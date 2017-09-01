 Сегодняшний день навсегда войдет в историю сильной и независимой Украины, - Порошенко о вступлении в силу СА с ЕС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Президент написал на своей странице в Facebook.
"1 сентября 2017 г., день, который навсегда войдет в историю нашей сильной и независимой Украины. Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС", - написал он.
Президент напомнил, что с 1 января 2016 г. в Украине функционирует углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Евросоюзом: "За 6 месяцев этого года внешняя торговля товарами и услугами Украины со странами ЕС выросла на 22%. Почти 40% нашей торговли приходится именно на Европейский Союз".
Также Порошенко отметил, что состоялась историческая смена географической структуры украинского экспорта в пользу увеличения его объемов в страны ЕС: "Это уже необратимые процессы интеграции украинской экономики к рынку Евросоюза".
Напомним, с 2014 года Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС работало в ограниченном объеме. Политическая часть СА Украина-ЕС была подписана 21 марта 2014 года во время саммита в Брюсселе. Первые подписи от ЕС поставили президент Европейского совета Херман Ван Ромпей и президент Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу. Первую подпись с украинской стороны поставил тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
Экономическая часть СА между Украиной и ЕС, которая предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ), была подписана 27 июня 2014 года на саммите ЕС в Брюсселе. С европейской стороны документ подписали Х. ван Ромпей и Ж.М.Баррозу, а с украинской стороны подпись поставил президент Украины Петр Порошенко.
Для вступления в силу СА должно быть ратифицировано всеми 28 государствами-членами ЕС и Украиной. Европейский парламент ратифицировал СА синхронно с Верховной Радой Украины 16 сентября 2014 года. Голосование в двух парламентах транслировалось в режиме видеоконференции по телемосту.
Первыми из стран-членов ЕС документ ратифицировали Румыния, Литва и Латвия, последними - Кипр, Бельгия, Нидерланды.
В Нидерландах вопрос о ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной был вынесен на консультативный референдум, на котором 6 апреля 2016 года 61% голландцев, принявших участие в голосовании, проголосовали "против". Однако результаты референдума не являются обязывающими для голландского правительства. В итоге нижняя палата Парламента Нидерландов ратифицировала СА Украина-ЕС 23 февраля 2017 года, а Сенат Нидерландов (верхняя палата) - 30 мая.
После ратификации СА парламентом Нидерландов были сняты все законодательные преграды, которые блокировали официальный запуск Ассоциации Украина-ЕС. Нидерланды направили ратификационные документы в ЕС, и 11 июля 2017 года Совет Европейского Союза объявил о завершении всех формальностей в процессе ратификации, поскольку последний документ о ратификации был передан на хранение.
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как один Путлер целое США развалил...,ржунимагу..
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ничего для народа не поменялось, только хуже стало..
не за офшоренко стоял Майдан..
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5 ч ·
Доброе утро, друзья.
Пятница и прекрасный десерт недели.
Сегодня очень большой день.
Сегодня день, который мы все давно ждали. За этот день пролито много крови украинцев. Сегодня Украина - Европа не только географически и исторически. Сегодня Украина - Европа и юридически, формально. Сегодня Украина стала ассоциированным членом ЕС!
Но это не финал. Это только начало. Всем нам предстоит много работы, чтобы изменить страну и изменить себя. Свои привычки, мышление, поведение, мировоззрение. Чтобы стать настоящими европейцами в семье европейцев.
Большой стимул. Большой Путь!
Поздравляю всех и спасибо!
Наш союзник - США, как всегда, поздравил Украину оригинально:
США потребовали от России в течение 48 часов закрыть своё Генконсульство в Сан-Франсиско, канцелярию в Вашингтоне и консульское представительство в Нью- Йорке. Чемодан- самолет - Москва.
Что еще нужно отметить:
Немного Витрины:
Американская Корпорация зарубежных частных инвестиций (OPIC) планирует инвестировать 650 млн долларов в ряд новых проектов в Украине.
Вопрос оружия - основной:
Министр обороны Великобритании вчера прибыл в Украину.
Про Крым никто не забыл:
Председатель Сеймаса Литвы Викторас Пранцкетис сегодня посетит административную границу с оккупированным Россией Крымом в Херсонской области.
В конце недели традиционно благодарю своих подписчиков, которые поддерживают мой независимый блог (реквизиты - наверху страницы). Спасибо, без вас блога бы не было.
Поздравляю всех мусульман с Курбан Байрам.
Хорошего дня всем.
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как эти 3 новости сопоставляются?
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31.08.17 07:11За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 19 раз открывали провокационный огонь, - штаб
В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО продолжает оставаться контролируемой украинской армией.---
Благодаря "школьному перемирию" уже четверо суток на фронте мы не имеем ни одной боевой потери, - Порошенко
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01.09.17 08:49 30 августа в зоне АТО погиб воин УДА Геннадий Левицкий, - глава Николаевской ОГА Савченко. ФОТО
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Без Имени
Ну, а чего ожидать от петруши? Да не верю ни единому слову этого хряка. Чистейшие ПР зарисовки для лохов. Вот тут самое время вспомнить откуда деньжата. А они, поговаривают, от брата, имевшего доступ к "общаку" расейских бандюков. И бизнес в России у "зайчика шоколадного" весьма успешный и растущий. Хош не хош надо прогибаться, а то путинские дворняги вмиг отберут всё "непосильным трудом нажитое". Да и, помнится, по инету гуляла распечатка прослушки порошка с российскими буржуями. Там его в достаточно невежливой форме подбивали лоббировать их интересы, а он оправдывался, как виноватый, что, мол, он не всесильный. Но то, что таки лоббировал, никакаих сомнений. Просто так в раше никому иметь такого масштаба бизнес не дадут. Особенно из опальной Украины да еще и спонсору плюс куму Ющенка. Тут всё очень запутанно и отнюдь не на пользу Украине.
15.06.2009 16:27
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В июле 2017 года стороны продлили контракт до 2020 года. Давно РФия стала европейским заказчиком?
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