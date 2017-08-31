 США закроют генконсульства РФ в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне в ответ на сокращение американской дипмисии, - Госдеп

Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
По требованию властей США должны быть закрыты три дипломатических объекта РФ: в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне.
Дипучреждения должны прекратить свою работу ко 2 сентября. Как следует из заявления Госдепа, США полностью выполнили требования российской стороны по сокращению числа сотрудников американских дипмиссий в РФ. Соблюдая принцип паритета, Вашинтон вводит свои ограничения в отношении Москвы.
Таким образом, каждая страна будет иметь по три консульства. При это Науэрт уточнила, что сохранится неравенство в количестве дипломатических объектов, но США решили "дать возможность российским властям сохранить некоторые служебные здания дипведомства, чтобы таким образом положить конец стремительному ухудшению двусторонних отношений".
"Соединенные Штаты надеются, что шаг на пути к желанию России достичь дипломатического паритета поможет избежать дальнейших ответных действий с обеих сторон и поможет двигаться вперед, чтобы достичь цели обоих президентов: улучшения отношений между двумя нашими странами и роста сотрудничества в сферах совместных интересов", - говорится в заявлении представителя госдепа Хизер Нойерт.
"Соединенные Штаты готовы предпринять дальнейшие действия в случае необходимости", - отмечается в заявлении.
28 августа посольство США в РФ объявило, что "в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена". При этом, как отмечается, с 1 сентября "процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме". Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".
Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.
28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.
Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.
Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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