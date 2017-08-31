EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия
  406  4
Материалы по теме:
Все про:Крым (20581) Симферополь (681) УПЦ КП (397) Исмагилов (8)

 Муфтий Исмагилов назвал блокирование украинской церкви в Симферополе "варварством" и выразил поддержку УПЦ КП

крым упц кп климент

Муфтий духовного управления мусульман Украины "УММА" Саид Исмагилов присоединился к протесту, который выразила Украинская православная церковь Киевского Патриархата в связи с блокированием здания церкви в Симферополе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Оккупанты нанесли травмы архиепископу Клименту, взломали двери в храм, сам храм заблокирован, и из него вынесены материальные и духовные ценности. Такое отношение к храму и его служителям является варварством, нарушением прав и свобод, недостойным поступком. От имени Духовного управления мусульман Украины "УММА" выражаем свою поддержку УПЦ КП, а также решительный протест против действий оккупантов", - написал Исмагилов.

Также читайте: Российские оккупанты забрали ковры, иконы, крест и посуду из часовни храма УПЦ КП в Симферополе

Как известно, утром 31 августа российские спецслужбы заблокировали храм св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе. При блокировке храма св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата повредили руку архиепископу Симферопольскому и Крымскому УПЦ КП Клименту.

После аннексии Крыма Россией подконтрольные Кремлю власти захватили часть зданий Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата и провели конкурс на аренду части помещений церкви. Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент призвал мировое сообщество к защите национальных, культурных и религиозных прав граждан Украины в Крыму.

Большая часть православных храмов и общин Крыма и Севастополя подчиняются УПЦ Московского патриархата.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Санкции США против России будут действовать долгие годы.Об этом в интервью "Обозревателю" заявил капитан 1-го ранга военно-морских сил США, экс-начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах."Раньше президент США мог использовать санкции как козырь в переговорах. Условно говоря, глава Белого дома мог сказать: "Вова, верни Крым, а я сниму санкции". А теперь американский президент может сказать лишь: "Вова, верни Крым, а я попрошу Конгресс снять санкции". А в Конгрессе всегда кто-то будет против. Так что это все на долгие-долгие годы", - отметил Табах.👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏😂😂😂😂😂😂😂
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нужно запретить моцковский поцреархат в Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нужно. Но не с этой властью. Яценюкам просто за счастье что гои, которые верят в того чудилу который у "богоизбранных" числится голимым плотником, грызутся. Фарисеи они и в Африке фарисеи, а проблемы индейцев шерифа не волнуют. Однако можно воспитывать кацапских попов и "истинно верующих" сторонников секты гундяева. Радикально. Анонимно и с тяжелым членовредительством. А только начни жечь так любимые попами тачки да хоромы, то они просто смоются за поребрик или перейдут в Киевский патриархат. Им по фиг - лишь бы паства исправно доилась.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМуфтий Исмагилов назвал блокирование украинской церкви в Симферополе "варварством" и выразил поддержку УПЦ КП
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти