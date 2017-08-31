 Муфтий Исмагилов назвал блокирование украинской церкви в Симферополе "варварством" и выразил поддержку УПЦ КП

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
"Оккупанты нанесли травмы архиепископу Клименту, взломали двери в храм, сам храм заблокирован, и из него вынесены материальные и духовные ценности. Такое отношение к храму и его служителям является варварством, нарушением прав и свобод, недостойным поступком. От имени Духовного управления мусульман Украины "УММА" выражаем свою поддержку УПЦ КП, а также решительный протест против действий оккупантов", - написал Исмагилов.
Как известно, утром 31 августа российские спецслужбы заблокировали храм св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе. При блокировке храма св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата повредили руку архиепископу Симферопольскому и Крымскому УПЦ КП Клименту.
После аннексии Крыма Россией подконтрольные Кремлю власти захватили часть зданий Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата и провели конкурс на аренду части помещений церкви. Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент призвал мировое сообщество к защите национальных, культурных и религиозных прав граждан Украины в Крыму.
Большая часть православных храмов и общин Крыма и Севастополя подчиняются УПЦ Московского патриархата.
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