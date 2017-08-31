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Все про:Беларусь (2722) Лукашенко (1680) Tesla (2) электромобиль (8)

 "Батарея - один из основных элементов. Не надо ее всовывать в багажник", - Лукашенко поручил создать белорусскую Tesla

лукашенко Tesla

Президент Беларуси Александр Лукашенко протестировал последнюю модель электромобиля Tesla и заявил, что белорусские производители электрокаров должны стремиться к подобному уровню.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайте главы Беларуси.

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Лукашенко подчеркнул, что весь мир сегодня развивает направление электромобилей, в том числе Великобритания, Германия и США. "Мир развивается в этом направлении. Американцы создали суперавтомобиль. Молодцы! Tesla создала прекрасный автомобиль", - заметил президент Беларуси.

Электромобиль Tesla ему предоставили для тестирования. "Скорость набирает, что все наши немецкие тестируемые автомобили на двигателях внутреннего сгорания остались мгновенно позади и догнать не смогли. Стартует он, как космический корабль, и еще мощнее. За две с половиной секунды - 100 км. Но меня интересовало, как он держит дорогу, - идеально", - отметил Лукашенко.

"Но ваши обещания меня вдохновляют и, с другой стороны, настораживают. Если мы можем создать и батарею - накопитель электроэнергии - лучшую в мире, почему мы не создаем? Что для этого надо? Люди, деньги, компетенции? Немедленно надо это реализовывать", - заявил Александр Лукашенко.

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Лукашенко также дал некоторые практические рекомендации, исходя из знакомства с электромобилем Tesla. "Батарея - один из основных элементов. Не надо ее всовывать в багажник. Как вы увидели, ее положили на дно в Tesla, и она, как я понял, даже удерживает на высокой скорости автомобиль, балансирует движение. Поэтому и нам этим путем надо пойти, - заключил Глава Беларуси. - Главное - создать хороший двигатель. Основа у вас есть. Поэтому цель сегодняшнего разговора - я вам показал автомобиль. Изучите, посмотрите. Это лучшее, что есть".

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С батареей это ты хорошо придумал. С ней тебя и утопят
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бацько тэж хайтэк-вэб-дизайнер , как и димон медведев , , но с хуторски-колхозным уклоном
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Дегенерат не понимает, что невозможно заставить человека изобрести нечто новое, и в несвободном обществе создать что-либо путнее ни у кого не получается.
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зато он понимает что в авторитарных режимах все строится вокруг царя-бацьки.
царь должен быть в центре внимания, раздавать дебильные советы, наказы и поучения.
чернь внемлет, благоговеет и мироточит по команде.
в этом суть, а не в смысле сказанного, которого нет..
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отакую батарею они собираются создать? :D

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Лука)))
А может все таки картохой занимайтесь???))))))))))
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краще б кордон на замок закрили . і не пущали до себе рать московскую , до зубів озброєну ,,,
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Верю что так и будет Он слов на ветер не бросает
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Ну да, помнится он обещал зарплату по 500 баксов каждому беларусу .
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лука-специалюга по электромобилям .то раньше просто приказа не было у беларуских производителей...и они не знали куда батарею всунуть.а теперь сделают,удивят весь мир
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Всего то делов - уменьшить БелАЗ-75710 до размеров Теслы и оббить салон кожей
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понаклеюють "дюраселів" на днище "каліни" - "сколково рядом нє стояло"
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Ватники мочой Куйла пользуются Думают, что божья роса
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Одному на неделю такой батареи хватит.... если без селедки.
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років так 28-29 назад в СССРі дуже схоже сміялися з Китаю, коли він запускав ракету. Де тепер СССР, а де Китай?.
Ще будуть поставки білоруських електромобілів до України.
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Батька! Тяжело в ручную страной управлять, особенно когда вокруг себя собрал далбаёбов, но исполнительных далбаёбов.
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а як же росія, про росію подумав, вона ж як продавець нафти не зацікавлена в електрокарах. Будемо сподіватись, що Бацька тут не просто бла блакав.
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Короче, распорядился передрать машину...
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Пускай белорусские ученные придумают двигатель на картофельном крахмале !
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тю , так палка чи папка ? , или мамка ,,, , карочи , родня ипучая ,,,
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Лучше унитазы в Европе мыть
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У вас кацапов унитаз это голубая мечта!
Своего не, у грузин забираете, так ещё и учите, как мыть!
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Бацька, наверное, когда весь день копал картофку, перегрелся на солнце
Не могу иначе эту ересь объяснить! Это на счет ихней Теслы...

