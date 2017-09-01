 Польша расследует падение на своей территории беспилотника с маркировкой на русском языке

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В четверг представитель Пограничной службы Польши Мирослав Александрович сообщил, что дело о падении беспилотника передано на рассмотрение окружной прокуратуры в Ольштыне.
"Сейчас идет анализ собранного материала, оценка фактов и определение юридической квалификации события", - заявил пресс-секретарь прокуратуры Кшиштоф Стодольний, которого цитирует местное издание Kentrzyn News. Он добавил, что после этого прокуратура подробнее проинформирует о деле.
По информации этого издания, беспилотник упал на частное подворье в населенном пункте Новая Ружанка. На нем были надписи по-русски. Однако, однозначно нельзя сказать, кому мог принадлежать беспилотник - российской армии или контрабандистам.
Польское радио RMF.FM проинформировало, что скорее всего это - российский беспилотный разведывательный аппарат, а не гражданский дрон. Беспилотник сейчас изучают польские эксперты, а также военные и гражданские спецслужбы.
2147 15
Волонтеры из Черкасс и Киева создали уникальный беспилотник-разведчик "Маргарита". ВИДЕО(94)
Уничтожение зенитной установки российских наемников на Донбассе. ВИДЕО беспилотника(141)
Беспилотник НАТО RQ-4A Global Hawk сканирует оккупированные Донбасс и Крым и приграничные области России. ФОТО+КАРТА(32)
Беспилотник наблюдателей обстреляли в районе оккупированной Васильевки, - ОБСЕ(4)
У Дубаї анонсували запуск пасажирського безпілотника. ФОТО(0)
Самый большой в Европе фирменный магазин дронов DJI откроют в Киеве. ФОТО(27)
Возле военного объекта на Житомирщине задержали журналистов за попытку запустить квадрокоптер(24)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И раструбят на весь мир - с картинками, с видео, с экспетным оценками.
Чего стестняться ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить