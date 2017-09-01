 День знаний в Украине: для охраны общественного порядка будут задействованы около 15 тысяч полицейских

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.
Для охраны общественного порядка в этот день будет задействовано около 15 000 сотрудников полиции. Среди них - сотрудники ювенальной и патрульной полиции, участковые офицеры и школьные офицеры полиции. Эти мероприятия пройдут в более чем 15 тысячах учебных заведений по всей стране.
Кроме того, с 30 августа в школах по всей стране продолжаются "Уроки с полицейским". Сотрудники полиции рассказывать детям об основах безопасности на дороге, правила поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов, правила поведения в школе и др.
Напомним, что МВД, Нацполиция, Детский фонд ООН (UNICEF) и организация "Agriteam-Canada" будут сотрудничать в защите прав детей.
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