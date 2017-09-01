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 Госдеп США предупредил своих граждан об угрозе терактов в Европе

госдеп

Госдепартамент США предупредил граждан страны о том, что на территории Европы существует угроза будущих террористических нападений и в связи с этим призывает быть настороже в местах массового скопления людей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом свидетельствует официальное заявление Государственного департамента США.

"Последние происшествия во Франции, России, Швеции, Великобритании, Испании и Финляндии, получившие широкую огласку, свидетельствуют о том, что Исламское государство (ИГ) и Аль-Каида, а также их пособники имеют возможность планировать и совершать теракты в Европе", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 13 человек погибли, 50 ранены в результате теракта в Барселоне, - власти Каталонии. ФОТОрепортаж

Ведомство предупреждает, чтобы граждане США всегда были настороже того, что "сторонники терроризма или саморадикализованные экстремисты могут проводить атаки без предупреждения".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Великобритании автомобиль въехал в толпу мусульман, празднующих Ураза-байрам, есть пострадавшие. ВИДЕО

"Это предупреждение истекает 30 ноября 2017 года", - также сказано.

Вчера, 31 августа 2017 года, полиция Каталонии признала, что за несколько месяцев до теракта в Барселоне получала информацию из разных источников о возможности нападений на бульваре Ла Рамбла, однако, по словам правоохранителей, предупреждения были из источников "с низким уровнем авторитетности".
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Пуйлу организовать пару-тройку терактов в Европе, шо два пальца об асфальт...
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Цікаво, скількох саме громадян України це стосується- бо деякі і по три громадянства мають та каву п'ють...
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"Последние происшествия во Франции, России, Швеции, Великобритании,
Испании и Финляндии, получившие широкую огласку, свидетельствуют о том,
что Исламское государство (ИГ) и Аль-Каида, а также их пособники..." А про посібників бажано більш подробиць, бо якраз в них і Зло все, в тих т.з. посібниках. Більше того, всі ті алькаїди якраз з "посібників" і з'явились і продовжують кормитись. Ім'я тим "посібникам" орки з мордору, а ще точніше кремль з ботоксним карликом всередині. Источник: https://censor.net.ua/n453644"Последние происшествия во Франции, России, Швеции, Великобритании, Испании и Финляндии, получившие широкую огласку, свидетельствуют о том, что Исламское государство (ИГ) и Аль-Каида, а также их пособники Источник: https://censor.net.ua/n453644
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Вибачаюсь, якогось біса двічи вставило текст, на який я посилаюсь своїм коментарем.
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Глючить. Пише що помилка, або зовсім мовчить. Перезавантаж сторінку і там буде вже один коментар, а не намагайся відправити його знов. В мене теж так було кілька разів поки не вкурив що до чого.
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Значит в ноябре параше уже точно будет не до организации террактов
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГосдеп США предупредил своих граждан об угрозе терактов в Европе
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