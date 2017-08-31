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 "США объявляют горячую фазу дипломатической войны": в Госдуме РФ предложили не отвечать Вашингтону на закрытие дипконсульств

россия сша

России заинтересована в сохранении достойного уровня дипломатических отношений с США и Москве вряд ли стоит симметрично отвечать на закрытие российских дипконсульств, хотя действия Вашингтона не назовешь дружественными.

Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Также читайте: США закроют генконсульства РФ в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне в ответ на сокращение американской дипмисии, - Госдеп

"Требование о закрытии консульства - это архинесправедливый шаг. Это означает, что США объявляют горячую фазу дипломатической войны. Закрытие загранучреждение - это гораздо серьезнее, чем высылка дипломатов или даже незаконная ампутация дипсобственности", - сказал Слуцкий журналистам в четверг. Он обратил внимание на то, что уже было заявлено: Россия будет вынуждена ответить.

"Но здесь необходимо решить, нужны ли нам симметричные меры и собираемся ли мы и дальше поддаваться американским провокациям, двигаясь, по сути, по пути сворачивания дипломатических отношений? Уверен, что нам нельзя допускать затормаживание в дипломатическом диалоге, особенно на фоне назначения нового посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова. Будем думать и решать", - сказал политик.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Мы ожидали, что российская сторона до такого не дойдет", - Теффт о сокращении работников американских дипучреждений в РФ. ВИДЕО

"Несмотря на чрезвычайную досадность и очевидную необоснованность этого шага, считаю, что России не стоит идти на симметричный ответ, а наоборот пытаться прилагать все возможные усилия для сохранения достойного уровня дипотношений с США как залога важнейшей компоненты мировой стабильности", - подчеркнул он.

Ранее в четверг США приняли решение закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и ряд консульских объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России. "Соблюдая принцип паритета, о котором упоминала российская сторона, мы просим власти РФ закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также - используемое консульством здание в Вашингтоне и еще одно относящееся к консульству здание в Нью-Йорке. Закрыть эти объекты нужно до 2 сентября", - говорится в заявлении представителя госдепа Хизер Нойерт.

28 августа посольство США в РФ объявило, что "в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена". При этом, как отмечается, с 1 сентября "процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме". Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".

Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.

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28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

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Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.

Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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Глава Пентагону підписав указ про відправку додаткових військ на Донбас."США объявляют горячую фазу дипломатической войны": в Госдуме РФ предложили не отвечать Вашингтону на закрытие дипконсульств - Цензор.НЕТ 2660
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Санкции потихоньку делают своё дело. Упоротые иранцы продержались шесть лет под санкциями, потом сдулись. Посмотрим, сколько продержатся кремлядские твари.
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не про них ли Витямба Янукович как-то сказал на сьезде партии "это казлы, которые нам мешают жыть!"
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Та вы шо?!! В газдуме придлажыли ни атвичать на пиндосам на закрытие дипконсульств?!! А то любому дураку неполнятно шо обосравшейся кацапне просто нечем ответить пидосам?!!!
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Да ты фантазёр, Kirim! Причем в духе кацапов, те только и занимались тем, что выселяли украинцев с их земли. Да и не только украинцев.
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на параде ПаБеды 2010 по красной площади шагал полк Китайских захватчиков...,почему кацаПсины испугались 10 солдат Британии на Крещатике,загадка...видать кацаПсины по жизни перепуганные теперь Бандерой НАВЕЧНО...
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комментируя приезд главы пентагона на парад ко дню независимости Украины кацапсинские СМИ писали: "американский хазяин приехал принимать парад". Тогда как на последний "парад победы" в Москву приехал очень дорогой гость из зимбабвы президент и по совместительству людоед Роберт Мугабе. Вот такой ХАЗЯИН пожаловал на парад к кацапам, ибо ни из одной нормальной страны ни одного представителя на парад к стране агрессору и террористу не пожаловало
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И что же будет делать всё это шобло?
Родственнички Пескова, Лаврова и прочих "патриотов Рассеи"?
Фотки Киселёва на отдыхе в Майами видел? Они быдлу про "пиндосов" и "Гейропу" байки-страшилки рассказывают - но они сами и их детки туда уезжают жить, отдыхать, на шопинг, лечение и учёбу, там же покупают виллы/яхты и прячут наворованные "на родине" деньги.

а вот и топ-10 патриотов (здесь ещё не учтены дочка )(уйла, живущая в Голландии и замужем за голландцем-загнивающий гейропейцем):
https://www.opentown.org/news/39354/?fm=26336
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Цікаво, скільки громадян РФ щорічно бажають відвідати США ?
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Хотите свежий анекдот - Прилетает новый посол России в Вашингтон, а посольство закрыто. - На сколько? - Навсегда.
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Пример для Kirim. Верховная Рада приняла закон, который КОСНЕТСЯ каждого потребителя электроэнергии I Большете здесь: https://ru.tsn.ua/video/video-novini/verhovnaya-rada-prinyala-zakon-kotoryy-kosnetsya-kazhdogo-potrebitelya-elektroenergii.html.
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РАБссиянским школьникам велено рассказывать с 1 сентября какой был вяликий кацаПсин и ПОЦтрийот РАБссии посол в ООН Чуркин....,пипец...
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РАБссия готовится к гигантскому падению ржубля.Центробанк РАБссии готовится к падению..Министерство финансов в шоке..включили печатный станок видимо,другого варианта нет.....
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Напомню знатокам,самое кошмарное падение ржубля было в СССРе дохлом,в 1923 году...за доллар давали 4 миллиона 450 000 ржублей....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"США объявляют горячую фазу дипломатической войны": в Госдуме РФ предложили не отвечать Вашингтону на закрытие дипконсульств
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