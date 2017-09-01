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 "Признаков подготовки к наступательным действиям нет", - в штабе АТО рассказали, как террористы используют "школьное перемирие"

штаб ато

Во время "школьного перемирия" террористы осуществляют совершенствование фортификационного оборудования и проводят мероприятий по боевой подготовке личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

По оперативным данным штаба, в настоящее время основные усилия противника направлены на поддержание готовности резервов, скрытого управления войсками, совершенствование фортификационного оборудования и проведения мероприятий боевой подготовки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы оборудовали окопы возле школы в Донецкой области, - ОБСЕ

"Признаков подготовки к наступательным действиям нет", - отметили в пресс-центре АТО.

Напомним, 31 августа российские наемники 24 раза открывали огонь по позициям украинских воинов.


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Да уж, нет признаков:
Россия перебросила на границу с Украиной дивизион ракетных комплексов "Точка-У", - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

https://censor.net.ua/news/453628/rossiya_perebrosila_na_granitsu_s_ukrainoyi_divizion_raketnyh_kompleksov_tochkau_informnapalm_videofotoreportaj
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Что такое дивизион, у нас этих комплексов под сотню .
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Ты отошел от главного: "Признаков подготовки к наступательным действиям нет"
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А сколько еще дивизионов было переброшено? Ведь не каждый парашенский состав мониторится с нашей стороны.
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Каждое перемирие дает возможность врагу подвезти новые силы укрепиться и перегруппироваться
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Держать в постоянном напряге маскалей ни сна ни отдыха!
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У нашего командования признаков желания освободить свою землю тоже нет
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Самый большой вопрос, что делать с донбаситами ? Вы возьметесь отвечать за их безопасность, напомню вам что почти 2 млн беженцев из Донецка и Луганска хотят крови этих тварей, и не скрывают что будут их убивать .
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Думаю, что час "Х" наступит для нас когда Украина будет освобождать лугандон. ослобожденцы грозятся все и всех с землей смешать. Но.. шо буде, те й буде. Если б мы добавились к этим "почти 2 млн" беженцев, кому было бы лучше от этого? Я здесь далекоооо не одна такая. Могу понять тех чьи дома разбомблены - жить негде, а остальным какого "х" срываться неведомо куда? Патриотизм - смешно! На подконтрольной территории вдоль границы с россией полно еще тех, кто ждет не скрываясь русского мира (и это после лугандона) лугандонцы хоть думали, что их как Крым отдадут, а эти имеют возможность увидеть своими глазами, услышать очевидцев и тем не менее, ждут русского мира. Закарпатье ждет венгерского мира с венгерскими паспортами. Сколько Румынии присягнули за паспорта румынские. Этих людей вы считаете патриотами Украины. Ну "счастье" у нас такое - не Румыния и Венгрия граничат с Луганской областью. Помыкались - много вернулись, про россию вообще молчу, из Украины - по чужим углам устали мыкаться и всего то.
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Чтобы наступать, нужно тройное преимущество в живой силе и технике.
маршал Шапошников.1940 год.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Признаков подготовки к наступательным действиям нет", - в штабе АТО рассказали, как террористы используют "школьное перемирие"
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