EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия
  858  25
Материалы по теме:
Все про:ОБСЕ (2788) танк (767) Донбасс (15919) наемники РФ (98)

 ОБСЕ зафиксировала на Донбассе запрещенные Минскими соглашениями танки и гаубицы наемников РФ

обсе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированных территориях Донбасса размещение гаубиц, танков и другой бронетехники.

Об этом говорится в отчете Миссии за период с 19.30 29 августа по 19.30 30 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, говорится, что, в нарушение определенных координат отвода вооружения от линии разграничения, в районах, которые не контролируются правительством Украины, на основе данных воздушного наблюдения от 28 августа были обнаружены четыре самоходные гаубицы на тренировочном полигоне на расстоянии 3,7 км восточнее и юго-восточнее Тернового (57 км восточнее Донецка).

Также СММ зафиксировала на указанном полигоне в Терновом 49 танков и еще 37 танков на территории военной базы на расстоянии 3,2 км западнее Мануиловки (65 км восточнее Донецка). Кроме того, наблюдатели видели на расстоянии около 3 км южнее Луганска, как грузовик перевозил танк Т-72.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы оборудовали окопы возле школы в Донецкой области, - ОБСЕ

Кроме того, СММ зафиксировала боевые бронированные машины, другую бронетехнику военного типа и военные грузовики в зоне безопасности, где вооружения не должно быть. Так, на оккупированных территориях СММ видела свежие следы, которые, по оценке миссии, были оставлены танком Т-72 и от боевой машины пехоты БМП-2 недалеко от Калинового (в 60 км западнее Луганска). Также наблюдатели видели свежие следы, которые, по оценке миссии, принадлежали не менее девяти бронетранспортерам МТ-ЛБ, между Кадиевкой (прежнее название Стаханов, в 50 км западнее Луганска) и Ирмино (в 54 км западнее Луганска).

Читайте: ОБСЕ обнаружила 24 танка и 10 гаубиц террористов недалеко от Миусинска, а также 22 танка и 6 ЗРК возле Бугаевки

Кроме того, по данным воздушного наблюдения от 28 августа, было обнаружено два вида бронетехники военного типа возле села Пикузы (прежнее название Коминтерново, в 92 км южнее Донецка). Миссия также обнаружила еще пять видов бронетехники военного типа и около 50 грузовиков недалеко от Кальмиусского (прежнее название Комсомольское, в 42 км юго-восточнее Донецка) в той зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено 5 пунктом Минского меморандума от 19 сентября 2014 года.

Читайте: Ситуация на Донбассе - это тикающая бомба замедленного действия, - председатель ОБСЕ Курц
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И, что последует в наказание для рассеи?
Будет очередная озабоченность?
Или........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не може бути! Школьнікі не дотримуються "перемир"я"? А! Напевно шахти ще не затопило!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
блин загорелый!
"...на оккупированных территориях СММ видела свежие следы, которые, по оценке миссии, были оставлены танком Т-72 и от боевой машины пехоты БМП-2 ..... Также наблюдатели видели свежие следы, которые, по оценке миссии, принадлежали не менее девяти бронетранспортерам МТ-ЛБ...."

по ходу Следопыт сменил Зоркого Глаза!!!
это уже серьезно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"В ходе осмотра места происшествия установлено, что преступники проникли в помещение путём поочерёдного переставления ног." ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
зачем этот бред писать, кому это нужно и какая от этого польза ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
кому? кому? ТОМУ, кто бабло за эти "озабоченности-обдроченности" бабло качает)))
ОБСЕ-"офшор" для политических импотентов!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
... как грузовик перевозил танк Т-72.Источник:https://censor.net.ua/n453618 Боюсь представить -- в кузове ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Грузовой автомобиль (разг. грузовик) - автомобиль, предназначенный для перевозки грузов в кузове или на грузовой платформе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я бы понял если бы ОБСЕ увидев танки поехали к ним, сфотографировали *шахтеров* которые ими управляли, записали номера танков в какой шахте они выкопаны... а так ето пустой треп.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага щас!
а как им потом фотографии отдавать на память? гоняться что ли по минным полям?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"я бы понял если бы ОБСЕ увидев танки поехали к ним"
Леха, чтобы понять, читать нужно внимательней - "на основе данных воздушного наблюдения"
Им не нужно к ним подъезжать, там дрон просто зумом наехал и сфоткал. Даже если на фото морду лица шахтеров и не видно, то видно что это танк и видно время, широту и долготу.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОБСЕ зафиксировала на Донбассе запрещенные Минскими соглашениями танки и гаубицы наемников РФ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти