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Все про:Москва (2970) пропаганда (2218) Чуркин (187)

 Московской школе присвоили имя Чуркина

чуркин

Московская межведомственная комиссия по наименованиям приняла решение присвоить гимназии №1522 имя покойного постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский "Интерфакс".

Инициатором переименования выступил Общероссийский народный фронт.

В ОНФ рассказали, что дипломат учился в школе (гимназии) №1522, поэтому движение обратилось в комиссию с соответствующей просьбой после обращения коллектива школы. Городская комиссия отказалась принять документы, поскольку согласно правилам присвоить зданию имя умершего можно только по истечении пяти лет после его смерти.

При этом в комиссии сообщили, что досрочное присвоение школе имени Чуркина возможно по распоряжению мэра Москвы или президента России.

В поддержку инициативы выступил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров и вдова дипломата. Поэтому "в память о любимом в народе защитнике интересов России" мэр Москвы Сергей Собянин сделал для Чуркина исключение, рассказали в ОНФ.

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И ученики этой школы теперь будут чуркинцы?
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