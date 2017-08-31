 "США объявляют горячую фазу дипломатической войны": в Госдуме РФ предложили не отвечать Вашингтону на закрытие дипконсульств

Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Требование о закрытии консульства - это архинесправедливый шаг. Это означает, что США объявляют горячую фазу дипломатической войны. Закрытие загранучреждение - это гораздо серьезнее, чем высылка дипломатов или даже незаконная ампутация дипсобственности", - сказал Слуцкий журналистам в четверг. Он обратил внимание на то, что уже было заявлено: Россия будет вынуждена ответить.
"Но здесь необходимо решить, нужны ли нам симметричные меры и собираемся ли мы и дальше поддаваться американским провокациям, двигаясь, по сути, по пути сворачивания дипломатических отношений? Уверен, что нам нельзя допускать затормаживание в дипломатическом диалоге, особенно на фоне назначения нового посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова. Будем думать и решать", - сказал политик.
"Несмотря на чрезвычайную досадность и очевидную необоснованность этого шага, считаю, что России не стоит идти на симметричный ответ, а наоборот пытаться прилагать все возможные усилия для сохранения достойного уровня дипотношений с США как залога важнейшей компоненты мировой стабильности", - подчеркнул он.
Ранее в четверг США приняли решение закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и ряд консульских объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России. "Соблюдая принцип паритета, о котором упоминала российская сторона, мы просим власти РФ закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также - используемое консульством здание в Вашингтоне и еще одно относящееся к консульству здание в Нью-Йорке. Закрыть эти объекты нужно до 2 сентября", - говорится в заявлении представителя госдепа Хизер Нойерт.
28 августа посольство США в РФ объявило, что "в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена". При этом, как отмечается, с 1 сентября "процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме". Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".
Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.
28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.
Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.
Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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Родственнички Пескова, Лаврова и прочих "патриотов Рассеи"?
Фотки Киселёва на отдыхе в Майами видел? Они быдлу про "пиндосов" и "Гейропу" байки-страшилки рассказывают - но они сами и их детки туда уезжают жить, отдыхать, на шопинг, лечение и учёбу, там же покупают виллы/яхты и прячут наворованные "на родине" деньги.
а вот и топ-10 патриотов (здесь ещё не учтены дочка )(уйла, живущая в Голландии и замужем за голландцем-загнивающий гейропейцем):
https://www.opentown.org/news/39354/?fm=26336
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