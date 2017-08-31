Кличко уволил руководителя аппарата КГГА Бондаренко, который обвиняется в подделке документов
Руководителя аппарата КГГА Владимира Бондаренко, в отношении которого проводится расследование по факту использования поддельных документов, освобожден от должности.
7 июня Кличко отстранил Бондаренко от выполнения должностных обязанностей на время проведения расследования.
"22 августа руководитель аппарата КГГА подал заявление об увольнении, я его подписал. Расследование по нему продолжается, и теперь - слово за правоохранителями, - отметил Кличко. - Для меня эта ситуация очень неприятна. Но, однозначно, закона должны соблюдать все, как и все должны нести ответственность за его нарушение", - подчеркнул мэр Киева.
Он также отметил, что Владимир Бондаренко был назначен руководителем аппарата КГГА в порядке перевода из секретариата Киевсовета. В секретариате Киевского городского совета он работал в должности управляющего делами. А в секретариат Бондаренко был назначен переводом из аппарата Верховной Рады Украины.
Как отметили в КГГА, принятие на государственную службу осуществлялось в соответствии с Законом Украины "О государственной службе" (от 16 декабря 1993) и соответствующих подзаконных актов, которые действовали на момент назначения Владимира Бондаренко.
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Напомним, что мае 2017 года стало известно, что руководитель аппарата Киевской горгосадминистрации Владимир Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра Львовского национального университета имени Ивана Франко, на основании которого он получил степень специалиста в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
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Были бы все такие как Бондаренко. При начале расследований - подавать в отставку.
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а выводы... хотя бы?
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Хотя назначение молодого и недостаточно опытного Владимира Бондаренко главой аппарата КГГА и вызвало удивление у многих, тем, кто следит за жизнью столичной власти, объяснить его достаточно легко. Молодой бюрократ обязан своей карьерой исключительно мэру и, судя по всему, именно поэтому, является человеком, которому Виталий Кличко безоговорочно доверяет. Молодой партийный активист обратил на себя внимание главы партии еще во время выборов в 2007 году, когда Виталий Владимирович смог завести в Киевраду небольшую фракцию. Владимир Бондаренко став помощником Кличка, закрепился на этой должности до 2012 года, а потом ушел вместе с Кличко в Верховную Раду - уже помощником народного депутата. Время от времени Бондаренко совмещал свои обязанности с работой партийного юриста, но, не всегда удачно.
Скандалы
Владимир Бондаренко старается вести активную публичную жизнь, однако, результаты этой активности довольно удручающие. Так, чиновник не удержался и выложил в Facebook фото своей 6-летней дочери, которая держит в руках сумочку Louis Vuitton стоимостью 30 тыс. гривен.
Кроме этого, молодой глава аппарата КГГА успел запомнится своим участием в нескольких скандалах. А именно: в затягивании запуска экспертного совета по админуслугам, содействии уничтожению Быковнянского леса, и игнорировании борьбы с коррупцией в столице.
В мае 2017 года прогремел новый скандал, на сей раз связанный непосредственно с Владимиром Бондаренко. Киевляне усомнились в наличии юридического образования у главы аппарата КГГА, а также подлинности его диплома. При этом, мэр Киева Виталий Кличко начал прикладывать максимум усилий, чтобы замять этот скандал. И уж совсем странным на этом фоне выглядело премирование главой КГГА своего зама.
С 7 июня 2017 года Виталий Кличко временно отстранил Бондаренко от выполнения обязанностей главы аппарата КГГА - "до окончания официальных проверок и расследований связанных с обнародованием информации про якобы использование поддельных документов". Выполнять обязанности Бондаренко на время его отстранения мэр Киева поручил заместителю главы аппарата КГГА Евгению Сытниченко.
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Тут за подделку билетика на трамвайчик могут посадить!!!!!
А чел из аппарата КГГА, не думаю, что билетики подделывал...
И тут те на - увольнение с работы!!!! Вот это мера пресечения... просто смех...
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