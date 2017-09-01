 Решение о закрытии дипконсульств России в США принимал Трамп, - Белый дом

Об этом заявила в четверг представитель Белого дома Сара Сандерс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Да, это решение принял президент", - сказал она на брифинге в Вашингтоне.
Сандерс напомнила, что на этот шаг США пошли в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России. При этом нынешнее состояние отношений между США и РФ неправильно называть худшим со времен холодной войны, заявила Сара Сандерс. "Я так не думаю", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста о том, достигли ли двусторонние отношения низшего уровня с момента завершения холодной войны.
По словам Сандерс, США "хотят более хороших отношений с Россией и будут искать возможности для достижения этой цели. Но при этом мы должны стремиться к принятию соразмерных решений (в ответ на сокращение дипломатического присутствия США в РФ - Ред.)".
Представитель Белого дома отметила, что американский ответ на введенные РФ ограничения для дипломатов США - "это решительная и умеренная реакция в ответ на достойное сожаления решение, принятое Россией ранее в этом году".
Как сообщалось ранее, в четверг 31 августа было объявлено, что США приняли решение закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.
28 августа посольство США в РФ объявило, что "в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена". При этом, как отмечается, с 1 сентября "процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме". Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".
Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.
28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.
Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.
Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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Об этом заявила в четверг представитель Белого дома Сара Сандерс,"Да, это решение принял президент" :
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худшие еще впереди гыгыгы сказала сандерс.
потом эти отношения смогут уже только улучшаться
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Эй, русский походи, меня научили боксу.
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