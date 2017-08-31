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 Политика Украины
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Все про:Великобритания (1703) Минобороны (5321)

 Британия готова расширить сферы оказания помощи украинской армии, - глава Минобороны Ланкастер

ланкастер

Участие британских военных в параде ко Дню Независимости Украины стала очередным сигналом о поддержке нашего государства, а также продемонстрировала миру приверженность Великобритании усилиям по последовательной поддержки европейской безопасности.

В сообщении отмечается: " Об этом сегодня, 31 августа, отметил министр Вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер во время встречи с Министром обороны Украины генералом армии Украины Степаном Полтораком в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

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Господин Ланкастер поблагодарил министра обороны Украины за возможность встретиться с британскими и украинскими военными,которые учатся совместно в рамках программы Орбитал.

По его словам, позиция британской стороны относительно дальнейшего оказания помощи Вооруженным Силам Украины является гибкой.

"Мы готовы рассмотреть предложения украинской стороны относительно других сфер оказания помощи", - отметил Министр Вооруженных сил Великобритании.

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Помогите всем набраться ума и убрать Кучму с медведчуком.
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Давайте быстрее. Мы даже готовы на футы перейти. И даже на пинты.
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Особенно мне понравилось про гибкую позицию при оказании помощи.... просто аж заштырило.
Треба завтра до Мар"яни заскочiть....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБритания готова расширить сферы оказания помощи украинской армии, - глава Минобороны Ланкастер
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