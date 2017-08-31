 Британия готова расширить сферы оказания помощи украинской армии, - глава Минобороны Ланкастер

В сообщении отмечается: " Об этом сегодня, 31 августа, отметил министр Вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер во время встречи с Министром обороны Украины генералом армии Украины Степаном Полтораком в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Господин Ланкастер поблагодарил министра обороны Украины за возможность встретиться с британскими и украинскими военными,которые учатся совместно в рамках программы Орбитал.
По его словам, позиция британской стороны относительно дальнейшего оказания помощи Вооруженным Силам Украины является гибкой.
"Мы готовы рассмотреть предложения украинской стороны относительно других сфер оказания помощи", - отметил Министр Вооруженных сил Великобритании.
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Треба завтра до Мар"яни заскочiть....
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беги сейчас к ней
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