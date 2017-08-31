 Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту незаконного присвоения помещений УПЦ КП в оккупированном Симферополе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение прокуратуры на странице в Facebook.
"Сегодняшние действия оккупационных властей ни в коем случае не останутся без соответствующего реагирования прокуратуры Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.
Прокуратура обещает наказать причастных к преследованию Украинской православной церкви Киевского патриархата и грубому нарушению прав людей на свободу вероисповедания в Крыму.
Также в прокуратуре сообщили, что на данный момент уже осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного присвоения помещений Украинской православной церкви Киевского патриархата на территории полуострова и препятствования совершению религиозных обрядов ее прихожанами.
Утром 31 августа российские спецслужбы заблокировали храм св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе. При блокировке храма св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата повредили руку архиепископу Симферопольскому и Крымскому УПЦ КП Клименту.
После аннексии Крыма Россией подконтрольные Кремлю власти захватили часть зданий Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата и провели конкурс на аренду части помещений церкви. Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент призвал мировое сообщество к защите национальных, культурных и религиозных прав граждан Украины в Крыму.
Большая часть православных храмов и общин Крыма и Севастополя подчиняются УПЦ Московского патриархата.
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Опальная украинская певица Светлана Лобода стала ведущей чарта на российском телеканале МУЗ-ТВ.
Об этом свидетельствует пост в Instagram-аккаунте канала.
"Друзья, представляем вам новую звёздную ведущую канала МУЗ-ТВ! В субботу (2 сентября. - Ред.), в 21:00, смотрите премьеру чарта "10 Sexy", который для вас представит LOBODA! Включайтесь - будет жарко!" - сказано в сообщении.
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