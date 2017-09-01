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 Политика Украины
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Все про:ассоциация (878) Порошенко (13671) соглашение (1053) Евросоюз (12109)

 Сегодняшний день навсегда войдет в историю сильной и независимой Украины, - Порошенко о вступлении в силу СА с ЕС

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал украинцев с вступлением в силу Соглашения об ассоциации (СА) между Украиной и ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Президент написал на своей странице в Facebook.

"1 сентября 2017 г., день, который навсегда войдет в историю нашей сильной и независимой Украины. Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС", - написал он.

Президент напомнил, что с 1 января 2016 г. в Украине функционирует углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Евросоюзом: "За 6 месяцев этого года внешняя торговля товарами и услугами Украины со странами ЕС выросла на 22%. Почти 40% нашей торговли приходится именно на Европейский Союз".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сильніші разом": Туск о вступлении в силу Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Также Порошенко отметил, что состоялась историческая смена географической структуры украинского экспорта в пользу увеличения его объемов в страны ЕС: "Это уже необратимые процессы интеграции украинской экономики к рынку Евросоюза".

Напомним, с 2014 года Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС работало в ограниченном объеме. Политическая часть СА Украина-ЕС была подписана 21 марта 2014 года во время саммита в Брюсселе. Первые подписи от ЕС поставили президент Европейского совета Херман Ван Ромпей и президент Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу. Первую подпись с украинской стороны поставил тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Экономическая часть СА между Украиной и ЕС, которая предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ), была подписана 27 июня 2014 года на саммите ЕС в Брюсселе. С европейской стороны документ подписали Х. ван Ромпей и Ж.М.Баррозу, а с украинской стороны подпись поставил президент Украины Петр Порошенко.

Для вступления в силу СА должно быть ратифицировано всеми 28 государствами-членами ЕС и Украиной. Европейский парламент ратифицировал СА синхронно с Верховной Радой Украины 16 сентября 2014 года. Голосование в двух парламентах транслировалось в режиме видеоконференции по телемосту.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Украине - среди пяти приоритетов внешней политики ЕС, - Могерини

Первыми из стран-членов ЕС документ ратифицировали Румыния, Литва и Латвия, последними - Кипр, Бельгия, Нидерланды.

В Нидерландах вопрос о ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной был вынесен на консультативный референдум, на котором 6 апреля 2016 года 61% голландцев, принявших участие в голосовании, проголосовали "против". Однако результаты референдума не являются обязывающими для голландского правительства. В итоге нижняя палата Парламента Нидерландов ратифицировала СА Украина-ЕС 23 февраля 2017 года, а Сенат Нидерландов (верхняя палата) - 30 мая.

После ратификации СА парламентом Нидерландов были сняты все законодательные преграды, которые блокировали официальный запуск Ассоциации Украина-ЕС. Нидерланды направили ратификационные документы в ЕС, и 11 июля 2017 года Совет Европейского Союза объявил о завершении всех формальностей в процессе ратификации, поскольку последний документ о ратификации был передан на хранение.



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так он шо, сегодня на линейке в школе звонок мотылять не будет?
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Это историческое событие,об этом сложат песни и былины!
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Витя Литовченко на ВАТА TV вбросил новый видасик : :D
как один Путлер целое США развалил...,ржунимагу..
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Если бы не коляска Джулии Тимошенко,не видать нам ЕС и НАТО...
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Вот как бывает,подпиши дурной хряк ассоциацию,до сих пор по пеньках в Межигорье бы скакал,и возможно трудовая книжка на Банковой лежала,а теперь живёт как щур в подмосковье. Ну а цель Майдана-2,который назывался Евромайданом достигнута,с чем я усех нас поздравляю
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кодла поросенка - это реванш режима януковича..
ничего для народа не поменялось, только хуже стало..
не за офшоренко стоял Майдан..
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Тут речь не про шоколадных батонов , а про Ассоциацию. Развод с ,,советским миром" ОФОРМЛЕН уже официально.Прощай немытая рассея.
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Теперь "мытые" нами командуют: Какие цены устанавливать, когда на пенсию идти как землю продавать, куда карпатский кругляк девать итд.
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мне вчера дочка вечером звонила, вся в соплях, им Днепрогазсбыт прислал уведомления, шо теперь платить придётся за двоих прописанных 256 грн за газовую плиту + абонплата больше 100 грн. це перемога!
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Але, соевые, что то слабо вы тут брызжете. Увеличить обороты, а то рейтинг у пэти не поднимается чего то)))
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О, Петя проснулся! А Грося нас уже поздравил, так, что пиар не считается!
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Олег Пономарь
5 ч ·

Доброе утро, друзья.
Пятница и прекрасный десерт недели.
Сегодня очень большой день.
Сегодня день, который мы все давно ждали. За этот день пролито много крови украинцев. Сегодня Украина - Европа не только географически и исторически. Сегодня Украина - Европа и юридически, формально. Сегодня Украина стала ассоциированным членом ЕС!
Но это не финал. Это только начало. Всем нам предстоит много работы, чтобы изменить страну и изменить себя. Свои привычки, мышление, поведение, мировоззрение. Чтобы стать настоящими европейцами в семье европейцев.
Большой стимул. Большой Путь!
Поздравляю всех и спасибо!

