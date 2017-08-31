EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Общество
  115  6
Все про:армия (8095) Великобритания (1702) Полторак (933)

 ВСУ стали более эффективными в бою после обучения британскими инструкторами, - Полторак на встрече с британским коллегой Ланкастером

полторак

В Киеве состоялась встреча Министра обороны Украины генерала армии Украины Степана Полторака с Министром Вооруженных сил Великобритании Марком Ланкастером.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.

В сообщении отмечается: "Мероприятие состоялось в рамках визита господина Ланкастера в Украину, во время которого он встретится с британскими и украинскими военными, учатся совместно в рамках программы Орбитал.

Также читайте: Министр ВС Великобритании Ланкастер прибыл с визитом в Украину

Генерал армии Украины Степан Полторак поблагодарил Марка Ланкастера за участие британских военных в торжествах ко Дню независимости Украины.

"Британские военнослужащие продемонстрировали хорошую подготовку и высокий уровень ответственности при проведении парада. Всего участие 11 иностранных делегаций в торжествах ко Дню независимости Украины стала мощным сигналом, что Украина остается в зоне внимания европейских государств и чувствует поддержку с их стороны, - отметил Министр обороны Украины.

Смотрите также: Британские военные играют на волынке и танцуют в центре Киева в День Независимости Украины. ВИДЕО

Глава оборонного ведомства проинформировал участников встречи о ситуации в районе проведения антитеррористической операции и в регионе, а также относительно предварительных итогов выполнения мероприятий по реформированию Минобороны и ВС Украины.

По словам генерала армии Украины Степана Полторака, приоритетными задачами на будущее для Министерства обороны Украины является реализация продуманной кадровой политики и профессионализация Вооруженных Сил Украины, внедрение планирования на основе возможностей, обеспечения Вооруженных Сил Украины вооружением, военной и специальной техникой, а также развитие необходимой инфраструктуры.

Смотрите также: "Я восхищен. Это будет прекрасное представление для британской публики", - украинские военные летчики готовятся к авиашоу в Великобритании. ВИДЕО

Руководитель оборонного ведомства высоко оценил уровень подготовки украинских военных британскими инструкторами в рамках тренировочной программы Орбитал, отметив, что приобретенные знания способствовали улучшению эффективности действий военнослужащих ВС Украины в боевых условиях.

Министр обороны Украины отметил высокий уровень сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной сфере и назвал одним из возможных путей ее расширения привлечения британских инструкторов к подготовке подразделений, штабов и органов военного управления ВС Украины.

Кроме того, генерал армии Украины Степан Полторак отметил, что последние изменения в деятельности оборонного ведомства стали возможными благодаря в том числе помощи со стороны советников от Великобритании".

Также читайте: Великобритания готова передать Украине военное оборудование, - Джонсон



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
лпанкастер - явно не Полоний, с его Шикарнейшими Советами!
 показать весь комментарий
Ответить
 
В каком бою? Насколько я помню у нас уже перемирие последние 2 года так что обученные британцами ВСУшники не могли принимать участия нивкаких боях.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дякуємо за допомогу та присутність-і наших хлопців корисному навчили і рашку потролили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вместо лоя есть тушёнку и будешь эффективнее.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоВСУ стали более эффективными в бою после обучения британскими инструкторами, - Полторак на встрече с британским коллегой Ланкастером
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти