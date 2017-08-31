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 Политика Украины
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Все про:Львов (3673) Польша (4051) Климкин (1388) Ващиковский (120)

 Украина рассчитывает, что вопрос изображения Львова на польских паспортах решится в духе добрососедства, - Климкин

климкин ващиковский

Во время встречи главы МИД Украины Павла Климкина со своим польским коллегой Витольдом Ващиковским стороны в том числе обсудили вопрос изображения Львова на новых польских паспортах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Переговоры состоялись в рамках встречи стран Вышеградской группы и Восточного партнерства в Будапеште 31 августа 2017.

"Особое внимание уделено вопросам общей истории. Украинская сторона отметила противоречивость идеи относительно изображения кладбища орлят во Львове на новых польских паспортах и ​​ подчеркнула необходимость решения этого вопроса в духе добрососедства", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 120 известных поляков просят не допустить появления изображения Львова в новых паспортах

Напоминаем, сообщалось, что Польша хочет напечатать паспорта с изображением Мемориала орлят во Львове. По этому поводу Украина вручила ноту послу Польши.
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Львівські орлята (пол. Orlęta lwowskie) - назва молодих польських бойовиків (в тому числі підлітків), що зі зброєю в руках воювали проти українців Львова, боронили місто під час Польсько-української війни (1918-1919) від армії ЗУНР і під час Радянсько-польської війни (1919-1921) від армії Олександра Єгорова; вважаються національними героями.

Украина рассчитывает, что вопрос изображения Львова на польских паспортах решится в духе добрососедства, - Климкин - Цензор.НЕТ 2669
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у всех свои герои, но все-таки думать надо прежде, чем воевать, герои без мудрецов просто бузотеры
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спасибо, я вже почитала
теперь понятное что дело ясное, что дело темное...
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Самый важный вопрос на сегодняшний день, просто аж злость берет, за что им деньги платят, чтобы они всякой херней занимались.
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птенцы орлов что ли.., а причём тут,какое может быть кладбище птичек, не ну если это название каких то участников организации может, или по месту их проживания, но там же не взято в кавычки
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На территории Лычаковского кладбища во Львове находится Польский военный мемориал, который еще часто называют Мемориалом львовских орлят. Здесь похоронены поляки, которые воевали против ЗУНР (Западно-Украинской Народной Республики) в 1918-1919 году, а позже - против большевиков в 1920.

всё понятно
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главное, что против большевиков, на том и сойдемся
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Да надрукуйте Краків на українських пашпортах й усіх справ.
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Это будет им напоминать что будет с теми кто посягнёт на чужую землю
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина рассчитывает, что вопрос изображения Львова на польских паспортах решится в духе добрососедства, - Климкин
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