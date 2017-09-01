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Все про:депортация (252) Молдова (867) Приднестровье (386) Россия (72078)

 Власти Молдовы депортировали ехавших в непризнанное Приднестровье членов делегации РФ и Южной Осетии

молдова

Так намываемое министерство иностранных дел непризнанного Приднестровя четверг распространило заявление по поводу депортации из Молдовы направлявшихся в Приднестровье членов российской и югоосетинской делегаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Также читайте: Вывод военных РФ из Приднестровья противоречит интересам Молдовы, - Додон

"Данные действия Республики Молдова свидетельствуют об отказе от обязательств, взятых молдавской стороной в рамках договоренностей переговорного процесса, в частности, протокольного решения "О некоторых аспектах свободы передвижения населения" от 28 февраля 2014 года", - подчеркнули в "министерстве" ПМР.

Из Молдовы были депортированы президент Коллегии военных экспертов России, почетный председатель Общероссийского союза кадетских объединений "Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России" генерал-майор Александр Владимиров, делегация Южной Осетии во главе с руководителем так называемой президентской администрации Игорем Козаевым и помощник исполнительного директора правления фонда "Русский мир" Всеволод Железнов, а также представитель "Верховного Совета" непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в России Ольга Гукаленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва просит Кишенев не обсуждать в ООН вывод войск РФ из Приднестровья, - посол Молдовы

В связи с данным инцидентом "министерство" Приднестровья направил соответствующее обращение в адрес молдавской стороны, а также всех участников переговоров в формате "5+2".

Напомним, в июле парламент Молдовы принял заявление о выводе российских войск с территории Приднестровья. Пророссийски настроенный президент Молдовы Игорь Додон назвал заявление депутатов провокацией. Молдова просит ООН включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Приднестровье, где проживает преимущественно русскоязычное население, провозгласило независимость от Молдовы в 1990 году. Международное сообщество считает так называемую республику частью Молдовы. Россия объясняет присутствие войск в Приднестровье "миротворческой операцией".
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Санкции США против России будут действовать долгие годы.Об этом в интервью "Обозревателю" заявил капитан 1-го ранга военно-морских сил США, экс-начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах."Раньше президент США мог использовать санкции как козырь в переговорах. Условно говоря, глава Белого дома мог сказать: "Вова, верни Крым, а я сниму санкции". А теперь американский президент может сказать лишь: "Вова, верни Крым, а я попрошу Конгресс снять санкции". А в Конгрессе всегда кто-то будет против. Так что это все на долгие-долгие годы", - отметил Табах.👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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Коли стають ексами то починають казати дуже розумні речі, а до цього мовчать. Кури.
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Когда муж трахает жену то , он не говорить "розумні речі ",а роботать, когда он станет экс , тогда он не роботаеть , поминаешь?
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Правильно!!! Избавляйтесь от раша-ваты любого уровня...
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Поважні гості з Південної Осетії. Хто б не хотів таких у себе приймати? Нехай вона зараз нічого не виробляє, навпаки живе за рахунок Росії, але звучіть, як Південна Франція...
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Пора вам, братья-молдоване, и своего ГанДо(до)на в Ростов депортировать.
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Молодцы Молдоване! Хватит мамалыгу жрать, пора РАШИСТОВ выгонять.
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В небі над Донецьком!) Ми скоро повернемось!)

Власти Молдовы депортировали ехавших в непризнанное Приднестровье членов делегации РФ и Южной Осетии - Цензор.НЕТ 6568
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Власти Молдовы депортировали ехавших в непризнанное Приднестровье членов РФ :Власти Молдовы депортировали ехавших в непризнанное Приднестровье членов делегации РФ и Южной Осетии - Цензор.НЕТ 1789, и Южной Осетии :Власти Молдовы депортировали ехавших в непризнанное Приднестровье членов делегации РФ и Южной Осетии - Цензор.НЕТ 9720
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"югоосетинской делегаций"
Шо за делегація така?))
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Красавцы. Сейчас у молдаван реальный шанс дожать эту ситуацию и Украина не блядонет, как всегда - у самих аналогичная ситуация.
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это какая то молдавская русофобия!

Интересно русню там садили на бутылки из под молдавских вин?
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Порадовало что депортировали почётного председателя фонда "руцкий мир") надо было ещё подсрачников на дорожку им вломить.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВласти Молдовы депортировали ехавших в непризнанное Приднестровье членов делегации РФ и Южной Осетии
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