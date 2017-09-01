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 Политика Украины
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Все про:ассоциация (876) Гройсман (3339) Евросоюз (12107)

 Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу в полном объеме, - Гройсман

ес

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поприветствовал украинцев с вступлением в силу Соглашения об ассоциации (СА) между Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии, и их государствами-членами с одной стороны, и Украиной с другой стороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Приветствую всех украинцев с новой вехой нашего пути в ЕС! Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Это - чрезвычайно важный этап двусторонних отношений", - написал Гройсман.

"Однако, уже более полтора лет действует экономическая часть Соглашения относительно зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Рад отметить, что за это время ЕС стал главным торговым партнером нашей страны. Приведу несколько цифр: сейчас торговля со странами ЕС составляет 41,1% от общего объема внешней торговли товарами, а за первое полугодие 2017 экспорт товаров и услуг в ЕС вырос на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 и составил $ 9,4 млрд. Есть хорошие результаты, уверенно продолжаем развивать и углублять сотрудничество!", - подчеркнул премьер-министр.

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу в полном объеме, - Гройсман 01



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Напомним, с 2014 года Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС работало в ограниченном объеме. Политическая часть СА Украина-ЕС была подписана 21 марта 2014 года во время саммита в Брюсселе. Первые подписи от ЕС поставили президент Европейского совета Херман Ван Ромпей и президент Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу. Первую подпись с украинской стороны поставил тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Экономическая часть СА между Украиной и ЕС, которая предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ), была подписана 27 июня 2014 года на саммите ЕС в Брюсселе. С европейской стороны документ подписали Х. ван Ромпей и Ж.М.Баррозу, а с украинской стороны подпись поставил президент Украины Петр Порошенко.

Для вступления в силу СА должно быть ратифицировано всеми 28 государствами-членами ЕС и Украиной. Европейский парламент ратифицировал СА синхронно с Верховной Радой Украины 16 сентября 2014 года. Голосование в двух парламентах транслировалось в режиме видеоконференции по телемосту.

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Первыми из стран-членов ЕС документ ратифицировали Румыния, Литва и Латвия, последними - Кипр, Бельгия, Нидерланды.

В Нидерландах вопрос о ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной был вынесен на консультативный референдум, на котором 6 апреля 2016 года 61% голландцев, принявших участие в голосовании, проголосовали "против". Однако результаты референдума не являются обязывающими для голландского правительства. В итоге нижняя палата Парламента Нидерландов ратифицировала СА Украина-ЕС 23 февраля 2017 года, а Сенат Нидерландов (верхняя палата) - 30 мая.

После ратификации СА парламентом Нидерландов были сняты все законодательные преграды, которые блокировали официальный запуск Ассоциации Украина-ЕС. Нидерланды направили ратификационные документы в ЕС, и 11 июля 2017 года Совет Европейского Союза объявил о завершении всех формальностей в процессе ратификации, поскольку последний документ о ратификации был передан на хранение.

После этого документ вступит в силу в первый день второго месяца после завершения всех процедур - 1 сентября 2017 года.
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поприветствовал украинцев с вступлением в силу Соглашения об ассоциации (СА) между Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии...

Теперь, естественно цены на электричество, вырабатываемые атомными электростанциями, для населения упадут. Видите, как Гройсман старается для народа.
А если не упадут тарифы, то с чем тогда Гройсман поздравил граждан?
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Если б Европа не крутила жопой перед Ющенко, еще в 2006 бы подписали.
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Если бы ющенко не был такой мразью котораая предала первый майдан Украина была бы уже в ЕС.
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Не жопой, а мордой. Если бы еще тогда дали ассоциацию, то у нас и войны бы не было...
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чет я не понят - так это ассоциация с ЕС или ассоциация с ЕС по атомной энергии?
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Да, если б Юнкер не изговнял нам праздник своей "заявой" в ответ на слова Порошенко о том, что Украины идет дорогой в ЕС и НАТО, то вообще всё было бы прекрасно. Всегда в бочке мёда ложка гауна.....
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Пора в Нидерландах показать спектакль как путин покупал голландцев на референдуме против вступления Украины в Ассоциацию с ЕС.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу в полном объеме, - Гройсман
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