 Украина рассчитывает, что вопрос изображения Львова на польских паспортах решится в духе добрососедства, - Климкин

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
Переговоры состоялись в рамках встречи стран Вышеградской группы и Восточного партнерства в Будапеште 31 августа 2017.
"Особое внимание уделено вопросам общей истории. Украинская сторона отметила противоречивость идеи относительно изображения кладбища орлят во Львове на новых польских паспортах и подчеркнула необходимость решения этого вопроса в духе добрососедства", - говорится в сообщении.
Напоминаем, сообщалось, что Польша хочет напечатать паспорта с изображением Мемориала орлят во Львове. По этому поводу Украина вручила ноту послу Польши.
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теперь понятное что дело ясное, что дело темное...
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всё понятно
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