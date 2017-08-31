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 Политика Украины
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Все про:суд (21496) Штепа (86)

 Экс-мэра Славянска Штепу перевели в штрафной изолятор, - адвокат

штепа

Адвокат Дмитрий Марченко заявил, что экс-мэра Славянска Нелю Штепу, обвиняемую в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в деятельности террористической группы, перевели в штрафной изолятор Харьковского СИЗО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом адвокат рассказал корреспонденту Укринформа.

"С сегодняшнего дня Штепе в третий раз с начала недели изменили условия содержания в СИЗО: ее перевели на 10 дней в штрафной изолятор, якобы из-за того, что она отказалась покидать очередную камеру после 22:00. В результате, состояние ее здоровья ухудшилось", - отметил адвокат.

В то же время, по его словам, накануне Жовтневый райсуд Харькова удовлетворил жалобу защиты на условия содержания Штепы и отсутствие медпомощи и предписал обеспечить приемлемые условия для арестованной.

Также читайте: Суд по делу Штепы онлайн допросил трех свидетелей обвинения

24 августа после очередного заседания Ленинского райсуда Харькова в режиме онлайн по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, ее перевели в другое помещение в СИЗО, где, по словам адвоката, нет водопровода, и в жаркую погоду у нее повысилось давление, потребовалась медпомощь.

23 августа на суде Штепа выступила с ходатайством о полном освобождении в связи с тем, что за 3 года ареста суду не представлены прямые доказательства ее вины. Суд отклонил ходатайство.

Также читайте: Суд продлил арест экс-мэра Славянска Штепы на 2 месяца, - прокуратура

На суде уже допрошены 6 свидетелей обвинения из заявленных 8-ми, ни один не подтвердил ее вины. Очередное заседание суда назначено на 19 сентября.

26 июля Ленинский райсуд Харькова продлил для Штепы содержание под стражей без возможности внесения залога до 21 сентября 2017 года.

Штепа задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Посиди вместо меня ни за что. Кобыла", - экс-мэр Славянска Штепа в суде общается с прокурором. ВИДЕО
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цирк, выстава для лахОв ...
асаблива перед выборами выставы станут шумными с громкими заголовками на цензоре и в смях

на фоту гляньте
рожа холёная и ручёнки наманекюреные без водыпровода ...
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Лучше бы эту суч--ку не в штрафной изолятор поместили, а в штрафной БАТАЛЬОН и на передовую.
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Може суд і йде три роки але з СІЗО цю ковирялку ніхто не випускає на волю Ніякі "поруки" чи електронні браслети з домашнім арештом цій суці не світять .Вона є однією з тих падл що спровокували в Україні війну з кацапами та закликали кацапофашистів на українську землю.Немає їх прощення! Нехай здихає в тюрязі!
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С этой Штэпой, носятся как дурень с писанной торбой. Посадить толком не за что, но лохторату надо показать бурную деятельность.
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Посадить толком не за что))))))

Ку-Ку, "петровец"! Да ты как видно большой спец по "щщипачам" и "форточникам")) А.то!! За что ж ещё сажают???
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"...она отказалась покидать очередную камеру после 22:00" - Толи лыжи не едут...как это понимать ?
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Провела референдум, отжала камеру, назвала ее ТНР (тюремная народная республика)...
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Днепропетровец - "... но лохторату надо показать бурную деятельность." - ну так для тебя и тебе подобных показывают
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А на подвале посидеть эта прынцеса не хочет как украинские патриоты в Лугандоне?
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Совсєм. І крім того цю дуру треба було би робити свідком наступного процесу прости Московії, а зараз ця можливість на 99 % втрачена. Прокурори лиють водичну на )(уйловський млин. Але для пересічного громадянина, сидіння старої дури в буцегарні то перемога.
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зараз ця можливість на 99 % втрачена...что ты "не зрозумив", что зрада, власть не может посадить сепаров, ату ее)))
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не може, чи не має бажання? Думаю, що друге. Зрада тут ні до чого.
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да-аа. Це головний свідок проти Московії...це ж треба таке придумати - галавний!
То хто сказав, що вона не може бути свідком? а як видьоргують з колоній на суди?
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В штрафной батальон ее - эту Штепу - недотэпу!
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Есть правила содержания под стражей. И если эта бешеная не соблюдает, то пусть сидит в изоляторе.
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Угу.....есть. После 22-00 до 6-00 утра не должны трогать
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Одну рыговку дуру шоколадные прикрыли, да и то до сих пор засудить не могут
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И топазу не дают команду,жалуется на депрессию,неопределенность страшней пыток
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Кстате, а шо Славянск славит? В Украине - словяне
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До сих пор судью ей найти не могут?
"из-за того, что она отказалась покидать очередную камеру после 22:00" Её там что - по камерам гоняют в зависимости от времени суток?
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Видать она у уголовников большим спросом пользуетсяя раз у нее вояж по всем камерам...
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Я би цю стару курву відпустив. Не вона там заправляла. Якщо за три роки вона на Єфремова та інших не дала матеріал, то і не дасть вже.
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в принципе они там ни на что не могла влиять, когда туда гиркин со товарищи пожаловали и был "избран" народный мэр пономорев кажется...
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Это свежее фото? Маникюр, стрижка, покрашена декольте. Кто содержит?
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Швейк, на подвале сидела и подвергалась издевательствам Ирина Довгань, а эта там прохлаждалась!
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Посадите ее лучше в городской зоопарк в клетку рядом с обезьянами чтобы люди ходили посмотреть на ету гниду.
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Ггггг .... ну ёпть, а сколько можно пить виски и терпеть визажистов, массажистов....в камере. ушла девочка на покой и на диету))))
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Я думал она кого то там в камере заточкой пырнула что ее в штрафной изолятор а она просто на дурочку косит.
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Ни один из свидетелей не подтвердил ее вины... Шо ж блять там за свидетели?! Куча роликов есть по этой суке, когда она звала путина и гавкала против Украины.
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ето есть круговая порука. Если ее будут судить то придется садить вместе с ней еще несколько сотен сепаров...
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прямо так и звала путина?ссылка будет?и только не надо меня гуглить отправлять)
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Мне не трудно было погуглить. Пользуйся.

