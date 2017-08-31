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Все про:армия РФ (6796) ракеты (596) Россия (72078) учения (1970)

 Россия перебросила на границу с Украиной дивизион ракетных комплексов "Точка-У", - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Волонтеры обнаружили сведения о переброске к украинско-российской границе нескольких сотен военнослужащих РФ и около 50 единиц техники, среди которых ракетные комплексы "Точка-У".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.

Также читайте: Украина и Польша пристально следят за российско-белорусскими учениями "Запад - 2017", - Генштаб ВСУ

22-го августа 2017 на видеохостинг было загружено видео с российским военным эшелоном под названием: "Волгоград. Поезд с военной техникой".



После детального анализа данного видео волонтерами международного сообщества InformNapalm было установлено, что эшелон, состоящий из 40 платформ и вагонов, перевозил на себе 47 единиц военной техники и приблизительно 170-200 человек личного состава. Эшелон был заснят на окраинах Волгограда и двигался в западном направлении, к границе с Украиной. Подсчет техники и ее идентификация указывают на переброску российским командованием полноценного двухбатарейного дивизиона оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У" с дополнительным боекомплектом, средствами связи и обеспечения (полевые кухни и автономные электростанции). С большой долей вероятности на видео зафиксирован дивизион 464-й ракетной бригады ВС РФ (Капустин Яр, Знаменск) или 60-го центра боевого применения (Капустин Яр, Знаменск). В эшелоне была идентифицирована следующая техника:

Пусковые установки 9П129 - 4 единицы:

Россия перебросила на границу с Украиной дивизион ракетных комплексов Точка-У, - InformNapalm 01

Транспортно-заряжающая машина 9Т218 - 4 единицы:

Россия перебросила на границу с Украиной дивизион ракетных комплексов Точка-У, - InformNapalm 02

Транспортная машина 9Т238 - 4 единицы:

Россия перебросила на границу с Украиной дивизион ракетных комплексов Точка-У, - InformNapalm 03


Техническая машина 9В819-1 - 4 единицы:

Россия перебросила на границу с Украиной дивизион ракетных комплексов Точка-У, - InformNapalm 04


Мобильные радиостанции Р-142БМ:

Россия перебросила на границу с Украиной дивизион ракетных комплексов Точка-У, - InformNapalm 05



