 "Батарея - один из основных элементов. Не надо ее всовывать в багажник", - Лукашенко поручил создать белорусскую Tesla

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайте главы Беларуси.Лукашенко подчеркнул, что весь мир сегодня развивает направление электромобилей, в том числе Великобритания, Германия и США. "Мир развивается в этом направлении. Американцы создали суперавтомобиль. Молодцы! Tesla создала прекрасный автомобиль", - заметил президент Беларуси.

Электромобиль Tesla ему предоставили для тестирования. "Скорость набирает, что все наши немецкие тестируемые автомобили на двигателях внутреннего сгорания остались мгновенно позади и догнать не смогли. Стартует он, как космический корабль, и еще мощнее. За две с половиной секунды - 100 км. Но меня интересовало, как он держит дорогу, - идеально", - отметил Лукашенко.

"Но ваши обещания меня вдохновляют и, с другой стороны, настораживают. Если мы можем создать и батарею - накопитель электроэнергии - лучшую в мире, почему мы не создаем? Что для этого надо? Люди, деньги, компетенции? Немедленно надо это реализовывать", - заявил Александр Лукашенко.

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Лукашенко также дал некоторые практические рекомендации, исходя из знакомства с электромобилем Tesla. "Батарея - один из основных элементов. Не надо ее всовывать в багажник. Как вы увидели, ее положили на дно в Tesla, и она, как я понял, даже удерживает на высокой скорости автомобиль, балансирует движение. Поэтому и нам этим путем надо пойти, - заключил Глава Беларуси. - Главное - создать хороший двигатель. Основа у вас есть. Поэтому цель сегодняшнего разговора - я вам показал автомобиль. Изучите, посмотрите. Это лучшее, что есть".