 "Батарея - один из основных элементов. Не надо ее всовывать в багажник", - Лукашенко поручил создать белорусскую Tesla

Лукашенко подчеркнул, что весь мир сегодня развивает направление электромобилей, в том числе Великобритания, Германия и США. "Мир развивается в этом направлении. Американцы создали суперавтомобиль. Молодцы! Tesla создала прекрасный автомобиль", - заметил президент Беларуси.
Электромобиль Tesla ему предоставили для тестирования. "Скорость набирает, что все наши немецкие тестируемые автомобили на двигателях внутреннего сгорания остались мгновенно позади и догнать не смогли. Стартует он, как космический корабль, и еще мощнее. За две с половиной секунды - 100 км. Но меня интересовало, как он держит дорогу, - идеально", - отметил Лукашенко.
"Но ваши обещания меня вдохновляют и, с другой стороны, настораживают. Если мы можем создать и батарею - накопитель электроэнергии - лучшую в мире, почему мы не создаем? Что для этого надо? Люди, деньги, компетенции? Немедленно надо это реализовывать", - заявил Александр Лукашенко.
Лукашенко также дал некоторые практические рекомендации, исходя из знакомства с электромобилем Tesla. "Батарея - один из основных элементов. Не надо ее всовывать в багажник. Как вы увидели, ее положили на дно в Tesla, и она, как я понял, даже удерживает на высокой скорости автомобиль, балансирует движение. Поэтому и нам этим путем надо пойти, - заключил Глава Беларуси. - Главное - создать хороший двигатель. Основа у вас есть. Поэтому цель сегодняшнего разговора - я вам показал автомобиль. Изучите, посмотрите. Это лучшее, что есть".
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царь должен быть в центре внимания, раздавать дебильные советы, наказы и поучения.
чернь внемлет, благоговеет и мироточит по команде.
в этом суть, а не в смысле сказанного, которого нет..
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А может все таки картохой занимайтесь???))))))))))
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Ще будуть поставки білоруських електромобілів до України.
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Своего не, у грузин забираете, так ещё и учите, как мыть!
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Не могу иначе эту ересь объяснить! Это на счет ихней Теслы...
А вот его оценка автомобилю - по делу сказано и точно, и верно...
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Батарея беларуская работает на дураках.
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Я что-то пропустил? Может это опечатка , и имелось в виду "белорусские производители для электрокоров" ??
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не переживай создадут
беларусы создадут. когда тебя убогого совка в гроб положат....
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Тут фишка в том, что у Лукашенко появилась для развлечения Tesla, при ужасающей политической и экономической ситуации в стране - а все остальное лирика...
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Он ведь логично рассуждает. Или вы считаете что беларусы не способны создать аналог фарадея или теслы? Суть в том, что он пытается заранее чтото новое начать производить. И это правильно. К стати почему до сих пор у нас не производится серийно электромобилей? только сраные шыкаладные богданы и шкоды
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А если беларуских ученых приковать к батарее, то они поймут как делать батарею. Лукашенко. Полное собрание сочинений после посадки картошки.
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Tesla Model S - Суперсооружения: МегаЗаводы - https://youtu.be/5xs5loqHxBg
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Я очень люблю играть в футбол, хоккей, но чаще играю один
Гуманитарная помощь - это бесплатно, это для народа, в том числе для ученых, для чиновников
Если у вас нет денег на ресторан, поговорите с девушкой в студенческом общежитии. Купите кефир и булочку
Мы эту проблему решили в узком кругу ограниченных людей
Я своими руками пощупал боеголовки и знаю, что никто их снимать не будет
Народ белорусский рискнул и избрал меня президентом. Это бывает чрезвычайно редко в истории и больше, возможно, не будет
Я буду легитимным еще долго. Я еще не всё сделал, из-за этого власть потеряю не скоро
Я свое государство за цивилизованным миром не поведу
Ради сохранения спокойствия в стране я готов пожертвовать собственным разумом
В детстве я рос среди животных и растений
Пора принять меры и наложить вето на табу
Я свое государство за цивилизованным миром не поведу
Жить будете плохо, но недолго
Вы мне тут на болезнь не жалуйтесь! У нас в правительстве больных много
Вы просили дождь - я дал вам дождь!
Года 3 назад или 5 я вышел из своей резиденции в Минске неожиданно для своей охраны и пошел в сторону цирка. Одернул службу охраны. Голос такой характерный: Сразу люди на остановке повернулись и узнали. Не успел дойти до цирка - уже за мной целая демонстрация. Люди удивлены - никто же демонстрации не объявлял. Порвали костюм. После этого больше пешком не хожу. В Беларуси люди цивилизованные, порвали костюм, но ведь не сняли
Дело не в том, изберете вы меня или нет, - где вы денетесь, изберете, и, если вас устраивает, то я буду работать
Если вы были в Бобруйске, вы видели, в каком состоянии город? Страшно было зайти, свинюшник был. Это в основном еврейский был город, вы знаете, как евреи относятся к месту, где они живут. Посмотрите в Израиле, я вот был… Я ни в коем случае не хочу их обидеть, но они не очень заботятся, чтобы подстрижена трава была, как в Москве, у россиян, белорусов
Жизненный уровень, который сегодня у белорусского народа, по разным причинам, ниже колена, еще ниже быть не может
Надо еще раз встрахнуть народ и повернуть лицом к себе
Извините за нескромность, но Ельцин со мной на корте не справляется. Коржаков не справляется. Лужков проиграл три раза. В последний раз с Лужковым мы играли на 5 тысяч тонн сливочного масла
Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык - бедный язык. В мире существует только два великих языка - русский и английский
Мы, как в 1941 году, находимся во вражеском кольце. Враги засели в руководстве соседнего государства, с которым мы недавно подписали договор о сообществе
На меня, так сказать, обвалилась философская мысль! Я просто обязан сейчас быть в центре!
Нам не надо там: автоматизированная система фальсификации выборов. Не надо. Мы создадим государственную
Наша диктатура никому не мешает жить и развиваться
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После тяжёлого поражения от объединённых Вооружённых Сил Вейшнории и Народного Ополчения Беларуси остатки москальских войск и войск администрации президента Беларуси панически отступают, бросая тяжёлую технику, вооружение, продовольствие и боеприпасы. Население беларуских городов и сёл выходит приветствовать своих освободителей. Везде вывешены флаги Вейшнории и бел-чырвона-белы стяг Беларуси. Женщины дарят цветы мужественным освободителям.
Передовой десант ВДВ Вейшнории на легкомоторных самолётах высадился у стен Кремля. После трёх судорожных попыток трясущимися руками набрать PIN-код ядерного чемоданчика правителем Москалии Путлером, ядерные силы Москалии были заблокированы.
Одновременно с победоносным наступлением Вейшнории и Беларуси, вооружённые силы Украины молниеносным ударом освободили города Донецк и Луганск и вышли на границы Москалии. Партизанское подполье Крыма подняло восстание против москальских оккупантов и освободило столицу Крыма Симферополь ."
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