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 Политика Украины
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Все про:Крым (20580) прокуратура (3152) УПЦ КП (396) церковь (985)

 Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту незаконного присвоения помещений УПЦ КП в оккупированном Симферополе

крым упц кп климент

Прокуратура АРК проверяет блокирование российскими силовиками 31 августа церкви равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата в Симферополе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение прокуратуры на странице в Facebook.

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"Сегодняшние действия оккупационных властей ни в коем случае не останутся без соответствующего реагирования прокуратуры Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

Прокуратура обещает наказать причастных к преследованию Украинской православной церкви Киевского патриархата и грубому нарушению прав людей на свободу вероисповедания в Крыму.

Также в прокуратуре сообщили, что на данный момент уже осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного присвоения помещений Украинской православной церкви Киевского патриархата на территории полуострова и препятствования совершению религиозных обрядов ее прихожанами.

Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту незаконного присвоения помещений УПЦ КП в оккупированном Симферополе 01


Читайте на "Цензор.НЕТ": Нападение на храм УПЦ КП в Крыму направлено на вытеснение этнических украинцев с полуострова, - Чубаров

Утром 31 августа российские спецслужбы заблокировали храм св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе. При блокировке храма св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата повредили руку архиепископу Симферопольскому и Крымскому УПЦ КП Клименту.

После аннексии Крыма Россией подконтрольные Кремлю власти захватили часть зданий Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата и провели конкурс на аренду части помещений церкви. Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент призвал мировое сообщество к защите национальных, культурных и религиозных прав граждан Украины в Крыму.

Большая часть православных храмов и общин Крыма и Севастополя подчиняются УПЦ Московского патриархата.
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немного зрады:
Опальная украинская певица Светлана Лобода стала ведущей чарта на российском телеканале МУЗ-ТВ.
Об этом свидетельствует пост в Instagram-аккаунте канала.
"Друзья, представляем вам новую звёздную ведущую канала МУЗ-ТВ! В субботу (2 сентября. - Ред.), в 21:00, смотрите премьеру чарта "10 Sexy", который для вас представит LOBODA! Включайтесь - будет жарко!" - сказано в сообщении.
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Такая дурня... В центре Киева сто человек расстреляли и за три года никто не ответил, а то где-то в Крыму попа за руку дёрнули и уже капец: не забудем, не простим..
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Конечно в рамках закона это делать и фиксировать надо, только некого будет и потом судить , если что они все разбегуться с наворованым, пугать надо так что бы боялись в Крым даже соваться " пизнесмены" рашистские.
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Почему бы для начала, не последовать примеру Америки и не закрыть все рашистские консульства в Украине , за исключением одного, которое яйцами забрасывают в Киеве
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура АРК открыла уголовное производство по факту незаконного присвоения помещений УПЦ КП в оккупированном Симферополе
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