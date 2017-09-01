 Мэру Ирпеня Карплюку сообщено о подозрении, - прокуратура

Мэру Ирпеня Владимиру Карплюку сообщено о подозрении. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
"Прокурором Киевской области сообщено о подозрении мэру Ирпеня, который, находясь в должности директора ООО "Сарафан", не имея всех необходимых разрешений и лицензии на строительство жилого комплекса, нарушил правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, вследствие чего один человек погиб, а другой получил тяжкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Карплюк подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия) УК Украины.
Как установили следователи, Карплюк в 2011 году, находясь в должности директора ООО "Сарафан" и будучи лицом, обязанным соблюдать правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, зная, что указанное общество не имеет лицензии на строительную деятельность и разрешений на выполнение работ с повышенной опасностью при выполнении строительно-монтажных работ, умышленно нарушил требования правил строительства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных приказом Госгорпромнадзора.
"Не заботясь о безопасности и здоровье окружающих людей в процессе выполнения работ, подозреваемый не назначил работников, ответственных за безопасное проведение работ грузоподъемными кранами, ведение работ по проектам производства работ или технологическим картам, что, в свою очередь, привело к аварии гусеничного крана и падению его стрелы на здание и людей. В результате аварии один человек погиб на месте происшествия, а другой получил тяжкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что "благодаря коррупционным связям и пользуясь беспомощным состоянием потерпевших работников из Ривненской области, длительное время Карплюку удавалось избежать уголовной ответственности".
Мэру Ирпеня грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы сроком до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Напомним, 21 июля ГПУ провела несколько десятков обысков по делу мэра Бучи Федорука и мэра Ирпеня Карплюка. Обыски прошли в рамках дела о хищении 890 га леса.
"В рамках дела о хищении 890 га леса подразделения Генпрокуратуры, СБУ и МВД провели обыски по 31 адресу, в том числе и по месту жительства мэров Бучи и Ирпеня. Подозреваемые должностные лица в течение 2006-2012 годов незаконно отвели в собственность земельные участки своему окружению и нужным людям из Киева", - сообщил тогда Луценко.
В ГПУ отметили, что в ходе обысков " нашли документы, подтверждающие данные о разных преступлениях: от вырубки лесов до незаконного строительства ". Также в рамках "бучанского дела" расследуется незаконное предоставление 14 га земли экс-вице-спикеру Верховной Рады Калетнику.
По данным нардепа Ольги Черваковой, Федорук и Карплюк фигурируют в трех уголовных производствах.
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