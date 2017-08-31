 "Один легально крышует копанки, другой по праву сильного отжимает имущество", - пособник террористов о "министрах ДНР". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом он написал в своем блоге, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вчера посмотрел на ТВЦ специальный репортаж "Донбасс. Замороженный конфликт"... Репортаж идеологически выверенный и основная мысль его - Украина едина и нужно мириться. Но это меня не удивило. Это один из центральных каналов и они следуют точно заданному партией вектору. А в вот кто меня удивил, смотрите с 14:52", - написал он.
"Удивили меня министр ДНР по налогам и сборам, гражданин Александр Тимофеев. Неужели действительно то, что легализация крышевания копанок это то, чем действительно может гордиться республика? "Ташкент" говорит, что уголь дешевый из копанок. А шахты затопляют потому что уголь из них дорогват, что ли и республике добывать уголь не выгодно? Также нельзя забывать и о том, что ни о какой Охране Труда в копанках не может быть и речи. За самоспасатели также можно забыть - в видеорепортаже отчётливо видно их отсутствие. Травматизм также не учитывается (спишут на очередной обстрел) - захарке (главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко. - Ред.) и Ко главное что бы уголь дешёвый был, а человеческие жизни - не в счёт", - пишет Полынков.
"Ну, и второй министр, который меня удивил министр МЧС гражданин Кострубицкий. Этот гражданин не много не мало, попытался отжать у человека, катер, на котором этот человек, устраивал для детишек Донецка бесплатные покатушки по Кальмиусу", - отметил пособник террористов.
"Я правильно понимаю, что этот гражданин, который пытался в лёгкую, без тени сомнения отжать в личное пользование катер, возглавляет министерство, что курирует всю поставляемую в республику гуманитарную помощь? Ну, это же полный #ездец, дорогие товарищи. Один министр легально крышует копанки, затопив в буквальном слове государственный бизнес на угле. Другой по легализованному праву сильного отжимает имущество. Меня на самом деле удивляет то, что это меня до сих пор удивляет. Ведь сколько раз мне предоставляли факты о том, что власть в республике захватило ОПГ", - резюмировал Полынков.
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Бандюки там правили всі 26 років, а він тільки взнав про це.
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а вот и герб свинорусни нарисовался
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удивительно!
и неожиданно!
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