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 Один из украинских диспетчеров "испанского происхождения" видел в "коридоре" Боинга военную машину, - Путин о катастрофе МН17

путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал американскому журналисту Оливеру Стоуну об украинском диспетчере "испанского происхождения", который мог наблюдать сбитый Boeing.

Как передает Цензор.НЕТ, эту часть беседы приводит телеканал " Дождь ".

Отмечают, что издание "Альпина Паблишер" планирует выпустить книгу "Интервью с Владимиром Путиным" с полными текстами бесед Оливера Стоуна с российским президентом. Цитируемое интервью состоялось 4 июля 2015 года.

"Насколько мне известно, сразу же после этой ужасной катастрофы один из украинских авиадиспетчеров (по-моему, он специалист испанского происхождения) объявил, что видел в коридоре гражданского самолета боевую машину. Никакой другой боевой машины, кроме украинской, там быть не могло", - заявил Путин.

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По его словам, если бы пассажирский самолет Boeing сбили ракетой с земли, это могло бы произойти только с позиций украинских военнослужащих.

"Что касается систем "Бук", которые наносят удары с земли, то по данным наших специалистов и экспертов, и не только разведывательных служб, но и экспертов-баллистиков, удар был нанесен в хвост самолета", - уверен российский президент.

Почему этот разговор не вошел в телеверсию интервью Владимира Путина, не уточняется.

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Как известно, после катастрофы российские государственные СМИ распространили сообщение из твиттера, в котором "испанский диспетчер" утверждал, что видел рядом с "Боингом" военные самолеты. Аккаунт позже был заблокирован, а СМИ добавили в новость, что аккаунт может быть фейковым.

Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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Последняя версия России - цыганка с курского вокзала так и сказала"мамой клянусь,хохлы виноваты"
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Ніколи ні Захід ні Україна, не стверджували, що боінг збили тетористи.
Стверджували, стверджують і це доказано, що збили з російського БУКа російські спеціалісти, а ніякі не "терористи".
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"... видел в коридоре гражданского самолета боевую машину..." на левом борту которой был прибит гвоздями "распятый русскоговорящий младенец".
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и в хвосте ракета под управлением летчика Волошина...
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Оно конкретно оторвано от Земли, реальности, и обитает в грезах, да еще и в другой Вселенной...
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Из истории о сбитом Южнокорейском Боинге в 1983 году.
Южнокорейский Боинг советские ПВО над Сахалином не сбивали,он ушел в сторону Японского моря....
Программа Время,диктором был тогда главный советский брехун Игорь Кириллов...
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Давай хуйло, говори дальше, а удавочка все туже...
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символично. имя водопада - "Падун" ) номен ест омэн!
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Точно!И этот украинский диспетчер "испанского происхождения" был на дежурстве в этот момент в трусиках.И ел тормозок из жареных снегирей.А рядом была изнасилованная им беременная пенсионерка... Точняк!Путмин на жо.пу отвечает !
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Ну да, и тоже испанского происхождения, но явно с рязанским акцентом...
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В коридоре БОИНГА стояла страшная воинская машина, которой управляла эпилептическая старушка и эта машина стреляла в БОИНГ распятыми снегирями с криками "Укры выкопали Черное море". Если кто не верит, то пуйло предоставит фотографии с места событий( он лично снимал сидя верхом на стерхе).
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Кстати Южнокорейский Боинг был сбит в ночь с 31 августа на 1 сентября 1983 года,завтра годовщина гибели лайнера...
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"Насколько мне известно, сразу же после этой ужасной катастрофы один из украинских авиадиспетчеров (по-моему, он специалист испанского происхождения) объявил, что видел в коридоре гражданского самолета мои уши.... Никаких других ушей , кроме моих, там быть не могло", - заявил Путин.
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Не прошло и три года, как пуЙло рассказал писаке, страшную тайну, где можно отыскать факты о сбитом Боинге:" В твиттере, на заблокированном аккаунте украинца, чем-то напоминающего испанца - лежит яйцо, в яйце игла."
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))) кстати, по свежему приказу хуйла - в связи с тамошним холодным летом 17- го, все руцкие бабы должны срочно и немедленно нарожать тёплое бабье лето. будем посмотреть на их потуги ).
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Ну не знаю. Создаётся впечатление, что чмошным ботоксным карликом кто-то реально управляет.
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) коллективное варварское бессознательное.
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да так и есть: президент там аватар каких-то серых кардиналов. А что, такой огромный колхоз как рашка доверили бы этому чмошнику?
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Еть мнение, что настоящий Путин умер приблизительно в 2012г, а то что мы видим сейчас - лишь говорящая голова "неизвестных отцов".
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А вот еще прикол оттуда же:
"В ожесточённой рукопашной схватке, умело действуя штыком и прикладом, уничтожил свыше 35 (!!!!!!! ) вражеских солдат и офицеров."

https://ru.wikipedia.org/wiki/попугаев
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По данным наших специалистов и экспертов, и не только разведывательных служб, но и экспертов-баллистиков, удар был нанесен в хвост самолета", - уверен российский президент.
Почему этот разговор не вошел в телеверсию интервью Владимира Путина, не уточняется.

