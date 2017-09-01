 Россия отложила на год ввод в эксплуатацию двух строящихся ТЭС в оккупированном Крыму

Соответствующая дата указана в постановлении правительства России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ведомости.
"Ввод в эксплуатацию Севастопольской и Симферопольской ТЭС (суммарная электрическая мощность - не менее 900 МВт) - 18 июня 2018 г.", - говорится в документе.
Согласно постановлению первая очередь обеих ТЭС - первые паровые блоки мощностью до 235 МВт - будет введена в эксплуатацию 19 мая 2018 г. Ввод в эксплуатацию второй очереди Севастопольской и Симферопольской ТЭС состоится 18 июня.
Ранее первую очередь планировалось ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2017 г., вторую - в марте 2018 г.
Напомним, на Симферопольской и Севастополькой ТЭС оккупанты установят турбины немецкого концерна Siemens. Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.
Ранее агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.
О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.
Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.
21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.
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крысчане - запасайтесь батарейками
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ответь..рф это славянская страна?
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вы дебилы из рф..
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· Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
· Отстоим завоевания Октября!
· Победа коммунизма неизбежна!
· Наши цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи!
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p.s. С точки зрения нагрузки нет никакой особой разницы, хоть в сентябре, хоть в июне.
Главное чтобы к июлю уже все работало и в сезон не было дефицита.
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