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Все про:Луценко (7090) Нацполиция (8548) стрельба (2542) КОРД (140)

 В деле о смерти пяти полицейских в Княжичах вручено три подозрения работникам Нацполиции, готовится вручение еще восьми, - Луценко

суд

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что двум сотрудникам Нацполиции вручены подозрения об их вине в трагедиях в селе Княжичи под Киевом, когда в перестрелке погибло пятеро правоохранителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "По факту убийства пяти работников МВД в с. Княжичи, превышение власти и халатности работников Национальной полиции объявлено подозрения бывшему начальнику управления уголовного розыска Киева Куряте, бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска райотдела Мариновскому, старшему инспектору КОРДа Курте.
Планируется вручение еще 8 подозрений".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Трагедия в Княжичах: экс-главу уголовного розыска Киева Куряту прокуратура подозревает в умышленном убийстве. ФОТО

Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

Двое погибших были сотрудниками госслужбы охраны, двое - полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.

По информации народного депутата Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.

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Я думал уже кого то посадили, а им только подозрения вручили.
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ХТО ПРО УКРАЇНЦІВ ПОДУМАЄ ?? влада україни грабує громадян україни. ДОСИТЬ ТЕРЕВЕНІВ
!!! ВСИХ ЦИХ ПРАВИТЕЛІВ: ПОРОШЕНКА, ЛУЦЕНКА,
ГРОЙСМАНА, ПАРУБІЯ (КОМЕНДАНТА МАЙДАНУ) - ДО СУДУ !!!
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ХТО ПРО УКРАЇНЦІВ ПОДУМАЄ ?? влада україни грабує громадян україни. ДОСИТЬ ТЕРЕВЕНІВ
!!! ВСИХ ЦИХ ПРАВИТЕЛІВ: ПОРОШЕНКА, ЛУЦЕНКА,
ГРОЙСМАНА, ПАРУБІЯ (КОМЕНДАНТА МАЙДАНУ) - ДО СУДУ !!!
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Ответить
 
ХТО ПРО УКРАЇНЦІВ ПОДУМАЄ ?? влада україни грабує громадян україни. ДОСИТЬ ТЕРЕВЕНІВ
!!! ВСИХ ЦИХ ПРАВИТЕЛІВ: ПОРОШЕНКА, ЛУЦЕНКА,
ГРОЙСМАНА, ПАРУБІЯ (КОМЕНДАНТА МАЙДАНУ) - ДО СУДУ !!!
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та там такая камасутра... что без сто грамм и не разберешь!
пацанов жалко...
на них хотят всех собак навесить
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Так Геращенко говорил что то была трагическая случайность. Выходит, наврал?
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Погибшим полицейским в Княжичах так же откроют мемориальную доску в Верховной Раде или Кабмине, как это сделали для погибших срочников МВД, защищавшим депутатов от народа?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ деле о смерти пяти полицейских в Княжичах вручено три подозрения работникам Нацполиции, готовится вручение еще восьми, - Луценко
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