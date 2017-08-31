 Украина рассчитывает, что вопрос изображения Львова на польских паспортах решится в духе добрососедства, - Климкин





Переговоры состоялись в рамках встречи стран Вышеградской группы и Восточного партнерства в Будапеште 31 августа 2017.



Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.Переговоры состоялись в рамках встречи стран Вышеградской группы и Восточного партнерства в Будапеште 31 августа 2017.

"Особое внимание уделено вопросам общей истории.



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Напоминаем, Украинская сторона отметила противоречивость идеи относительно изображения кладбища орлят во Львове на новых польских паспортах и ​​ подчеркнула необходимость решения этого вопроса в духе добрососедства", - говорится в сообщении.Напоминаем,