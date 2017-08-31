 В деле о смерти пяти полицейских в Княжичах вручено три подозрения работникам Нацполиции, готовится вручение еще восьми, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Луценко отметил: "По факту убийства пяти работников МВД в с. Княжичи, превышение власти и халатности работников Национальной полиции объявлено подозрения бывшему начальнику управления уголовного розыска Киева Куряте, бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска райотдела Мариновскому, старшему инспектору КОРДа Курте.
Планируется вручение еще 8 подозрений".
Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.
Двое погибших были сотрудниками госслужбы охраны, двое - полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.
По информации народного депутата Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.
430 12
Материалы по теме: Трагедия в Княжичах
"Данное дело характеризует структурный хаос в полиции", - Луценко поведал подробности перестрелки в Княжичах(43)
Для завершения экспертиз по перестрелке в Княжичах нужно еще как минимум 2 месяца, - ГПУ(12)
Князев о трагедии в Княжичах: Мы провели служебное расследование, дальше ГПУ расставляет все на свои места(13)
Стрельбу в Княжичах открыла Госохрана, - Луценко(142)
Відкрито "гарячу лінію" щодо корупції у Мінмолодьспорт(0)
Руководству операции в Княжичах могут предъявить статью "умышленное убийство", - Луценко(94)
Нацполиция уволила 7 офицеров, ответственных за перестрелку в Княжичах. ВИДЕО(107)
Ответить
!!! ВСИХ ЦИХ ПРАВИТЕЛІВ: ПОРОШЕНКА, ЛУЦЕНКА,
ГРОЙСМАНА, ПАРУБІЯ (КОМЕНДАНТА МАЙДАНУ) - ДО СУДУ !!!
Ответить
Ответить
!!! ВСИХ ЦИХ ПРАВИТЕЛІВ: ПОРОШЕНКА, ЛУЦЕНКА,
ГРОЙСМАНА, ПАРУБІЯ (КОМЕНДАНТА МАЙДАНУ) - ДО СУДУ !!!
Ответить
Ответить
!!! ВСИХ ЦИХ ПРАВИТЕЛІВ: ПОРОШЕНКА, ЛУЦЕНКА,
ГРОЙСМАНА, ПАРУБІЯ (КОМЕНДАНТА МАЙДАНУ) - ДО СУДУ !!!
Ответить
пацанов жалко...
на них хотят всех собак навесить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить