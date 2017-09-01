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 Решение о закрытии дипконсульств России в США принимал Трамп, - Белый дом

трамп

Решение о закрытии консульства РФ в Сан-Франциско и дипломатических зданий в Нью-Йорке и Вашингтоне принимал президент США Дональд Трамп.

Об этом заявила в четверг представитель Белого дома Сара Сандерс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Да, это решение принял президент", - сказал она на брифинге в Вашингтоне.

Сандерс напомнила, что на этот шаг США пошли в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России. При этом нынешнее состояние отношений между США и РФ неправильно называть худшим со времен холодной войны, заявила Сара Сандерс. "Я так не думаю", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста о том, достигли ли двусторонние отношения низшего уровня с момента завершения холодной войны.

По словам Сандерс, США "хотят более хороших отношений с Россией и будут искать возможности для достижения этой цели. Но при этом мы должны стремиться к принятию соразмерных решений (в ответ на сокращение дипломатического присутствия США в РФ - Ред.)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США закроют генконсульства РФ в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне в ответ на сокращение американской дипмисии, - Госдеп

Представитель Белого дома отметила, что американский ответ на введенные РФ ограничения для дипломатов США - "это решительная и умеренная реакция в ответ на достойное сожаления решение, принятое Россией ранее в этом году".

Как сообщалось ранее, в четверг 31 августа было объявлено, что США приняли решение закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

28 августа посольство США в РФ объявило, что "в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена". При этом, как отмечается, с 1 сентября "процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме". Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".

Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.

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28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россию покинет 755 американских дипломатов, - Путин

Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.

Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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Видать увидел видео, где как бы его на поводке водили?)))))
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Обидчивый сильно. Это он еще не видел перформанса с лифтом, переходящего в инсталляцию с подсветкой сталагмитов.....
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Санкции США против России будут действовать долгие годы.Об этом в интервью "Обозревателю" заявил капитан 1-го ранга военно-морских сил США, экс-начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах."Раньше президент США мог использовать санкции как козырь в переговорах. Условно говоря, глава Белого дома мог сказать: "Вова, верни Крым, а я сниму санкции". А теперь американский президент может сказать лишь: "Вова, верни Крым, а я попрошу Конгресс снять санкции". А в Конгрессе всегда кто-то будет против. Так что это все на долгие-долгие годы", - отметил Табах.👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏😂😂😂😂😂😂
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Вату гнать надо отовсюду ибо не люди они а твари мерзкие...
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Трампец... Зачищает "рассейский след"... Где рассеяне - там и "наследили" (чтоб не говорить "наклали", "насрали")...
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Решение о закрытии консульства РФ в Сан-Франциско и дипломатических зданий в Нью-Йорке и Вашингтоне принимал президент США Дональд Трамп.
Об этом заявила в четверг представитель Белого дома Сара Сандерс,Решение о закрытии дипконсульств России в США принимал Трамп, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7172"Да, это решение принял президент" :
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Обама вернись, Трамп чмо ? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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Когда закроются дипконсультства Рашки в Одессе и Харькове?
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Перевожу с дипломатического на русский - ИДИТЕ НА .УЙ, КАЦАПЫ!!!!
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сандерс сказала что это еще пока не самые худшие отношения с рашей.
худшие еще впереди гыгыгы сказала сандерс.
потом эти отношения смогут уже только улучшаться
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Трамп опять чмо, уже он заделал не только подъезды как Обама. Трамп покусился на святое - российских дипломатов и их жен. Им теперь в россии жить?
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И хер друг у друга сосать.. Или - у Путина... Им так непривычно..... Но прийдётся...
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А ты, российское ничтожество готово жить в россии?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРешение о закрытии дипконсульств России в США принимал Трамп, - Белый дом
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