А вот его оценка автомобилю - по делу сказано и точно, и верно...
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Хватит усатого называть "батькой" или "бацькой". Беларусы обижаются. И не зря..
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Учитесь белорусы у своего президента, собрал бульбу, продал и купил Тесла!
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А вы мабыць ніколі не адвучыцесь прадажнага цыгана бацькай клікаць.
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Отучимся, мы его так называем с сарказмом, как бая!
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На Хартии прочитал его кликуху - выкидыш шкловский .
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"Батарея - один из основных элементов. Не надо ее всовывать в багажник", - Лукашенко поручил создать белорусскую Tesla - Цензор.НЕТ 2825
Батарея беларуская работает на дураках.
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не, ну можно и в прицепе... на шасси от БЕЛАЗа...
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Ну вообще-то проблема всех электромобилей - это долговечные емкие экологично чистые аккумуляторы. Пока эту проблему не разрешат - электромобиль останется экзотикой. Смотря шире - нет сейчас приемлемых вариантов аккумуляторов энергии. Если найдется в Белоруссии кто-то с мозгами, что сможет это продвинуть - честь и хвала (респект и уважуха).
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между прочим здоровая конкуренция основа благополучия всего человечества, в добрый путь, Александр Григорьевич, поручайте вашим подчиненным сделать то, что вы хотите исходя из условий, что любой из низ не умнее вас, аз вы им начальник ранга президента
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Если найдется в Белоруссии кто-то с мозгами, что сможет это продвинуть - честь и хвала (респект и уважуха)..а может найдется не в Белоруссии, а например на Украине?
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Слабо верится - мозги может и найдутся, та кто ж их пустит это продвинуть? А инвестиции? А откаты? А офшорные счета? И вообще, нах оно нужно! Лучше Вродердам+++. Пипл схавает.
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и заявил, что белорусские производители электрокаров ......
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Я что-то пропустил? Может это опечатка , и имелось в виду "белорусские производители для электрокоров" ??
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Для начала у них уже есть троллейбус МАЗ. Теперь нужно начать его уменьшать.
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Лучше большую пружину всунуть которую нужно накручивать ключом который будет торчать сзади. Накрутил посильнее и поехал.
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его надо советником к Илону Маску, внештатным, сразу дело пойдет
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"почему мы не создаем?"

