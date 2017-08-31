 Московской школе присвоили имя Чуркина

Как передает Цензор.НЕТ , об этом пишет российский "Интерфакс"

Инициатором переименования выступил Общероссийский народный фронт.В ОНФ рассказали, что дипломат учился в школе (гимназии) №1522, поэтому движение обратилось в комиссию с соответствующей просьбой после обращения коллектива школы. Городская комиссия отказалась принять документы, поскольку согласно правилам присвоить зданию имя умершего можно только по истечении пяти лет после его смерти.При этом в комиссии сообщили, что досрочное присвоение школе имени Чуркина возможно по распоряжению мэра Москвы или президента России.В поддержку инициативы выступил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров и вдова дипломата. Поэтому "в память о любимом в народе защитнике интересов России" мэр Москвы Сергей Собянин сделал для Чуркина исключение, рассказали в ОНФ.