 Еврокомиссия выделила 50 млн евро для Фонда энергоэффективности Украины, - Гройсман

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Мы благодарны за решение Еврокомиссии выделить 50 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности и рассчитываем на завершение всех переговорных формальностей уже до конца года. Со своей стороны могу заверить, что правительство продолжит реформы в сфере энергоэффективности, чтобы в следующем году мы смогли получить дополнительную финансовую помощь ЕС в объеме еще 50 млн евро", - сказал Гройсман.
Он также выразил благодарность другим участникам проекта финансирования Фонда, а именно правительству Германии, Международной финансовой корпорации (IFC) и Всемирному банку.
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37 хв ·
ОБСЄ обурилося вигнанням з України путінської пропагандистки.
Я спеціально не відстежував, але в більшості епізодів, які мені відомі, спостерігачі ОБСЄ сильно шкодили нам на фронті.
Опосереджено місія ОБСЄ винна в смертях багатьох сотень наших бійців. Аби сподобатися ОБСЄ, наші генерали не рідко забороняють вогонь у відповідь чи на випередження, коли це необхідно.
В подальшому, при реокупації Донбасу, ОБСЄ шкодитиме ще більше.
ОБСЄ, будучи неоманіхейською структурою, завжди порозуміється з московськими сатаністами.
Ми, на жаль, залежимо від Заходу, тому змушені терпіти його примхи. Але всі ці наші дипломатичні зусилля щодо розширення місії ОБСЄ - є ідіотичними.
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так тут и добавить то нечего! базарный ты наш!
а через год еще столько же... или нет, маловато будет... (это при том, что денег еще никто не видел...)
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