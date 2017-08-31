 Министры обороны Швеции и Дании заявили о необходимости противостояния российской пропаганде и кибератакам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Действия России в ряде случаев вызывают тревогу... Но также существует так называемая гибридная борьба, включающая в себя различные виды кибератак, дезинформации и фейковых новостей, создающих в обществе беспокойство", - говорится в совместной статье глав Минобороны обеих стран, опубликованной сначала в шведской прессе, а затем - на сайте шведского правительства.
"Когда мы не можем отчетливо отличить фальшивые новости и дезинформацию от правды и действительности, мы начинаем чувствовать себя все более неуверенно", - говорится в статье.
"(Обе наши страны - Ред.) в различных формах подвергались подобному воздействию (попыткам дезинформации - Ред.), вот почему мы хотим лучше защищать наше общество именно в этой сфере. Здесь мы и будем наращивать сотрудничество", - отметили авторы статьи.
Кроме того главы Минобороны Швеции и Дании выразили обеспокоенность ситуацией с безопасностью в Балтийском регионе.
"Так как ситуация с безопасностью в непосредственной близости от нашей территории ухудшается, сотрудничество в сфере обороны также оказывается в центре внимания. Мы убеждены, что сотрудничество между нашими странами может способствовать сохранению стабильности и свободы Балтийского региона", - говорится в статье.
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Религия (а ватничество - это отголосок совковой религиозной догмы, т.е. - это религия), и двоемыслие (вывих мозговой активности паразитирующих на общественном благе людей, описан Оруэллом) наглухо блокируют возможность ваты к критическому мышлению. А самоиронии и самокритики эти животные не переносили никогда.
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теперь заявляют о "необходимости".. а когда уже вышвырнут парашные говносми? через год,два?
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хватит заявлять - начинайте действовать!
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