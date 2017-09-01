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 Происшествия, За рубежом
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Все про:беспилотник (590) Польша (4052) расследование (2317) Россия (72078)

 Польша расследует падение на своей территории беспилотника с маркировкой на русском языке

беспилотник

Окружная прокуратура в Ольштыне на севере Польши расследует дело о падении во вторник большого беспилотника с русскими надписями примерно в 30 км от границы с РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В четверг представитель Пограничной службы Польши Мирослав Александрович сообщил, что дело о падении беспилотника передано на рассмотрение окружной прокуратуры в Ольштыне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша на месяц ограничивает полеты над границей с РФ и Беларусью в связи с учениями "Запад 2017"

"Сейчас идет анализ собранного материала, оценка фактов и определение юридической квалификации события", - заявил пресс-секретарь прокуратуры Кшиштоф Стодольний, которого цитирует местное издание Kentrzyn News. Он добавил, что после этого прокуратура подробнее проинформирует о деле.

По информации этого издания, беспилотник упал на частное подворье в населенном пункте Новая Ружанка. На нем были надписи по-русски. Однако, однозначно нельзя сказать, кому мог принадлежать беспилотник - российской армии или контрабандистам.

Также читайте: Украина и Польша пристально следят за российско-белорусскими учениями "Запад - 2017", - Генштаб ВСУ

Польское радио RMF.FM проинформировало, что скорее всего это - российский беспилотный разведывательный аппарат, а не гражданский дрон. Беспилотник сейчас изучают польские эксперты, а также военные и гражданские спецслужбы.
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Где-то под польской границей бродит кремлевская гнида.
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А визитку Яроша кацапы для отвода глаз туда не вложили?
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если серьезно - это контрабандисты сигареты переправляют. не первый раз
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Це шахтьори (білоруські) відкопали в шахті і запустили не в той бік. Помилково.
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Перед учениями производят разведку территории потенциального противника все логично !
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Пусть вызовут ФБР, всех спецов п дронам и выудят информацию, которую он снимал.
И раструбят на весь мир - с картинками, с видео, с экспетным оценками.
Чего стестняться ?
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Смешного тут мало кацапы больше 7 тыс железнодорожных платформ с техникой к белорусам пригнала
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А может это такой хитрый гибридный план от Вов-очка много-ходов-очка - большинство техники на платформах - надувные макеты. Бульбы натырят у Бацьки, засыпят её в сдутые макеты и вывезут на Рашку на прожёр и самогон... Говорят, что самогон из бульбы штырит кацапсин не хуже бояры!
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"...Однако, однозначно нельзя сказать, кому мог принадлежать беспилотник - российской армии или контрабандистам." А чё не понятно - бандистам российской армии... Как в скульптуре - отсечь лишнее...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПольша расследует падение на своей территории беспилотника с маркировкой на русском языке
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