 Госдеп США предупредил своих граждан об угрозе терактов в Европе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом свидетельствует официальное заявление Государственного департамента США.
"Последние происшествия во Франции, России, Швеции, Великобритании, Испании и Финляндии, получившие широкую огласку, свидетельствуют о том, что Исламское государство (ИГ) и Аль-Каида, а также их пособники имеют возможность планировать и совершать теракты в Европе", - говорится в сообщении.
Ведомство предупреждает, чтобы граждане США всегда были настороже того, что "сторонники терроризма или саморадикализованные экстремисты могут проводить атаки без предупреждения".
"Это предупреждение истекает 30 ноября 2017 года", - также сказано.
Вчера, 31 августа 2017 года, полиция Каталонии признала, что за несколько месяцев до теракта в Барселоне получала информацию из разных источников о возможности нападений на бульваре Ла Рамбла, однако, по словам правоохранителей, предупреждения были из источников "с низким уровнем авторитетности".
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https://www.youtube.com/watch?v=LDuusnhHDfg
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Испании и Финляндии, получившие широкую огласку, свидетельствуют о том,
что Исламское государство (ИГ) и Аль-Каида, а также их пособники..." А про посібників бажано більш подробиць, бо якраз в них і Зло все, в тих т.з. посібниках. Більше того, всі ті алькаїди якраз з "посібників" і з'явились і продовжують кормитись. Ім'я тим "посібникам" орки з мордору, а ще точніше кремль з ботоксним карликом всередині. Источник: https://censor.net.ua/n453644"Последние происшествия во Франции, России, Швеции, Великобритании, Испании и Финляндии, получившие широкую огласку, свидетельствуют о том, что Исламское государство (ИГ) и Аль-Каида, а также их пособники Источник: https://censor.net.ua/n453644
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