомощным состоянием потерпевших работников из Ривненской области, длительное время Карплюку удавалось избежать уголовной ответственности".

Мэру Ирпеня грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы сроком до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, 21 июля ГПУ провела несколько десятков обысков по делу мэра Бучи Федорука и мэра Ирпеня Карплюка. Обыски прошли в рамках дела о хищении 890 га леса.

"В рамках дела о хищении 890 га леса подразделения Генпрокуратуры, СБУ и МВД провели обыски по 31 адресу, в том числе и по месту жительства мэров Бучи и Ирпеня. Подозреваемые должностные лица в течение 2006-2012 годов незаконно отвели в собственность земельные участки своему окружению и нужным людям из Киева", - сообщил тогда Луценко.

В ГПУ отметили, что в ходе обысков " нашли документы, подтверждающие данные о разных преступлениях: от вырубки лесов до незаконного строительства ". Также в рамках "бучанского дела" расследуется незаконное предоставление 14 га земли экс-вице-спикеру Верховной Рады Калетнику.

По данным нардепа Ольги Черваковой, Федорук и Карплюк фигурируют в трех уголовных производствах.
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По этой логике и Парцхаладзе с Гройсманом должны отвечать за все смерти и увечья всех строителей в Киевской области и Украине соответственно, не так ли, господин Луценко ? Долго шили Карплюку 67 квартир, и наконец, нашли повод как его утопить ? Землица ирпенская не у тех пацанов, которым сильно надо ? И чем весь этот цирк отличается от посадок бандюковичем Юлечки с Юрочкой ? За всю историю Ирпеня не было настолько хорошего мэра как Карплюк, давайте его похерим и вернем все в совковое болото, главное, Парцхаладзе не обидеть.
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Навіть при самому гіршому для цього виродка розкладі він отримає максимум умовний термін з позбавленням посади. Якщо його совість проковтнула і не подавилась знищенням Ірпіня і катуванням активістів, то такий вирок суду для нього не страшніше нежиті., а десятки зелених лімонів допоможуть пережити цю сумну новмну на Багамах))) От коли на дубах, що залишились будуть поряд з листям шелестіти всі члени міськради , які голосували за вирубкиі тоді і буде справедливість. Цирк.
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Там вокруг мэра выродков достаточно, и среди так называемых активистов тоже их полно, потому что слишком лакомая землица в Ирпене, а факт в том, что именно при Карплюке в Ирпене были сделано множество ремонтов, центр из унылого говна превратился пусть в китчеватый, но все же похожий на европейский район, реконструированы парки, аллеи, скверы и остановлен распил земли областной мафией.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМэру Ирпеня Карплюку сообщено о подозрении, - прокуратура
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