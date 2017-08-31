 Один из украинских диспетчеров "испанского происхождения" видел в "коридоре" Боинга военную машину, - Путин о катастрофе МН17

Цензор.НЕТ, эту часть беседы приводит телеканал " Дождь ".
Отмечают, что издание "Альпина Паблишер" планирует выпустить книгу "Интервью с Владимиром Путиным" с полными текстами бесед Оливера Стоуна с российским президентом. Цитируемое интервью состоялось 4 июля 2015 года.
"Насколько мне известно, сразу же после этой ужасной катастрофы один из украинских авиадиспетчеров (по-моему, он специалист испанского происхождения) объявил, что видел в коридоре гражданского самолета боевую машину. Никакой другой боевой машины, кроме украинской, там быть не могло", - заявил Путин.
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По его словам, если бы пассажирский самолет Boeing сбили ракетой с земли, это могло бы произойти только с позиций украинских военнослужащих.
"Что касается систем "Бук", которые наносят удары с земли, то по данным наших специалистов и экспертов, и не только разведывательных служб, но и экспертов-баллистиков, удар был нанесен в хвост самолета", - уверен российский президент.
Почему этот разговор не вошел в телеверсию интервью Владимира Путина, не уточняется.
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Как известно, после катастрофы российские государственные СМИ распространили сообщение из твиттера, в котором "испанский диспетчер" утверждал, что видел рядом с "Боингом" военные самолеты. Аккаунт позже был заблокирован, а СМИ добавили в новость, что аккаунт может быть фейковым.
Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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Стверджували, стверджують і це доказано, що збили з російського БУКа російські спеціалісти, а ніякі не "терористи".
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Южнокорейский Боинг советские ПВО над Сахалином не сбивали,он ушел в сторону Японского моря....
Программа Время,диктором был тогда главный советский брехун Игорь Кириллов...
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"В ожесточённой рукопашной схватке, умело действуя штыком и прикладом, уничтожил свыше 35 (!!!!!!! ) вражеских солдат и офицеров."
https://ru.wikipedia.org/wiki/попугаев
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Почему этот разговор не вошел в телеверсию интервью Владимира Путина, не уточняется.
Потому, что международные эксперты уже доказали, что разрушения были нанесены с точностью до наоборот - со стороны кабины.
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Почему до сих пор она не озвучена киселевской пропагандой!
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Путин должен быть повешен
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.
Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.
Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.
Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.
Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
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Дословно : сегодня в около 17:00 часов по Москве в небе под Донецком обдроченцы ДАУНбасса сбили очередной транспортник Хунты...
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Огонь ввела пара Турчинов и Яценюк, с помощью ПЗРК "Бандера 2М1"! Это видели многие, есть видео, но оно секретно, его снимали пьяные наемники из Польши и негры на БТРе, которые проезжали мимо секретных позиций ВСУ! Фактически это все покрывается кровавыми фашистскими режимами в Нидерландах и Малайзии, финансируется заговор против России госдепом США!
Ужас заключается в том, что изначально планировался к боевому испытанию Аэробус с трупами специально приготовленными в Польше и Чехии, эта операция, для того что бы опорочить честное имя Российской Федерации готовилась еще в 2014 году Маккейном, о чем свидетельствуют перехваты телефонных звонков самой лучшей спецслужбой Мира - ФСБ! Но эти пленки были уничтожены, во время тайной операции ЦРУ и Массада... Что говорит о том, что Массад принимает прямое участвие в гражданской войне на Юго-Востоке Украины!
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как брежневскую малую землю.
стоун совсем с резьбы съехал
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Она будет назьіваться:
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https://www.youtube.com/watch?v=l6mruOz4W9k
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Мда.....у )(уйла явно вавка в голове............
Если честно, не представляю в самолете (пассажирском) вообще что-то в проходе/коридоре, т.к. места там буквально - ничего. Может я не теми самолетами летаю🤔
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Офіційна версія іспанського диспетчера який намагався писати в твітері на дуже поганому латиноамериканському варіанті іспанскьої мови про те, що він в кафе в Борисполі підслухав як агент Юлії Тимошенка домовлявся з якимось міліціонером (підконтрольним Авакову), щоб міліціонер завладів літаком, та збив боїнг, щоб показати світу, що українська влада не конпролює військових.
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