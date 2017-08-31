 "Я никогда не вмешивался в его работу", - Путин о президентстве Медведева

Цензор.НЕТ, эту часть беседы приводит телеканал " Дождь ".
"Мы разделили наши функции, они разделены конституцией. Я никогда не вмешивался в его работу. Было несколько моментов, когда он считал возможным посоветоваться по каким-то вопросам. Но это было достаточно редкое явление, и он делал в основном все сам так, как считал нужным", - уверяет Путин.
"Больше того, я могу рассказать вам любопытный момент, когда произошла инаугурация президента Медведева, мы вот здесь узким кругом собрались в Кремле, и один из очень высокопоставленных людей в России сказал в мой адрес добрые слова и добавил, что "мы же все понимаем, что вы для нас президент". И я всем сказал: "спасибо вам за добрые слова, но прошу вас не подавать ложных сигналов обществу", - добавил президент РФ.
Напомним, 2 марта 2008 года в России прошли выборы президента страны. 3 марта, на первой после голосования пресс-конференции, глава ЦИК РФ Владимир Чуров сообщил, что Медведев набрал на них 70,23 процентов голосов российских избирателей. Еще накануне, вечером 2 марта, выступая на праздничном концерте на Васильевском спуске, с победой на выборах президента РФ Медведева поздравил Путин.
После избрания Медведева президентом России пресса много внимания уделяла теме распределения ролей в российском руководстве. В частности, СМИ писали о неразберихе в умах чиновников, сложившейся после прошедших выборов - они не решались снять со стены кабинета портрет Путина и не могли найти места портрету Медведева, поскольку не знали, где именно его расположить. Однако изготовители такого рода продукции нашли выход и стали предлагать двойной портрет глав государства. По признанию продавцов, этот товар покупатели разбирали охотнее, чем просто портреты Медведева или Путина.
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после много ходов ОЧКА))))
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Там же больше никого нет...
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https://www.youtube.com/watch?v=PTYMRlIsD-Y&feature=youtu.be
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44 процента россиян являются носителями генных мутаций
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1. все в прошлом...бабы...деньги...уважение....вяличие....
2. в настоящем одни воспоминания да геморой))))
3. задрипаная куртка и засаленый чемодан выдают в нем человека великого полета фантазии))))
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вот ответы на все вопросы этого старого чепушылы)))
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А потому, что умеет лгать и воровать так, как хотело бы лгать и воровать само быдло.
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прямо что ни название статьи - то вишенка на тортик!
обожремся же...
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Шутки тети Розы @Anakoyher 4 ч.4 часа назад
- За столько лет Путин так и не дал толчок развитию экономики.
- Он не интересуется толчками. Только сортирами. Он там террористов мочит.
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- Димон, если тебя посадят в Гааге, будь начеку. Трусы всегда повыше натягивай, да в душе за мылом не нагибайся. Я ж тебе в душе показывал, что бывает, если ты нагнешься. Вспомнил? Тогда, кстати, и водичка так же сверху лилась и выражение лица у тебя такое же было!
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санкцыи во плоти уничтожили очередную скреПУ!
Российский атомный ледокол «Советский союз» будет утилизирован
Соответствующий приказ подписал гендиректор «Росатомфлота» Вячеслав Рукша. В 2014-м году ледокол хотели восстановить для работ по освоению шельфа Карского моря, но западные страны ввели санкции. Совместный союз «Роснефти» и американской «ЭксонМобил» реализован не был. Дальнейшее применение ледокола признано нецелесообразным.
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youtube.com/watch?v=TFLWzbApc7Y
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-Два гандона!
Аптекарь:
-Это я вижу. А брать то что будете?
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