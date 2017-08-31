EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 За рубежом
  5284  107
Все про:дипломатия (1012) Россия (72071) санкции (6410) США (13313)

 США закроют генконсульства РФ в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне в ответ на сокращение американской дипмисии, - Госдеп

госдеп

США полностью выполнили требования российской стороны по сокращению числа сотрудников американских дипмиссий в РФ. Соблюдая принцип паритета, Вашинтон вводит свои ограничения в отношении Москвы.

Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Смотрите также: "Мы ожидали, что российская сторона до такого не дойдет", - Теффт о сокращении работников американских дипучреждений в РФ. ВИДЕО

По требованию властей США должны быть закрыты три дипломатических объекта РФ: в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне.

Дипучреждения должны прекратить свою работу ко 2 сентября. Как следует из заявления Госдепа, США полностью выполнили требования российской стороны по сокращению числа сотрудников американских дипмиссий в РФ. Соблюдая принцип паритета, Вашинтон вводит свои ограничения в отношении Москвы.

Таким образом, каждая страна будет иметь по три консульства. При это Науэрт уточнила, что сохранится неравенство в количестве дипломатических объектов, но США решили "дать возможность российским властям сохранить некоторые служебные здания дипведомства, чтобы таким образом положить конец стремительному ухудшению двусторонних отношений".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поездки в США - это вещь, которая касается точно не миллионов россиян": В Совфеде РФ предложили зеркально ответить на ограничения в выдаче американских виз

"Соединенные Штаты надеются, что шаг на пути к желанию России достичь дипломатического паритета поможет избежать дальнейших ответных действий с обеих сторон и поможет двигаться вперед, чтобы достичь цели обоих президентов: улучшения отношений между двумя нашими странами и роста сотрудничества в сферах совместных интересов", - говорится в заявлении представителя госдепа Хизер Нойерт.

"Соединенные Штаты готовы предпринять дальнейшие действия в случае необходимости", - отмечается в заявлении.

28 августа посольство США в РФ объявило, что "в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена". При этом, как отмечается, с 1 сентября "процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме". Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".

Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последние два года преследования и надзор за нашими дипломатами в Москве со стороны спецслужб РФ значительно возросли, - Госдеп США

28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россию покинет 755 американских дипломатов, - Путин

Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.

Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
А как же теперь "русский мир" сбежавший в своё время в США будет теперь визы получать дл посещения исторической родины??? Во жидовня с Брайтона усрётся! Домой не пущают! Шо делать?! 😂😂🤣🤣😂
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Новый посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал ситуацию с закрытием российского генконсульства в Сан-Франциско и других дипломатических объектов. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сейчас надо спокойно разобраться [в ситуации]. Надо спокойно и профессионально действовать. Говоря по-ленински , нам не нужны истерические порывы», - сказал Антонов журналистам сразу после прилета в Вашингтон.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А какие-такие "представительства рашкомпаний" есть в Сан-Франциско? Ну есть пара/тройка софтверных компаний типа GridDynamics поставляющих батраков на безбрежный рынок IT, но это мелочь, о большем я шо-то как-то и не слыхал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина должна тоже закрыть кацапские консульства, рассадник пропаганды "русского мира". Посольства в Киеве хватит
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША закроют генконсульства РФ в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне в ответ на сокращение американской дипмисии, - Госдеп
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти