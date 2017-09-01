 Власти Молдовы депортировали ехавших в непризнанное Приднестровье членов делегации РФ и Южной Осетии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Данные действия Республики Молдова свидетельствуют об отказе от обязательств, взятых молдавской стороной в рамках договоренностей переговорного процесса, в частности, протокольного решения "О некоторых аспектах свободы передвижения населения" от 28 февраля 2014 года", - подчеркнули в "министерстве" ПМР.
Из Молдовы были депортированы президент Коллегии военных экспертов России, почетный председатель Общероссийского союза кадетских объединений "Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России" генерал-майор Александр Владимиров, делегация Южной Осетии во главе с руководителем так называемой президентской администрации Игорем Козаевым и помощник исполнительного директора правления фонда "Русский мир" Всеволод Железнов, а также представитель "Верховного Совета" непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в России Ольга Гукаленко.
В связи с данным инцидентом "министерство" Приднестровья направил соответствующее обращение в адрес молдавской стороны, а также всех участников переговоров в формате "5+2".
Напомним, в июле парламент Молдовы принял заявление о выводе российских войск с территории Приднестровья. Пророссийски настроенный президент Молдовы Игорь Додон назвал заявление депутатов провокацией. Молдова просит ООН включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи.
Приднестровье, где проживает преимущественно русскоязычное население, провозгласило независимость от Молдовы в 1990 году. Международное сообщество считает так называемую республику частью Молдовы. Россия объясняет присутствие войск в Приднестровье "миротворческой операцией".
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ГанДо(до)на в Ростов депортировать.
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Шо за делегація така?))
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Интересно русню там садили на бутылки из под молдавских вин?
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