 Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту незаконного присвоения помещений УПЦ КП в оккупированном Симферополе

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение прокуратуры на странице в Facebook "Сегодняшние действия оккупационных властей ни в коем случае не останутся без соответствующего реагирования прокуратуры Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.Прокуратура обещает наказать причастных к преследованию Украинской православной церкви Киевского патриархата и грубому нарушению прав людей на свободу вероисповедания в Крыму.Также в прокуратуре сообщили, что на данный момент уже осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного присвоения помещений Украинской православной церкви Киевского патриархата на территории полуострова и препятствования совершению религиозных обрядов ее прихожанами.

Утром 31 августа российские спецслужбы заблокировали храм св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе. При блокировке храма св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата повредили руку архиепископу Симферопольскому и Крымскому УПЦ КП Клименту.После аннексии Крыма Россией подконтрольные Кремлю власти захватили часть зданий Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата и провели конкурс на аренду части помещений церкви. Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент призвал мировое сообщество к защите национальных, культурных и религиозных прав граждан Украины в Крыму.Большая часть православных храмов и общин Крыма и Севастополя подчиняются УПЦ Московского патриархата.