не переживай создадут
беларусы создадут. когда тебя убогого совка в гроб положат....
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Совок то он может и убогий - но в его стране после распада СССР сохранился наибольший процент промышленного потенциала среди всех бывших республик СССР.
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не.. картоха это наше Все. что бы вы не делали товарищ лукашенко, какую бы цель не ставили перед собой у вас всегда получится картоха, то есть по вашему бульба. надо в начале освятить частную собственность, что бы бульба превратилась в Теслу. чудо надо по всей видимости для того, что бы такое произошло. советский пред. колхоза, не больше ты наш дорогой сосед. прискорбно осознавать, что ты посредственность и мыслишь как и все пост совки - я удержал ситуацию и это моя миссия. как мелко и ничтожно твое заявление на этом фоне... ты и представить не можешь себе... это мы видим в россии всякие уродства совка и пост совка, где директор детсада,хваля и защищая хуйла искренне и самозабвенно, веря на две тысячи процентов в свою правоту и видя всегда перед собой великую россию, которая объединили всех став всем народам матерью где дети все равны... ну и так далее и т.п. чушь к которой невозможно привыкнуть, потому что дно еще не пробито и наверное его нет и это скорее всего. но самое печальное, что стоит она на полу где доски уже прогнили и дырами темнеют они. где крыша давно прохудилась ее латают и лают ее на чем свет стоит, но дождь как лил на детские шкафчики для одежды, так и льет... вот где мы с тобой гражданин Беларуси товарищ лукашенко, а не там где Тесла чертил свои чудо чертежи. пост совок ничтожное и мерзкое формирование. где атеисты вдруг ,,поверили,, в Господа, а НКВДисты стали демократами... вот где мы с тобой батяня комбат тракторно - силосных войск. всем бульбашам пламенный привет.
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Купились вы тут,форумчане, на колхозные уловки - обсуждаете батареи, возможности производства
Тут фишка в том, что у Лукашенко появилась для развлечения Tesla, при ужасающей политической и экономической ситуации в стране - а все остальное лирика...
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Чалавек жыве для сябе, што захоча тое й купляе(за дзяржаўныя грошы)
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У нас кто-то по пенькам прыгал. С золотым батоном.
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Кстати, создатель WoT в Беларуси или уже в Европе "загнивает"?
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Да если бы открытия делались по приказу... Впрочем у любого президента есть возможность увеличить их вероятность, выделив соответствующее финансирование и поддержку науке.
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Молодец мужик - и в батареях разбирается и в картошке!!
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А чего все гонят в теме на цыгана луку?
Он ведь логично рассуждает. Или вы считаете что беларусы не способны создать аналог фарадея или теслы? Суть в том, что он пытается заранее чтото новое начать производить. И это правильно. К стати почему до сих пор у нас не производится серийно электромобилей? только сраные шыкаладные богданы и шкоды
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У нас производится трамвай "Электрон", если его уменьшить и отцепить от проводов то будет Тесла .
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Да ну нафик, замкнёт такой суперзапорожец в какой-нибудь луже и трындец.
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Ну если так по теме, сраные богданы производятся на шасси индийской таты, что на основе мерса выпуска 1963 года. Как говорится почувствуйте, в разницу
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Если по теме то сейчас один сраный УАЗ на родине сраного чЛенина производит своих "буханок" больше, чем все "Богданы", "Электроны", КрАЗы и иже с ними вместе с танками и БТР-ами вместе взятые. Почувствуйте мудрое руководство шоколадных.
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"Батарея - один из основных элементов. Не надо ее всовывать в багажник", - Лукашенко поручил создать белорусскую Tesla - Цензор.НЕТ 4567
А если беларуских ученых приковать к батарее, то они поймут как делать батарею. Лукашенко. Полное собрание сочинений после посадки картошки.
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господЯЯЯЯЯЯЯ, какой дурак)))))идиот- я бы сказал так!
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Може кто не видел. И то этому видео уже 3 года. Покажите его бацьке пусть прозреет в какой он провинции правит
Tesla Model S - Суперсооружения: МегаЗаводы - https://youtu.be/5xs5loqHxBg
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Я бы не стал рекламные ролики тут за непререкаемую истину выставлять
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Кстати - трудились вовсю, и от теслы только комфортом отличались и скоростью.
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здорово было придумано одна кнопка два диода и либо 35вольт либо 70 и еще около семи положений регулятора
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Ну сколько белорусы будут терпеть этого дебила, уже 25 лет терпят .Скоро колхозник династию в Белоруссии обоснует. У Алиева получилось, у Асадов получилось, у Кимов получилось .Я думаю и у покорных белорусов номер пройдет.
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"Партия учит нас, что газы при нагревании расширяются..." https://www.youtube.com/watch?v=hTRfttfi6eA
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Что для этого надо? Ввести Белорусь в рублёвую зону. Это всё что осталось сделать для полной электро-мобило-фекации страны! Козёл ты Лука.
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Для этого нужно,что ненавистно таким иродам, как Путин и Лукашенко, -свободное гражданское общество в демократической стране, живущей по закону, а не по понятиям, а не "зоопарк" для людей, который стремятся создать эти преступники.
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Мы им окажем гуманитарную помощь… оружием

