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 Политика Украины, Экономика
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 Еврокомиссия выделила 50 млн евро для Фонда энергоэффективности Украины, - Гройсман

гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман обсудил по телефону с вице-президентом Европейской Комиссии Марошем Шевчовичем вопросы формирования Фонда энергоэффективности Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Мы благодарны за решение Еврокомиссии выделить 50 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности и рассчитываем на завершение всех переговорных формальностей уже до конца года. Со своей стороны могу заверить, что правительство продолжит реформы в сфере энергоэффективности, чтобы в следующем году мы смогли получить дополнительную финансовую помощь ЕС в объеме еще 50 млн евро", - сказал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: "Это исторический день: Кабмин утвердил Энергетическую стратегию Украины"

Он также выразил благодарность другим участникам проекта финансирования Фонда, а именно правительству Германии, Международной финансовой корпорации (IFC) и Всемирному банку.
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Налетай деребань..Кек у него ж на роже всё написано))))
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Блять!!! Больше не показывай ето Еблище ни кому.
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Гешефт! Теща для шекелей чемодан из под кровати достала
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это типо плана Маршала для Украины. Каждому по способностям
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Еврокомиссия выделила 50 млн евро для Фонда энергоэффективности Украины, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6619Дмитро Корчинський
37 хв ·

ОБСЄ обурилося вигнанням з України путінської пропагандистки.
Я спеціально не відстежував, але в більшості епізодів, які мені відомі, спостерігачі ОБСЄ сильно шкодили нам на фронті.
Опосереджено місія ОБСЄ винна в смертях багатьох сотень наших бійців. Аби сподобатися ОБСЄ, наші генерали не рідко забороняють вогонь у відповідь чи на випередження, коли це необхідно.

В подальшому, при реокупації Донбасу, ОБСЄ шкодитиме ще більше.
ОБСЄ, будучи неоманіхейською структурою, завжди порозуміється з московськими сатаністами.
Ми, на жаль, залежимо від Заходу, тому змушені терпіти його примхи. Але всі ці наші дипломатичні зусилля щодо розширення місії ОБСЄ - є ідіотичними.
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"Со своей стороны могу заверить, что правительство продолжит реформы в сфере энергоэффективности, чтобы в следующем году мы смогли получить дополнительную финансовую помощь ЕС в объеме еще 50 млн евро", - сказал Гройсман...

так тут и добавить то нечего! базарный ты наш!
а через год еще столько же... или нет, маловато будет... (это при том, что денег еще никто не видел...)
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Ну наконец то гойсман не замерзнет и теперь на биотоплеве ездить будеть.
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Интересно почти все Облэнерго пренадлежат Ахмету, В данный период, существования неукраинской власти, татарин получает больше чем во времена царствования Чучмы и Яныка. Идет война на территории Донбасса, где жители выхваляют этого бандита, а он грабит народ и получает еще больше прибыли. У меня вопрос, почему во-время войны, нам всем рассказывают, что все идет на войну, и потому Украинцам надо затянуть пояса, а сами обогащаются. Вопрос за счет чего? Как они с---ки наживаются на войне?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕврокомиссия выделила 50 млн евро для Фонда энергоэффективности Украины, - Гройсман
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