Смотри на свою любимую сепаратистку-пропагандистку (особенно 12:50):
https://www.crimea.kp.ru/video/embed/504522/
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что там мурижить эту штепу?или судите, или выпускайте...3ий год уже расследуют
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А сколько можно над этой дурной или попавшей в безвыходную ситуацию теткой издеваться? Есть доказательства - посадите. Нет - отпустите. Вот хенерала одного из штаба за выдачу сепарам секретных сведений о передвижении руководства оправдали. Причем на основании того, что оказывается у нас, формально, нет ни сепаров, ни террористов, ни боевых действий. И наш суд на основании этого решил - невиновен. А то что передавались секретные сведения неизвестно кому (ну раз сепаров нет), то это не страшно и не считается, мол, все передают.
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так а как бы против кого у нас тогда ато проводится, раз нет сепаров?
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Суд оправдал начальника штаба воинской части НГУ Матолу, обвиняемого в шпионаже для "ДНР"

Выслушав все аргументы, коллегия судей пришла к следующим выводам:
ни одним нормативно-правовым актом не определен список организаций Донецкой или Луганской областей, которые были признаны террористическими хотя бы одним государством или международной организацией, как и отсутствуют решения международного судебного учреждения или окончательные решения судебных органов Украины о признании "ДНР" или "ЛНР" террористическими организациями, которые должны иметь преюдициальное значение.
В решении апелляции указано, что выводы первой инстанции о том, что в марте - апреле 2014 года в Донецке было создано устойчивое иерархическое объединение - террористическую организацию, так называемую "ДНР", основной целью деятельности которой является насильственное изменение и свержение конституционного строя, захват власти в Украине и т.п. не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного производства, поскольку не подтверждаются ни одним из предоставленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств.

А раз так, то и обвинения о том, что майор принимал участие в деятельности террористической организации "ДНР", и для достижения преступной цели указанной организации способствовал ее деятельности - не состоятельны, решил суд. Источник: https://censor.net.ua/n452367
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от не дотягивает она до уровня Йульки!
как бы ни пыжилась!
еще учиться и учиться...
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казнить нельзя помиловать.(с)

очень неудобный персонаж для власти.
эта история демонстрирует ситуацию в стране лучше,чем тысячи сказок об успешных реформах.
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Какая большая страна.... а ни одного свидетеля не нашлось... Позор!
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губы накрасить и в позу ласточки ..лядь!....
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Судейская система государства в действии !!!! Полный аьсурд ! ИДЕМ В ЕВРОПУ
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в СИЗО...нет водопровода? А зачем ей водопровод?...там же , если что параша есть
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Кто сомневаеся, что эта тварь должна сидеть - посмотрите это:
https://youtu.be/7ZdprmsZDPk?t=754
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Если по справедливости, то Штепу нужно судить только после Турчинова-Авакова-Наливайченко. Путина они конечно вслух не звали, но город от банды Гиркина обязаны были защитить именно они, а не Штепа. Бандиты должны были быть уничтожены в считанные часы после захвата города, а не выпущены из "тройного кольца" через несколько месяцев беспредела.
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Астанавитесь! Я не могу больше смеяться ))) Рогозин на орбите, а Штепа на ШИЗО
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У нее крашеные волосы, которые все время нужно подкрашивать, маникюр, холеный вид. Смотрел я передачи про женские колонии в Украине. Ни одна сиделица там так не выглядела. В СИЗО думаю еще все строже. Все время нас, народ, дурят. Нет нормальних "правителей", они считают себя избранными, а нас за материал для своего блага.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-мэра Славянска Штепу перевели в штрафной изолятор, - адвокат
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