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Все про:Дания (161) киберпреступление (370) пропаганда (2217) Россия (72071) Швеция (493)

 Министры обороны Швеции и Дании заявили о необходимости противостояния российской пропаганде и кибератакам

пропаганда

Главы Минобороны Швеции и Дании Петер Хультквист и Клаус Йорт Фредериксен высказались в пользу усиления сотрудничества между двумя странами в рамках борьбы с российской пропагандой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Действия России в ряде случаев вызывают тревогу... Но также существует так называемая гибридная борьба, включающая в себя различные виды кибератак, дезинформации и фейковых новостей, создающих в обществе беспокойство", - говорится в совместной статье глав Минобороны обеих стран, опубликованной сначала в шведской прессе, а затем - на сайте шведского правительства.

"Когда мы не можем отчетливо отличить фальшивые новости и дезинформацию от правды и действительности, мы начинаем чувствовать себя все более неуверенно", - говорится в статье.

"(Обе наши страны - Ред.) в различных формах подвергались подобному воздействию (попыткам дезинформации - Ред.), вот почему мы хотим лучше защищать наше общество именно в этой сфере. Здесь мы и будем наращивать сотрудничество", - отметили авторы статьи.

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Кроме того главы Минобороны Швеции и Дании выразили обеспокоенность ситуацией с безопасностью в Балтийском регионе.

"Так как ситуация с безопасностью в непосредственной близости от нашей территории ухудшается, сотрудничество в сфере обороны также оказывается в центре внимания. Мы убеждены, что сотрудничество между нашими странами может способствовать сохранению стабильности и свободы Балтийского региона", - говорится в статье.
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Надо использовать их пропаганду против них. Брать любой рашистский репортаж и расказывать о том как врет рашистское телевидение с приведением фактов. Там одного Киселева хватит, можно частенько сравнивать их вранье с тем которое ведут в северной Корее оболванивая население. Прекрасные репортажи можно показывать про парашу каждый день, одни выступления хуйла и Жириновского чего стоят. Это сенсация - рашей правят обитатели дурдома "озеро"
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Дорогой Друг! Нет. Это не поможет.
Религия (а ватничество - это отголосок совковой религиозной догмы, т.е. - это религия), и двоемыслие (вывих мозговой активности паразитирующих на общественном благе людей, описан Оруэллом) наглухо блокируют возможность ваты к критическому мышлению. А самоиронии и самокритики эти животные не переносили никогда.
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год назад были озабочены - 17 марта, 2016, 17:51
теперь заявляют о "необходимости".. а когда уже вышвырнут парашные говносми? через год,два?
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соседей Германию уже поразила кацапская зараза, эти ещё могут спатись перестав вести общие дела с кремлём...
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Главная кацапская зараза в Германии это кацапы-иммигранты. Которые закусывая водяру гнилым пельменем обвиняют Германию, которая якобы заставила их покинуть расею...
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не правда. они обвиняют Германию за то что у них маленькое пособие и дорогая водка
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милые вы наши!
хватит заявлять - начинайте действовать!
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если Швеция и Дания о чем то вместе заявили то действий не дождетесь
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинистры обороны Швеции и Дании заявили о необходимости противостояния российской пропаганде и кибератакам
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