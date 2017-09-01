 "Признаков подготовки к наступательным действиям нет", - в штабе АТО рассказали, как террористы используют "школьное перемирие"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
По оперативным данным штаба, в настоящее время основные усилия противника направлены на поддержание готовности резервов, скрытого управления войсками, совершенствование фортификационного оборудования и проведения мероприятий боевой подготовки.
"Признаков подготовки к наступательным действиям нет", - отметили в пресс-центре АТО.
Напомним, 31 августа российские наемники 24 раза открывали огонь по позициям украинских воинов.
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Россия перебросила на границу с Украиной дивизион ракетных комплексов "Точка-У", - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
https://censor.net.ua/news/453628/rossiya_perebrosila_na_granitsu_s_ukrainoyi_divizion_raketnyh_kompleksov_tochkau_informnapalm_videofotoreportaj
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маршал Шапошников.1940 год.
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