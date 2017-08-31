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 Архиепископ УПЦ КП в Крыму Климент планирует встретиться с кремлевской марионеткой Аксеновым

крым упц кп климент

В пятницу, 1 сентября, Архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент планирует встретиться с марионеточным "главой" Крыма Сергеем Аксеновым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По словам Климента, он хочет обсудить блокировки храма святых равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе 31 августа.

"Написал заявление, чтобы Аксенов меня принял. Завтра (1 сентября) у него приемный день. Правда, рабочий день сегодня уже закончился, и я не знаю, как рассмотрят вопрос", - сказал священник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захват храма УПЦ КП в Крыму: российские силовики повредили руку архиепископу Клименту

Также Климент добавил, что к нему приезжала скорая и оказывала первую помощь в связи с повреждением руки после действий российских силовиков. "Скорая приезжала. Вывиха нет, но есть сильное растяжение. Наделали уколов. Молодая врач сказала, что она передаст заявление в полицию по этому поводу ", - добавил он.

Напоминаем, утром 31 августа российские спецслужбы заблокировали храм Святых равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе. Как сообщил директор государственного предприятия "Национальный газетно-журнальное издательство" Андрей Щекун, имущество украинского храма в Крыму повредили.

Также читайте: Российские оккупанты забрали ковры, иконы, крест и посуду из часовни храма УПЦ КП в Симферополе
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Нельзя идти на прием к Аксенову. Это как бы легитимизиркет нынешнюю крымскую власть. Надо идти на прием к Крымской администрации, которая в материковой Украине работает.
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Встречаться с кремлевским холуем бессмысленно. Лучше бы поехал бы до Константинопольского Патриарха и попросил бы отсоединит украинскую православную церкву от московской, как это и было до 1686 года.
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Все верно. На прием. Во время приема набить рожу
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бакс = 58 рублей. Скоро рашка падёт. когда будет по 60р сибирь отделится Слава Украине
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Третий Рим - во всей своей скрепной красе...
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А петро дає перевагу МП . нахєр ідіть мацковські попи.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАрхиепископ УПЦ КП в Крыму Климент планирует встретиться с кремлевской марионеткой Аксеновым
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