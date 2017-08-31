 Архиепископ УПЦ КП в Крыму Климент планирует встретиться с кремлевской марионеткой Аксеновым

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
По словам Климента, он хочет обсудить блокировки храма святых равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе 31 августа.
"Написал заявление, чтобы Аксенов меня принял. Завтра (1 сентября) у него приемный день. Правда, рабочий день сегодня уже закончился, и я не знаю, как рассмотрят вопрос", - сказал священник.
Также Климент добавил, что к нему приезжала скорая и оказывала первую помощь в связи с повреждением руки после действий российских силовиков. "Скорая приезжала. Вывиха нет, но есть сильное растяжение. Наделали уколов. Молодая врач сказала, что она передаст заявление в полицию по этому поводу ", - добавил он.
Напоминаем, утром 31 августа российские спецслужбы заблокировали храм Святых равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе. Как сообщил директор государственного предприятия "Национальный газетно-журнальное издательство" Андрей Щекун, имущество украинского храма в Крыму повредили.
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Це наказ кримля.
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