Потому, что международные эксперты уже доказали, что разрушения были нанесены с точностью до наоборот - со стороны кабины.
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напомню что карлик врал о крыме https://www.youtube.com/watch?v=WDFsnAsnoLQ
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Так из Бох Пу сказал..Мокша же безмозглая в большинстве своем с рождения..
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Надеюсь, что скоро карлик увидит в кремлевском коридоре киллера.
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Это он в карты, на желание, Жириновскому проиграл...
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С такими умственными способностями обоих скорее в "чапаева".
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Сказку о 28 хероях Понтыфиловцах у разъезда Дубосеково под Москвой придумал маршал Жюков,которые завалили 56 танков противника.Но потом подумали и решили,56 танков это многовато... по 2 на каждого погибшего героя.Если все погибли,то кто сказку придумал сочинил?политрук Клочков или политрук Деев?и почему было на 26 Панфиловцев 2 политрука?
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АААААА))Цирк))) прям таки видел?) А кто видел этого испанского происхождения диспетчера?)
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Про удар в хвост - это новейшая версия от пуйла!
Почему до сих пор она не озвучена киселевской пропагандой!
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Х#йло новую отмазку придумал... если кратко - ни ума ни фантази .
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Юрий Нестеренко

Путин должен быть повешен

Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
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все версии изложили телеканалы РАБссия-1,Лайф-ньюс и других, в новостях вечерних 17 июля 2014 года...
Дословно : сегодня в около 17:00 часов по Москве в небе под Донецком обдроченцы ДАУНбасса сбили очередной транспортник Хунты...
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Да давно уже доказанно, что Боинг на высоте 20 км был сбит стандартной парой ПЗРК, новые ПЗРК были переданы в виде чертежей кровавым режимом Обамы, новый ПЗРК получил название "Бандера", собраны ПЗРК были во Львове. Часть комплектующих были собраны в конц лагерях на территории Западной Украины русскоязычными узниками, в том числе детьми в трусиках!
Огонь ввела пара Турчинов и Яценюк, с помощью ПЗРК "Бандера 2М1"! Это видели многие, есть видео, но оно секретно, его снимали пьяные наемники из Польши и негры на БТРе, которые проезжали мимо секретных позиций ВСУ! Фактически это все покрывается кровавыми фашистскими режимами в Нидерландах и Малайзии, финансируется заговор против России госдепом США!
Ужас заключается в том, что изначально планировался к боевому испытанию Аэробус с трупами специально приготовленными в Польше и Чехии, эта операция, для того что бы опорочить честное имя Российской Федерации готовилась еще в 2014 году Маккейном, о чем свидетельствуют перехваты телефонных звонков самой лучшей спецслужбой Мира - ФСБ! Но эти пленки были уничтожены, во время тайной операции ЦРУ и Массада... Что говорит о том, что Массад принимает прямое участвие в гражданской войне на Юго-Востоке Украины!
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Вы решили написать сценарий для новой пИрИдачи Сикилёва?
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То был не военный самолёт - то баба Юля на метле летела. Ну или шаман Шуфрич с бубном на воздушном шарике.
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вот все пазлы и сошлись ...если пуйло знает про фейкового авиадиспетчера который в твитере сделал запись в 18-00 ....понятно пытаются за соломинку ухватится но кому нужен этот фуфел по сравнению с автором фото шлейфа Бука под Снежным ...и еще почему был Илловайск и прочие поражения ...путлер увидел что круг АТО сужается до Тореза и Снежного а там куча свидетелей сепаров которые за пенсии будут готовы подтвердить что Люцифер это Иссус и он быстренько сделал равновесие и торез остался сепарским аж до дебальцево ну так для подстраховки
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а ведь в раше этот сборник бредней путина будут в школе отдельным курсом преподавать.
как брежневскую малую землю.
стоун совсем с резьбы съехал
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"Отмечают, что издание "Альпина Паблишер" планирует выпустить книгу "Интервью с Владимиром Путиным" с полными текстами бесед Оливера Стоуна с российским президентом"
Она будет назьіваться:

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А меня это уже радует, что сам Х..ло (!) без своих шавок, начинает оправдываться за боинг. Один из украинских диспетчеров "испанского происхождения" видел в "коридоре" Боинга военную машину, - Путин о катастрофе МН17 - Цензор.НЕТ 3648
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Цензор вот видос я его первый раз вижу сегоднявидео 18+Эксклюзив! Первые минуты после падения Малазийского Боинга!
https://www.youtube.com/watch?v=l6mruOz4W9k
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вот вам фотка из под Снежного ..наверно сушка стартанула от землиОдин из украинских диспетчеров "испанского происхождения" видел в "коридоре" Боинга военную машину, - Путин о катастрофе МН17 - Цензор.НЕТ 3164
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Боевая машина в коридоре Боинга.........
Мда.....у )(уйла явно вавка в голове............
Если честно, не представляю в самолете (пассажирском) вообще что-то в проходе/коридоре, т.к. места там буквально - ничего. Может я не теми самолетами летаю🤔
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Сука,когда ты сдохнешь уже маразматик ?! Если бы и была ракета воздух - воздух, то она точно бы не в хвост попала, а в двигатель.
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Так это давно известно. И даже фото с американского спутника есть.
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Я нагадаю для тих хто забув. Бо путєн трохи заплутався.
Офіційна версія іспанського диспетчера який намагався писати в твітері на дуже поганому латиноамериканському варіанті іспанскьої мови про те, що він в кафе в Борисполі підслухав як агент Юлії Тимошенка домовлявся з якимось міліціонером (підконтрольним Авакову), щоб міліціонер завладів літаком, та збив боїнг, щоб показати світу, що українська влада не конпролює військових.
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При очередном обострении, и не на такие фантазии потянет... Ху й ло - мифотворец ещё тот. Гонорар будет под стать его творчеству.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин из украинских диспетчеров "испанского происхождения" видел в "коридоре" Боинга военную машину, - Путин о катастрофе МН17
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