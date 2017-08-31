 Гройсман поручил провести конкурс на аренду причалов порта "Черноморск" до конца года, - Омелян

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян журналистам в Киеве в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, соответствующее поручение премьер-министр Владимир Гройсман дал по итогам встречи с руководством Hutchinson Ports 30 августа.
Министр уточнил, что условия конкурса на аренду подготовит Фонд госимущества. В.Омелян указал, что будут предприняты усилия, чтобы итоги конкурса были подведены еще до конца текущего года.
Он сообщил о готовности Hutchinson Ports участвовать в таком конкурсе и выразил надежду, что компания начнет работать в порту по его итогам. Министр также отметил, что после принятия закона о концессии Hutchinson Ports готова рассмотреть переход на эту модель сотрудничества с государством от арендного договора.
В.Омелян добавил, что глава правительства также поручил Мининфраструктуры и Минфину максимально ускорить и упростить прохождение контейнеров в украинских портах, так как сегодня значительна часть перевозчиков предпочитает везти их в Ригу, а уже оттуда автомобильным транспортом в Украину.
Как сообщалось, МТП "Черноморск" и Hutchison Port в середине декабря 2016 года подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий, что Hutchison Port станет оператором в порту уже в 2017 году.
В начале февраля В.Омелян ожидал прихода Hutchinson Ports в порт "Черноморск" по итогам конкурса уже в июне-июле.
Порт "Черноморск" - универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать широкий диапазон грузов - наливные, навалочные, генеральные. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая проектная мощность порта - свыше 30 млн тонн.
Пропускная способность порта по перевалке контейнеров - 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием трех океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.
Порт "Черноморск" в январе-июле 2017 года увеличил перевалку грузов на 7% по сравнению с январем-июлем 2016 года - до 9,64 млн тонн.
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