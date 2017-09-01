 Обыск в приемной нардепа Добродомова не проводился, - ГПУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры в Facebook "Главное следственным управлением Генпрокуратуры расследуют уголовное производство по факту завладения в период 2010 -2014 годов преступной организацией экс-президента Украины Виктора Януковича под руководством С.Курченко имуществом и денежными средствами НАК "Нафтогаз Украины", ОАО "Укрнафта" и ПАО "Укргазвыдобування" по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) и другими статьями Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении."В ходе досудебного следствия, 31.08.2017 запланировано проведение ряда обысков в помещениях бывших высокопоставленных лиц правоохранительных органов Украины, причастность которых к совершению и прикрытию преступлений преступной организации проверяется в уголовном производстве", - отметили в ГПУ.В Генпрокуратуре сообщили, что к началу обыска на двери одного из жилых помещений в г.Киеве была обнаружена надпись о наличии там общественной приемной народного депутата Украины. Вместе с тем на официальном портале Верховной Рады Украины сведения о регистрации общественной приемной по данному адресу отсутствуют.Следователи предложили представителям народного депутата предоставить документы, подтверждающие его пользование указанным помещением."Было установлено, что действительно партийная организация в лице народного депутата по договору ссуды безвозмездно использует помещения, ипотекодержателем которого является один из бывших высокопоставленных лиц Украины. В связи с тем, что в уголовном производстве в настоящее время отсутствуют сведения о причастности упомянутого народного депутата к преступлениям, обыск в помещении партийной организации не проводился", - проинформировали в Генпрокуратуре.

В сообщении пресс-службы ведомства не указывается имя народного депутата, приемная которого находилась в запланированном к обыску помещении, однако ранее внефракционный народный депутат Добродомов сообщил, что речь идет о его приемной по адресу переулок Козловского,4.



Напомним, в результате преступных сделок в отношении 800 тыс. тонн нефтепродуктов в государственный бюджет Украины не поступило свыше 2,1 млрд грн. В мае 2017 года бывшему главе наблюдательного совета группы компаний Сергею Курченко сообщено о подозрении в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем, и других преступлениях. Подозреваемый объявлен в розыск.



17 июня Главная военная прокуратура начала досудебное расследование возможного финансирования терроризма бизнесменом Сергеем Курченко в связи с вывозом и реализацией за границу угля антрацитовых марок, незаконно добытого на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, под руководством бизнесмена.



Отметим, ранее Цензор.Нет сообщал, что Пашинский подал в суд на депутатов Сергея Соболева и Дмитрия Добродомова, публично обвинявших его в коррупции по делу "нефти Курченко" (иски приняты к рассмотрению).

