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Все про:охрана (641) Нацполиция (8551) школа (1801)

 День знаний в Украине: для охраны общественного порядка будут задействованы около 15 тысяч полицейских

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1 сентября в более чем 15 000 украинских школ будут проведены торжественные мероприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Для охраны общественного порядка в этот день будет задействовано около 15 000 сотрудников полиции. Среди них - сотрудники ювенальной и патрульной полиции, участковые офицеры и школьные офицеры полиции. Эти мероприятия пройдут в более чем 15 тысячах учебных заведений по всей стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черновицкий горсовет запретил чиновникам выступать на торжественных линейках 1 сентября

Кроме того, с 30 августа в школах по всей стране продолжаются "Уроки с полицейским". Сотрудники полиции рассказывать детям об основах безопасности на дороге, правила поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов, правила поведения в школе и др.

Напомним, что МВД, Нацполиция, Детский фонд ООН (UNICEF) и организация "Agriteam-Canada" будут сотрудничать в защите прав детей.
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Не лецимерство поздравлять деток с началом учебного года, тогда когда весь мир вспоминает о начале 2-й мировой войны? Всегда у Вас в Украине, не так как у людей !
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моя племянница сегодня в 1-й класс пошла.........
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Сегодня весь мир вспомина начало 2-й мировой войны, а в Украине День знаний, какой позор , какое лецимерство!
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