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Все про:ассоциация (877) Туск (391) Евросоюз (12108)

 "Сильніші разом": Туск о вступлении в силу Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

туск

Президент Европейского совета Дональд Туск назвал праздником вступление в силу в полном объеме Соглашения о ассоциации в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом с 1 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

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"1 сентября мы празднуем полное вступления в силу Соглашения о ассоциации между ЕС и Украиной. #СильнішіРазом", - написал Туск.

Сильніші разом: Туск о вступлении в силу Соглашения об ассоциации Украина-ЕС 01


Напомним, с 2014 года Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС работало в ограниченном объеме. Политическая часть СА Украина-ЕС была подписана 21 марта 2014 года во время саммита в Брюсселе. Первые подписи от ЕС поставили президент Европейского совета Херман Ван Ромпей и президент Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу. Первую подпись с украинской стороны поставил тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Экономическая часть СА между Украиной и ЕС, которая предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ), была подписана 27 июня 2014 года на саммите ЕС в Брюсселе. С европейской стороны документ подписали Х. ван Ромпей и Ж.М.Баррозу, а с украинской стороны подпись поставил президент Украины Петр Порошенко.

Для вступления в силу СА должно быть ратифицировано всеми 28 государствами-членами ЕС и Украиной. Европейский парламент ратифицировал СА синхронно с Верховной Радой Украины 16 сентября 2014 года. Голосование в двух парламентах транслировалось в режиме видеоконференции по телемосту.

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Первыми из стран-членов ЕС документ ратифицировали Румыния, Литва и Латвия, последними - Кипр, Бельгия, Нидерланды.

В Нидерландах вопрос о ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной был вынесен на консультативный референдум, на котором 6 апреля 2016 года 61% голландцев, принявших участие в голосовании, проголосовали "против". Однако результаты референдума не являются обязывающими для голландского правительства. В итоге нижняя палата Парламента Нидерландов ратифицировала СА Украина-ЕС 23 февраля 2017 года, а Сенат Нидерландов (верхняя палата) - 30 мая.

После ратификации СА парламентом Нидерландов были сняты все законодательные преграды, которые блокировали официальный запуск Ассоциации Украина-ЕС. Нидерланды направили ратификационные документы в ЕС, и 11 июля 2017 года Совет Европейского Союза объявил о завершении всех формальностей в процессе ратификации, поскольку последний документ о ратификации был передан на хранение.

После этого документ вступит в силу в первый день второго месяца после завершения всех процедур - 1 сентября 2017 года.
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Зона свободной торговли подразумевает, что товары с обоих сторон должны перемещаться свободно, без квот.
В связи с этим, отменят ли ограничения на ввоз авто из Европы?
Скажем, без уровня евро-5, как сейчас?
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З черговим досягненням на шляху до ЄС та до НАТО - шановні громадяни України ! .
Ждём словесный понос из Рассии ... .
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Пускай теперь голландцы доказывают чем они были недовольны на том референдуме.
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Усім, хто витримав цей іспит, повага та подяка.
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Не рассказывайте кацапам, во-избежание суицидов и переполненности психушек.
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