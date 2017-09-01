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 Политика Украины
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 Россия отложила на год ввод в эксплуатацию двух строящихся ТЭС в оккупированном Крыму

крым электричество блокада электрика отключение элекроэнергия

Ввод в эксплуатацию Симферопольской и Севастополькой ТЭС, которые строятся Россией в оккупированном Крыму, состоится не ранее 18 июня 2018 г.

Соответствующая дата указана в постановлении правительства России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ведомости.

Также читайте: "Виноваты не погодные условия": 73% генераторов в Крыму не работает, оккупанты назначили служебное расследование

"Ввод в эксплуатацию Севастопольской и Симферопольской ТЭС (суммарная электрическая мощность - не менее 900 МВт) - 18 июня 2018 г.", - говорится в документе.

Согласно постановлению первая очередь обеих ТЭС - первые паровые блоки мощностью до 235 МВт - будет введена в эксплуатацию 19 мая 2018 г. Ввод в эксплуатацию второй очереди Севастопольской и Симферопольской ТЭС состоится 18 июня.

Ранее первую очередь планировалось ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2017 г., вторую - в марте 2018 г.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Московский суд отказался арестовывать турбины Siemens в оккупированном Крыму

Напомним, на Симферопольской и Севастополькой ТЭС оккупанты установят турбины немецкого концерна Siemens. Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.

Ранее агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.

21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.
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в общем никаких ТЭС там не будет
крысчане - запасайтесь батарейками
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Минск когда то неплохой велик был,лука бы им с динамой подкинул и пусть крутя та вырабатывают липиздричество
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куды тем крысчанам еще динамы, их и так уже продинамили
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та мне похер твои потуги надува щек..расскажи еще что вы перегнали америку..
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Очевидно то, что вы добились высоких цен, репрессий, злобного российского населения...Нахрен вы кому нужны теперь
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че ты хочешь..хвостун..
ответь..рф это славянская страна?
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три рубля хлеб в Украине..за коммуналку субсидии..
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В Киеве батон, украинский, пшеничный по 5 грн, то есть около 10 рублей Но хлеб это не все, возьми всю группу продовольствия. Я полностью сравнил. У вас дороже в три раза
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После украденного Гриба, арестов крымцев, украинцев в Крыму...только феерический идиот поедет в Крым.
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Они все будут платить за этот мост и результат "пролет" крымской фанеры над Парижем.
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хуйло построит мост..только какой ценой и насколько долго..твои деды без пенсии останутся..
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А для чего мост, если в Крыму ничего нет? Вы еще на луну мост постройте или из одного болота в другое.
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прелестно. Мост между болотами удмуртии и мордовии!
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Че там наши гидранты молчат о возвращении или компенсации наших газовых вышек за миллиард долларовкоторые украла Рашка? Или Хуйло уже отстегнул откат за молчание?
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Какие ТЭС, если у этих дикарей руки с жопе растут ?
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Если у вас постоянные стройки, то понятно, что отдыха нет Так, что не противоречь сам себе
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Под знаменем Ленина, вперед, к победе коммунизма!
· Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
· Отстоим завоевания Октября!
· Победа коммунизма неизбежна!
· Наши цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи!
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Видно еще Сименс не все технологии отдала. По любому Сименс должна триллионные сумы Украине.
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То есть пуск перенесли поближе к выборам, дабы добавить позитива?

p.s. С точки зрения нагрузки нет никакой особой разницы, хоть в сентябре, хоть в июне.
Главное чтобы к июлю уже все работало и в сезон не было дефицита.
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Ну да, уже видели ваши 5 млн. Врать прекрати. Ваши цены в три раза выше киевских, нам легче в Турцию слетать.
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табло. так ты не ответило ты чувашъ или башкиръ?
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5 млн, которых рисуют в фотошопе. Наполненность пляжей Крыма видели, если б ты парил такое в андроповские времена, тогда ладно, а ща время немного поменялось, информационные технологии, связь, коммуникации (объясни там, кремлевским дебилам, пытающимся запрещать vpn) поэтому как бы, отсталым авторам высеров в стиле "слава кпсс" просто ссут в рот.
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клоун, ты слышал слово веб камера? Ну вот и иди на хер.
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расскажи ка нам лучше а пользе санкций и о боГатой жизни на росии.
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Им бы свои ТЕС подрихтоватьть,на Нижне-бурейской плотину прорвало,в таганроге згорела подстанция к ипеням,а это все расходы,крысчанам сказали держитесь там,надо подождать
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ага. хуйленок всем крысьчанам раздаст по флакону бояры новым лаптям и кокошнику.
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не катит. няш мяш нам еще с 14 года за свою крысмскую деятельность должна, по гроб...
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