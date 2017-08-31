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Все про:Медведев (4005) Путин (24183) Россия (72071)

 "Я никогда не вмешивался в его работу", - Путин о президентстве Медведева

путин медведев

Президент Российской Федерации Владимир Путин заверил американского журналиста Оливера Стоуна, что во времена президентства Медведева (2008 - 2012 гг.) они "разделили функции" согласно конституции.

Как передает Цензор.НЕТ, эту часть беседы приводит телеканал " Дождь ".

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"Мы разделили наши функции, они разделены конституцией. Я никогда не вмешивался в его работу. Было несколько моментов, когда он считал возможным посоветоваться по каким-то вопросам. Но это было достаточно редкое явление, и он делал в основном все сам так, как считал нужным", - уверяет Путин.

"Больше того, я могу рассказать вам любопытный момент, когда произошла инаугурация президента Медведева, мы вот здесь узким кругом собрались в Кремле, и один из очень высокопоставленных людей в России сказал в мой адрес добрые слова и добавил, что "мы же все понимаем, что вы для нас президент". И я всем сказал: "спасибо вам за добрые слова, но прошу вас не подавать ложных сигналов обществу", - добавил президент РФ.

Напомним, 2 марта 2008 года в России прошли выборы президента страны. 3 марта, на первой после голосования пресс-конференции, глава ЦИК РФ Владимир Чуров сообщил, что Медведев набрал на них 70,23 процентов голосов российских избирателей. Еще накануне, вечером 2 марта, выступая на праздничном концерте на Васильевском спуске, с победой на выборах президента РФ Медведева поздравил Путин.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Медведев объяснил низкие зарплаты учителей их личным выбором: "Если хочется деньги зарабатывать, есть места, где это можно сделать быстрее и лучше". ВИДЕО

После избрания Медведева президентом России пресса много внимания уделяла теме распределения ролей в российском руководстве. В частности, СМИ писали о неразберихе в умах чиновников, сложившейся после прошедших выборов - они не решались снять со стены кабинета портрет Путина и не могли найти места портрету Медведева, поскольку не знали, где именно его расположить. Однако изготовители такого рода продукции нашли выход и стали предлагать двойной портрет глав государства. По признанию продавцов, этот товар покупатели разбирали охотнее, чем просто портреты Медведева или Путина.
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Охранников очкует?
Там же больше никого нет...

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А этот смелый, правда до пупка натянул, может шефа боится и поэтому натянул!

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Еще перепутает с пацаном да в пупец поцелует, а Димон потом от ботокса месяц срать не сможет...
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по поводу президентства не в курсе а вот премьерство то, что надо :D

https://www.youtube.com/watch?v=PTYMRlIsD-Y&feature=youtu.be
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https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201708310837-5s16.htmОбщеизвестный факт получил научное подтверждение.

44 процента россиян являются носителями генных мутаций "Я никогда не вмешивался в его работу", - Путин о президентстве Медведева - Цензор.НЕТ 6284
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Угу...вот так все взяли и поверили...что нашли какого то мишку на помойке...сделали премьером..а потом президентом..и оно было самостоятельной фигурой.....
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В словах Путина правда только в словах- здравствуйте,меня зовут Вова,остальное это болезненная ложь,можно даже не слушать
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.....вот так вот,чаек иногда вместе попиваем...

