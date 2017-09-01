 За минувшие сутки террористы 24 раза открывали провокационный огонь по позициям сил АТО, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
Сообщается, что как и в предыдущие дни, основная активность врага сохранялась на донецком направлении. В частности, почти 70% от общего количества суточных обстрелов произошли в Авдеевской промзоне, в районе шахты Бутовка и Зайцево: "Так, вчера после 18 часов боевики несколько раз открывали огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениям в районе Авдеевской промзоны, шахты Бутовка, Зайцево и Песков".
На луганском направлении противник обстрелял из гранатомета укрепления сил АТО возле Катериновки.
В то же время, по данным штаба, на приморском направлении в конце суток сохранялась тишина.
"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 24 раза открывали провокационный огонь по позициям сил АТО", - сказано в сообщении.
Напомним, 30 августа российские наемники 19 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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Подонок ты пэтя
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