InformNapalm отмечает, что отсутствие информации по учебным стрельбам с применением ОТРК "Точка-У" на учениях "Запад-2017", как и переброска полного дивизиона с дополнительными ракетами в направлении границы с Украиной от места постоянной дисклокации и основного ракетного полигона Капустин Яр, являются очень тревожным сигналом для Украины.
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Вступление в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом будет праздником
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Лишнехромосомные всегда бряцают оружием и что то перекидывают не только к границе, но и на Донбасс сепарам и своим оккупантам
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Лукашенко головой отвечает за украинско -белорусскую границу,если кацапы ее нарушат.Зачем соглашался на эти учения? Что они лично ему и Беларуси дают? Нашел с кем сотрудничать.
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А Лукашенко подневольный, что ему из Кремля пуйло скажет то он и выполняет. Он фактически рашистский губернатор в рашистской колонии, под названием Беларусь. Несамостоятельный правитель а лишь исполнитель воли кремля.
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Да наплевать,что подневольный. Он президент и отвечает за свою страну и за то что в ней происходит и какая от нее опасность исходит. А если не хочет отвечать,то кто ему мешает свалить с кресла? А то и в кресле охота сидеть и отвечать ни за что не хочется.
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Лукашенко, пожалуй, самый мудрый из все президентов стран бывшего совка. Отличный баланс между РФ и Западом. Полный контроль в стране. На улицах чистота, магазины полные, преступность низкая. Кто подневольный, так это Петя. Без указки с запада ни шагу.
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Посмотрим. Время покажет, чем закончатся эти учения. Надеемся на лучшее.Но я знаю одно - кто с кацапами свяжется тому они на голову насрут обязательно рано или поздно.
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Його ніхто не питав. Поставили до відома і наказали забезпечити комфорт і харчі.
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офтоп...думаю многих пленных и пропавших безвести никогда ненайдут
В Таганроге пытались продать на органы живого человека
Cьогодні о 22:59 Сегодня.ua
За это преступники получили 1,5 млн рублей. Двое жителей Таганрога пытались продать живого человека на органы. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает Интерфакс, ссылаясь на официального представителя прокуратуры региона Елизавету Комахидзе.
По версии следствия, подозреваемые, находясь в гостиничном номере одного из отелей в Таганроге, продали за 1,5 млн рублей 26-летнего гражданина России на органы.
Сама жертва махинации не знала о своей предполагаемой участи.
Злоумышленников задержали после того, как они получили деньги от подложных покупателей, которыми выступили представители правоохранительных органов.
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Такое в РФ происходит уже давно сплошь и рядом.Пойманные преступники -это капля в море .Пусть те дебилы, кто едет в РФ на заработки об этом почитают и подумают своими тупыми мозгами что они делают и на что нарываются. Сколько случаев убийств,ограблений,рабства и т.д. тем более сейчас,когда пошла волна ухудшения материального положения кацапского населения.Да и вообще как там можно находится,страна огромная,власть в стране в целом и во многих областях и районах криминальная, до правды не достучишься. Нет,прутся,глаза вытрищат и несет их в пекло.
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Щось якось слабенько як для "свєрхдєржави", допотопні бобікі, шишиги, задрипані урали, а де ж це Срамота? Де ж Тигри? Невже у кацапської погані гроші закінчуються?
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все таки нас так и хотят заставить поверить, что путин нападет)))
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Не было приказа украинским солдатам, отстреливать зелёных человечков при приближении к воинской части... Командование, фактически без боя сдало Крым.
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голая граница эрфэии на всем ее протяжении у других местах после этого вызывает сочувствие, смогут ли санитары успокоить больного, или он так и будет перебрасывать и перебрасывать, иначе ведь нельзя, кругом кольцо врагов и томагавки впиваются с беззащитную с нижней части спину на каждом шагу
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Спутники США все видят - ракетные корабли НАТО не даром в черном море плавают.
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кацапам нелегко, но сами такого тупого упыря как путлер выбрали.
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это старье явно для шахтьерив и комбайнерив забоя ...потом скажут вот ! откопали савьетськую технику
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Закрытие генконсульства РФ в США - решение Трампа.
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Президент США лично принимал решение о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско. Президент США Дональд Трамп лично принимал решение о закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости. "Да, это решение принял президент", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.----- Трамп чмо ? 😂😂😂
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путин колотит понты - ничем сегодня эти точки Украине не угрожают. На рассии руки олигархов, крепко держат пуйла за горло и неправильное решение будет стоить ему и всем его шавкам жизни. На кону сотни миллиардов долларов которые принадлежат рюсске олигархам.
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Санкции США против России будут действовать долгие годы.Об этом в интервью "Обозревателю" заявил капитан 1-го ранга военно-морских сил США, экс-начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах."Раньше президент США мог использовать санкции как козырь в переговорах. Условно говоря, глава Белого дома мог сказать: "Вова, верни Крым, а я сниму санкции". А теперь американский президент может сказать лишь: "Вова, верни Крым, а я попрошу Конгресс снять санкции". А в Конгрессе всегда кто-то будет против. Так что это все на долгие-долгие годы", - отметил Табах.👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏😂😂😂😂😂😂
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Долгие годы, это при условии что рашка эти долгие годы будет существовать, хотя в такое чудо уже не верится
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Железнодорожники кацапские уже давно выдали тайну этих перевозок,днем на виду ганяют понты, под видом грозной техники тянут хлам всякий полуразобранный,а ночью втихаря обратно шпилят на места хранения металлолома,тем более нам уже путин нападе пофиг,кацапы сами этого больше боятся,что бы не остатся навек в нашей земле удобрением
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А мені завжди здавалось, що це Пхеньян ставав схожим на рабсію
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А СТАРАЯ ШЛЮХА РОССИЯ ВСЁ ДЁРГАЕТСЯ ПОД КЛИЕНТОМ (ВСЕМ МИРОМ) !!!
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Как приехали к границе, так и уедут после учений. Все остальное - домыслы для домохозяек.
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http://expres.ua/main/2017/08/31/260003-sekretni-peregovory-ukrayina-duzhe-malenkoyu О.Яковлєв: -- Вони підписали економічний договір, договір про продовольство, і хочуть працювати з G-7. Але я хочу сказати щось ще... Михайло Горбачов повинен був обговорювати національне питання з Вами. Річ у тому, що в Україні 12 мільйонів росіян із усіх 50 мільйонів. Ми вважаємо, що Донецьк має оголосити про свою автономію. У Криму є намір провести референдум про те, щоб стати окремою республікою, незалежною від України. Всі промислові райони України населені росіянами, а це Донецьк і Харків. Ви самі розумієте, що там розташоване... А найбільша проблема в тому, що націонал-демократ В'ячеслав Чорновіл хоче незалежності. І...Прочитавши цей документ, нехай навіть порізаний, бачимо: Україна мала всі шанси стати однією з провідних країн світу. Але ми ними не скористалися.
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Очень вредная инфа , - это всё что можно сказать о переброске военного железа из паРАШИ ! Запугать хотят , но не дождутся!
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утилизация устаревших боеприпасов государству обходится очень дорого намного дешевле использовать по назначению......... вот и думайте кто обьект назначения
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия перебросила на границу с Украиной дивизион ракетных комплексов "Точка-У", - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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