"Я никогда не вмешивался в его работу", - Путин о президентстве Медведева - Цензор.НЕТ 6426
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весь рускией мирь в одном фото))))
1. все в прошлом...бабы...деньги...уважение....вяличие....
2. в настоящем одни воспоминания да геморой))))
3. задрипаная куртка и засаленый чемодан выдают в нем человека великого полета фантазии))))
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смотри название книжки)))
вот ответы на все вопросы этого старого чепушылы)))
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Ух ты! Значит медведев самостоятельно войну с Грузией начал! Ну пукин и ссыкун.
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Он войну с Грузией повесил на Димку,пусть в Гааге доказывает,до то не он
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Это он намекает, что за войну в Грузии Димон в Гааге паровозом пойдет, а Вован типа не при дедах. Его принудили...
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так медведев самый независимый человек на россии ? ))))))))
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Говорим медведев, подразумеваем путин. Говорим путин, подразумеваем путин. говорим в россии.... да нет, в россии не говорят.
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и в грузию айфон сам полез? - казелина брехловое.
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НеДимон за 4 года "своего президентства" с 2008 по 2012 сделал ТОЛЬКО ОДНО: перевод стрелок часов.....но даже это Окурок обратно время вернул... не может Окурок даже такое перетерпеть...
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туПин стал кумиром быдла, не потому что умный и сильный.
А потому, что умеет лгать и воровать так, как хотело бы лгать и воровать само быдло.
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Цензор - премируйте вашего фото-редактора... Классный Чел...
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"Я никогда не вмешивался в его работу", его работа была - селфи афончиком. " Всё остальное делал лично Я", немного подумал добавило Хуйло.
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та что ж вы нас так радуете сегодня!
прямо что ни название статьи - то вишенка на тортик!
обожремся же...
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Может быть, пу впервые в жизни не солгал, ведь трудно вмешаться в отсутствие чего-либо
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Медведев а как же петя тяб я петю питуха возили к фирташщу шобю он замолвил слово миллегу
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То что путлер тявкает ему уже врятли кто верит.Гнида!
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медведев был президентом? ля, а я не припоминаю этого, 2008 - 2012 гг. де я была, что не заметила хотя если спросить кто за кем был у нас после Кравчука, могу напутать , если не подглядывать, значит были - Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Яункович два срока, Ющенко кажется тоже, про КУчму не помню раз или дважды
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Он подумал Шо то лакей под ногами шворкается...
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Возможно он прав и не вмешивался так же как и сам ничего не решает. Все решают печенеги- Ч.К -нквд -кгб -фсб.и т.д
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Ловко Путлер пентаграмму изобразил! Опытный сатанист, гундяевская школа...
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гЭбня гундяя надрочила, а гундяй опыт хуйлу передал...
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"Я никогда не вмешивался в его работу", - Путин о президентстве Медведева - Цензор.НЕТ 8131
Шутки тети Розы‏ @Anakoyher 4 ч.4 часа назад

- За столько лет Путин так и не дал толчок развитию экономики.
- Он не интересуется толчками. Только сортирами. Он там террористов мочит.
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"Я никогда не вмешивался в его работу", - Путин о президентстве Медведева - Цензор.НЕТ 8965

- Димон, если тебя посадят в Гааге, будь начеку. Трусы всегда повыше натягивай, да в душе за мылом не нагибайся. Я ж тебе в душе показывал, что бывает, если ты нагнешься. Вспомнил? Тогда, кстати, и водичка так же сверху лилась и выражение лица у тебя такое же было!
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офф топ
санкцыи во плоти уничтожили очередную скреПУ!

Российский атомный ледокол «Советский союз» будет утилизирован
Соответствующий приказ подписал гендиректор «Росатомфлота» Вячеслав Рукша. В 2014-м году ледокол хотели восстановить для работ по освоению шельфа Карского моря, но западные страны ввели санкции. Совместный союз «Роснефти» и американской «ЭксонМобил» реализован не был. Дальнейшее применение ледокола признано нецелесообразным.
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вранье, постановочные фото с секретной базы в Каролине! Эти картинки подставляются благодаря внедренному коду в госдеповский Гугл!
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Мокшане не имеют даже 200 руб. чтобы проехать без пробок, дороги пусты:

youtube.com/watch?v=TFLWzbApc7Y
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опять что ли "превет медвед"? старый и не смешной прикол...
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Путин и Медведев заходят в аптеку, подходят к окошку, Путин негромко в окошко:
-Два гандона!
Аптекарь:
-Это я вижу. А брать то что будете?
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А зачем вмешиваться в работу,когда все уже было расписано путиным в методичке-путинводителе на 5 лет президенства Медведева.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Я никогда не вмешивался в его работу", - Путин о президентстве Медведева
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