 "Сильніші разом": Туск о вступлении в силу Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом он написал в Twitter "1 сентября мы празднуем полное вступления в силу Соглашения о ассоциации между ЕС и Украиной. #СильнішіРазом", - написал Туск.

Напомним, с 2014 года Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС работало в ограниченном объеме. Политическая часть СА Украина-ЕС была подписана 21 марта 2014 года во время саммита в Брюсселе. Первые подписи от ЕС поставили президент Европейского совета Херман Ван Ромпей и президент Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу. Первую подпись с украинской стороны поставил тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк.Экономическая часть СА между Украиной и ЕС, которая предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ), была подписана 27 июня 2014 года на саммите ЕС в Брюсселе. С европейской стороны документ подписали Х. ван Ромпей и Ж.М.Баррозу, а с украинской стороны подпись поставил президент Украины Петр Порошенко.Для вступления в силу СА должно быть ратифицировано всеми 28 государствами-членами ЕС и Украиной. Европейский парламент ратифицировал СА синхронно с Верховной Радой Украины 16 сентября 2014 года. Голосование в двух парламентах транслировалось в режиме видеоконференции по телемосту.Первыми из стран-членов ЕС документ ратифицировали Румыния, Литва и Латвия, последними - Кипр, Бельгия, Нидерланды.В Нидерландах вопрос о ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной был вынесен на консультативный референдум, на котором 6 апреля 2016 года 61% голландцев, принявших участие в голосовании, проголосовали "против". Однако результаты референдума не являются обязывающими для голландского правительства. В итоге нижняя палата Парламента Нидерландов ратифицировала СА Украина-ЕС 23 февраля 2017 года, а Сенат Нидерландов (верхняя палата) - 30 мая.После ратификации СА парламентом Нидерландов были сняты все законодательные преграды, которые блокировали официальный запуск Ассоциации Украина-ЕС. Нидерланды направили ратификационные документы в ЕС, и 11 июля 2017 года Совет Европейского Союза объявил о завершении всех формальностей в процессе ратификации, поскольку последний документ о ратификации был передан на хранение.После этого документ вступит в силу в первый день второго месяца после завершения всех процедур - 1 сентября 2017 года.