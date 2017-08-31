 Экс-мэра Славянска Штепу перевели в штрафной изолятор, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом адвокат рассказал корреспонденту Укринформа.
"С сегодняшнего дня Штепе в третий раз с начала недели изменили условия содержания в СИЗО: ее перевели на 10 дней в штрафной изолятор, якобы из-за того, что она отказалась покидать очередную камеру после 22:00. В результате, состояние ее здоровья ухудшилось", - отметил адвокат.
В то же время, по его словам, накануне Жовтневый райсуд Харькова удовлетворил жалобу защиты на условия содержания Штепы и отсутствие медпомощи и предписал обеспечить приемлемые условия для арестованной.
24 августа после очередного заседания Ленинского райсуда Харькова в режиме онлайн по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, ее перевели в другое помещение в СИЗО, где, по словам адвоката, нет водопровода, и в жаркую погоду у нее повысилось давление, потребовалась медпомощь.
23 августа на суде Штепа выступила с ходатайством о полном освобождении в связи с тем, что за 3 года ареста суду не представлены прямые доказательства ее вины. Суд отклонил ходатайство.
На суде уже допрошены 6 свидетелей обвинения из заявленных 8-ми, ни один не подтвердил ее вины. Очередное заседание суда назначено на 19 сентября.
26 июля Ленинский райсуд Харькова продлил для Штепы содержание под стражей без возможности внесения залога до 21 сентября 2017 года.
Штепа задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок.
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асаблива перед выборами выставы станут шумными с громкими заголовками на цензоре и в смях
на фоту гляньте
рожа холёная и ручёнки наманекюреные без водыпровода ...
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Ку-Ку, "петровец"! Да ты как видно большой спец по "щщипачам" и "форточникам")) А.то!! За что ж ещё сажают???
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То хто сказав, що вона не може бути свідком? а як видьоргують з колоній на суди?
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"из-за того, что она отказалась покидать очередную камеру после 22:00" Её там что - по камерам гоняют в зависимости от времени суток?
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Смотри на свою любимую сепаратистку-пропагандистку (особенно 12:50):
https://www.crimea.kp.ru/video/embed/504522/
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Выслушав все аргументы, коллегия судей пришла к следующим выводам:
ни одним нормативно-правовым актом не определен список организаций Донецкой или Луганской областей, которые были признаны террористическими хотя бы одним государством или международной организацией, как и отсутствуют решения международного судебного учреждения или окончательные решения судебных органов Украины о признании "ДНР" или "ЛНР" террористическими организациями, которые должны иметь преюдициальное значение.
В решении апелляции указано, что выводы первой инстанции о том, что в марте - апреле 2014 года в Донецке было создано устойчивое иерархическое объединение - террористическую организацию, так называемую "ДНР", основной целью деятельности которой является насильственное изменение и свержение конституционного строя, захват власти в Украине и т.п. не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного производства, поскольку не подтверждаются ни одним из предоставленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств.
А раз так, то и обвинения о том, что майор принимал участие в деятельности террористической организации "ДНР", и для достижения преступной цели указанной организации способствовал ее деятельности - не состоятельны, решил суд. Источник: https://censor.net.ua/n452367
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как бы ни пыжилась!
еще учиться и учиться...
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очень неудобный персонаж для власти.
эта история демонстрирует ситуацию в стране лучше,чем тысячи сказок об успешных реформах.
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https://youtu.be/7ZdprmsZDPk?t=754
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