Я очень люблю играть в футбол, хоккей, но чаще играю один

Гуманитарная помощь - это бесплатно, это для народа, в том числе для ученых, для чиновников

Если у вас нет денег на ресторан, поговорите с девушкой в студенческом общежитии. Купите кефир и булочку

Мы эту проблему решили в узком кругу ограниченных людей

Я своими руками пощупал боеголовки и знаю, что никто их снимать не будет
Народ белорусский рискнул и избрал меня президентом. Это бывает чрезвычайно редко в истории и больше, возможно, не будет
Я буду легитимным еще долго. Я еще не всё сделал, из-за этого власть потеряю не скоро
Я свое государство за цивилизованным миром не поведу
Ради сохранения спокойствия в стране я готов пожертвовать собственным разумом

В детстве я рос среди животных и растений
Пора принять меры и наложить вето на табу
Я свое государство за цивилизованным миром не поведу
Жить будете плохо, но недолго
Вы мне тут на болезнь не жалуйтесь! У нас в правительстве больных много
Вы просили дождь - я дал вам дождь!
Года 3 назад или 5 я вышел из своей резиденции в Минске неожиданно для своей охраны и пошел в сторону цирка. Одернул службу охраны. Голос такой характерный: Сразу люди на остановке повернулись и узнали. Не успел дойти до цирка - уже за мной целая демонстрация. Люди удивлены - никто же демонстрации не объявлял. Порвали костюм. После этого больше пешком не хожу. В Беларуси люди цивилизованные, порвали костюм, но ведь не сняли

Дело не в том, изберете вы меня или нет, - где вы денетесь, изберете, и, если вас устраивает, то я буду работать

Если вы были в Бобруйске, вы видели, в каком состоянии город? Страшно было зайти, свинюшник был. Это в основном еврейский был город, вы знаете, как евреи относятся к месту, где они живут. Посмотрите в Израиле, я вот был… Я ни в коем случае не хочу их обидеть, но они не очень заботятся, чтобы подстрижена трава была, как в Москве, у россиян, белорусов

Жизненный уровень, который сегодня у белорусского народа, по разным причинам, ниже колена, еще ниже быть не может

Надо еще раз встрахнуть народ и повернуть лицом к себе
Извините за нескромность, но Ельцин со мной на корте не справляется. Коржаков не справляется. Лужков проиграл три раза. В последний раз с Лужковым мы играли на 5 тысяч тонн сливочного масла

Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык - бедный язык. В мире существует только два великих языка - русский и английский
Мы, как в 1941 году, находимся во вражеском кольце. Враги засели в руководстве соседнего государства, с которым мы недавно подписали договор о сообществе

На меня, так сказать, обвалилась философская мысль! Я просто обязан сейчас быть в центре!
Нам не надо там: автоматизированная система фальсификации выборов. Не надо. Мы создадим государственную
Наша диктатура никому не мешает жить и развиваться
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Немного тролинга от беларусов . " От Вейшнорского Информбюро:

После тяжёлого поражения от объединённых Вооружённых Сил Вейшнории и Народного Ополчения Беларуси остатки москальских войск и войск администрации президента Беларуси панически отступают, бросая тяжёлую технику, вооружение, продовольствие и боеприпасы. Население беларуских городов и сёл выходит приветствовать своих освободителей. Везде вывешены флаги Вейшнории и бел-чырвона-белы стяг Беларуси. Женщины дарят цветы мужественным освободителям.
Передовой десант ВДВ Вейшнории на легкомоторных самолётах высадился у стен Кремля. После трёх судорожных попыток трясущимися руками набрать PIN-код ядерного чемоданчика правителем Москалии Путлером, ядерные силы Москалии были заблокированы.
Одновременно с победоносным наступлением Вейшнории и Беларуси, вооружённые силы Украины молниеносным ударом освободили города Донецк и Луганск и вышли на границы Москалии. Партизанское подполье Крыма подняло восстание против москальских оккупантов и освободило столицу Крыма Симферополь ."
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Батарея - один из основных элементов. Не надо ее всовывать в багажник", - Лукашенко поручил создать белорусскую Tesla
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