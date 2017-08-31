 Россия перебросила на границу с Украиной дивизион ракетных комплексов "Точка-У", - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.
22-го августа 2017 на видеохостинг было загружено видео с российским военным эшелоном под названием: "Волгоград. Поезд с военной техникой".
После детального анализа данного видео волонтерами международного сообщества InformNapalm было установлено, что эшелон, состоящий из 40 платформ и вагонов, перевозил на себе 47 единиц военной техники и приблизительно 170-200 человек личного состава. Эшелон был заснят на окраинах Волгограда и двигался в западном направлении, к границе с Украиной. Подсчет техники и ее идентификация указывают на переброску российским командованием полноценного двухбатарейного дивизиона оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У" с дополнительным боекомплектом, средствами связи и обеспечения (полевые кухни и автономные электростанции). С большой долей вероятности на видео зафиксирован дивизион 464-й ракетной бригады ВС РФ (Капустин Яр, Знаменск) или 60-го центра боевого применения (Капустин Яр, Знаменск). В эшелоне была идентифицирована следующая техника:
Пусковые установки 9П129 - 4 единицы:
Техническая машина 9В819-1 - 4 единицы:
Мобильные радиостанции Р-142БМ:
InformNapalm отмечает, что отсутствие информации по учебным стрельбам с применением ОТРК "Точка-У" на учениях "Запад-2017", как и переброска полного дивизиона с дополнительными ракетами в направлении границы с Украиной от места постоянной дисклокации и основного ракетного полигона Капустин Яр, являются очень тревожным сигналом для Украины.
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В Таганроге пытались продать на органы живого человека
Cьогодні о 22:59 Сегодня.ua
За это преступники получили 1,5 млн рублей. Двое жителей Таганрога пытались продать живого человека на органы. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает Интерфакс, ссылаясь на официального представителя прокуратуры региона Елизавету Комахидзе.
По версии следствия, подозреваемые, находясь в гостиничном номере одного из отелей в Таганроге, продали за 1,5 млн рублей 26-летнего гражданина России на органы.
Сама жертва махинации не знала о своей предполагаемой участи.
Злоумышленников задержали после того, как они получили деньги от подложных покупателей, которыми выступили представители правоохранительных органов.
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