 ВСУ стали более эффективными в бою после обучения британскими инструкторами, - Полторак на встрече с британским коллегой Ланкастером

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.
В сообщении отмечается: "Мероприятие состоялось в рамках визита господина Ланкастера в Украину, во время которого он встретится с британскими и украинскими военными, учатся совместно в рамках программы Орбитал.
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Генерал армии Украины Степан Полторак поблагодарил Марка Ланкастера за участие британских военных в торжествах ко Дню независимости Украины.
"Британские военнослужащие продемонстрировали хорошую подготовку и высокий уровень ответственности при проведении парада. Всего участие 11 иностранных делегаций в торжествах ко Дню независимости Украины стала мощным сигналом, что Украина остается в зоне внимания европейских государств и чувствует поддержку с их стороны, - отметил Министр обороны Украины.
Глава оборонного ведомства проинформировал участников встречи о ситуации в районе проведения антитеррористической операции и в регионе, а также относительно предварительных итогов выполнения мероприятий по реформированию Минобороны и ВС Украины.
По словам генерала армии Украины Степана Полторака, приоритетными задачами на будущее для Министерства обороны Украины является реализация продуманной кадровой политики и профессионализация Вооруженных Сил Украины, внедрение планирования на основе возможностей, обеспечения Вооруженных Сил Украины вооружением, военной и специальной техникой, а также развитие необходимой инфраструктуры.
Руководитель оборонного ведомства высоко оценил уровень подготовки украинских военных британскими инструкторами в рамках тренировочной программы Орбитал, отметив, что приобретенные знания способствовали улучшению эффективности действий военнослужащих ВС Украины в боевых условиях.
Министр обороны Украины отметил высокий уровень сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной сфере и назвал одним из возможных путей ее расширения привлечения британских инструкторов к подготовке подразделений, штабов и органов военного управления ВС Украины.
Кроме того, генерал армии Украины Степан Полторак отметил, что последние изменения в деятельности оборонного ведомства стали возможными благодаря в том числе помощи со стороны советников от Великобритании".
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