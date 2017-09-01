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 За минувшие сутки террористы 24 раза открывали провокационный огонь по позициям сил АТО, - штаб

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Минувшие сутки в районе проведения АТО завершились без существенных изменений в обстановке. Российско-оккупационные группировки продолжили одиночные обстрелы позиций украинских сил, используя в основном стрелковое оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

Сообщается, что как и в предыдущие дни, основная активность врага сохранялась на донецком направлении. В частности, почти 70% от общего количества суточных обстрелов произошли в Авдеевской промзоне, в районе шахты Бутовка и Зайцево: "Так, вчера после 18 часов боевики несколько раз открывали огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениям в районе Авдеевской промзоны, шахты Бутовка, Зайцево и Песков".

На луганском направлении противник обстрелял из гранатомета укрепления сил АТО возле Катериновки.

В то же время, по данным штаба, на приморском направлении в конце суток сохранялась тишина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Донбассе стабильная. Враг совершал провокационные обстрелы позиций в районе Авдеевской промзоны, шахты Бутовки, Зайцево, Марьинки и Крымского, - штаб АТО

"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 24 раза открывали провокационный огонь по позициям сил АТО", - сказано в сообщении.

Напомним, 30 августа российские наемники 19 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.

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Головне.щоб ці провокативні обстріли,які лишаються без відповіді,не призвели до загибелі та поранень наших військових.
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А о раненых и погибших ни слова. Парашенские выродки как стреляли, так и стреляют. Но изменилась методика сообщений после выступления негаранта Конституции о сентябрьском одностороннем перемирии: одиночные, 70% и т.д. и т.п. Сказали бы еще, что враги Украины стали белые и пушистые.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки террористы 24 раза открывали провокационный огонь по позициям сил АТО, - штаб
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