Наш союзник - США, как всегда, поздравил Украину оригинально:
США потребовали от России в течение 48 часов закрыть своё Генконсульство в Сан-Франсиско, канцелярию в Вашингтоне и консульское представительство в Нью- Йорке. Чемодан- самолет - Москва.
Что еще нужно отметить:
Немного Витрины:
Американская Корпорация зарубежных частных инвестиций (OPIC) планирует инвестировать 650 млн долларов в ряд новых проектов в Украине.
Вопрос оружия - основной:
Министр обороны Великобритании вчера прибыл в Украину.
Про Крым никто не забыл:
Председатель Сеймаса Литвы Викторас Пранцкетис сегодня посетит административную границу с оккупированным Россией Крымом в Херсонской области.
В конце недели традиционно благодарю своих подписчиков, которые поддерживают мой независимый блог (реквизиты - наверху страницы). Спасибо, без вас блога бы не было.
Поздравляю всех мусульман с Курбан Байрам.
Хорошего дня всем.
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Рейтинги любят составлять на РАБссии,типа "Блевота-Центр" назначила 86 % РАБссиянских болванов держатся за Плешивого Педофила,
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надо было наладить производство плутония, давно уже в евросоюзе были бы
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Я смотрю все работники чоколадного цеха вышли на работу


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Им хозяева ещё не сказали что уже не в тренде всех называть рукой кремля, 5-ой колонной, пукин нападёт, опять у нас война ну после 2-х месяцев каникул ВР и т.п. хренью...Уже не катит.
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я не понял. нам врут?
как эти 3 новости сопоставляются?
---
31.08.17 07:11За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 19 раз открывали провокационный огонь, - штаб
В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО продолжает оставаться контролируемой украинской армией.---
Благодаря "школьному перемирию" уже четверо суток на фронте мы не имеем ни одной боевой потери, - Порошенко

---
01.09.17 08:49 30 августа в зоне АТО погиб воин УДА Геннадий Левицкий, - глава Николаевской ОГА Савченко. ФОТО
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посмотрите на дату комента
Сегодняшний день навсегда войдет в историю сильной и независимой Украины, - Порошенко о вступлении в силу СА с ЕС - Цензор.НЕТ 3647 Без Имени

Ну, а чего ожидать от петруши? Да не верю ни единому слову этого хряка. Чистейшие ПР зарисовки для лохов. Вот тут самое время вспомнить откуда деньжата. А они, поговаривают, от брата, имевшего доступ к "общаку" расейских бандюков. И бизнес в России у "зайчика шоколадного" весьма успешный и растущий. Хош не хош надо прогибаться, а то путинские дворняги вмиг отберут всё "непосильным трудом нажитое". Да и, помнится, по инету гуляла распечатка прослушки порошка с российскими буржуями. Там его в достаточно невежливой форме подбивали лоббировать их интересы, а он оправдывался, как виноватый, что, мол, он не всесильный. Но то, что таки лоббировал, никакаих сомнений. Просто так в раше никому иметь такого масштаба бизнес не дадут. Особенно из опальной Украины да еще и спонсору плюс куму Ющенка. Тут всё очень запутанно и отнюдь не на пользу Украине.
15.06.2009 16:27
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Мне нравится 3

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Дело в том, что УДА не входит в состав ВСУ. И о погибших или раненных воинах УДА штаб АТО не сообщает. Это уже не первый раз такое.
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Перед расстрелом Рейтинг Николае Чаушеску в Румынии был 97 %,у Путлера сегодня 87 %,Осталос чуть чуть
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мне это пофигу,пусть будет НОЛЬ лишь бы Украина в НАТО поскорее была...
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А привітати двоєшників з днем Знань він забув, чи я щось пропустив?
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Не, сегодня он лично попрется на линейку перед малыми пиариться
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Совдепия рулит! Гройсман, Кличко...и челядь с речами советскими на празднике у школьников...Перед этим порошенко был главной Открывачкой в Украине. По всем каналам ТВ, даже не олигархическим показывают. А вы говорите декоммунизация. Это в головах властных......а не в названии улиц.
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ни одного чиновника нет в школах. Ты со своей паРашей спутал...
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Ты тут пока один серишь от МинСэць? Не будь вышиватой, но ты видать на работе. ТВ смотри...любые новости. Тебе видать приятно быть рабским подхалимом бпп. Соболезную....
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Скоро по всем улусам рассеи: ,,Ты женат холоп? Никак нет ваше превосходительство! Женим ...Машка-Наташка становитесь раком . Рождаемость поднимать будем а то с китайскими братьями некому дружить семьями скоро будет в хабаровске и владике одни китайские......
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Украина поставляет двигатели для Сатаны, которой нас же могут и шарахнуть!
В июле 2017 года стороны продлили контракт до 2020 года. Давно РФия стала европейским заказчиком?
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Наступило 1 -е сентября. Петя отчитался о перемоге. Как будто оттолкнулся ногой от Урала.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодняшний день навсегда войдет в историю сильной и независимой Украины, - Порошенко о вступлении в силу СА с ЕС
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