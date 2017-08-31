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Все про:Беларусь (2721) воздух (51) Польша (4050) учения (1965) авиасообщение (345)

 Польша на месяц ограничивает полеты над границей с РФ и Беларусью в связи с учениями "Запад 2017"

беларусь учения 2017 запад

Польша с 1 по 30 сентября ограничит воздушное движение для гражданских самолетов на северо-востоке и востоке страны, вблизи границы с Россией и Беларусью.

Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь оперативного командования родов ВС Польши Петр Валатек, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"По представлению командующего оперативным командованием введено четыре зоны ограничения полетов, имеющих отношение к действиям Вооруженных сил совместно с Пограничной службой. Ограничения должны создать условия для безопасного выполнения полетов в этом районе государственной авиацией", - заявил Валатек.

Он добавил, что остальные причин ограничения полетов имеют тайный характер.

Район ограничения полетов - 30 км от границы в глубь страны до высоты 2000 метров. Запрет будет действовать от 1 до 30 сентября.

По словам Валатека, запрет вообще не коснется пассажирских самолетов или воздушных судов спасательной авиации. В основном, это будет касаться небольших спортивных и частных самолетов.

Польский эксперт, заместитель главы исполнительной Совета евроатлантического общества в Варшаве Ежи Мария Новак заявила, что это ограничение однозначно имеет отношение к российско-белорусским учениям "Запад-2017", которые состоятся 14-20 сентября, и является одной из превентивных мер защиты от возможных провокаций.

Также читайте: Украина и Польша пристально следят за российско-белорусскими учениями "Запад - 2017", - Генштаб ВСУ
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ну а шо??

Nikolay Lvovich Shrayber добавил 2 новых фото - с Кириллом Шрайбером.
5 мин. ·

ОЙЯНЕМОГУ))) Вот же ж тупая мразь)))
Путин таки "втирал" Оливеру Стоуну про "испанского диспетчера"
В сентябре 2017 выходит книга «Интервью с Владимиром Путиным», в которой будет приведена полная версия разговоров Путина с американским режиссёром Оливером Стоуном. Оказалось, что в фильм Стоуна многие фрагменты бесед не вошли. Например, вот этот:
«Прежде всего хочу сказать, что в любом случае это огромная беда и страшная катастрофа, и в этой связи сразу отметить: этого бы не произошло, если бы руководство Украины прислушалось к нам и не начинало крупномасштабные боевые действия. Именно украинские власти начали войну на Донбассе с применением всех вооружений. Теперь по поводу воздушных судов. Насколько мне известно, сразу же после этой ужасной катастрофы один из украинских авиадиспетчеров, по-моему, он специалист испанского происхождения, объявил, что видел в коридоре гражданского самолета боевую машину. Никакой другой боевой машины, кроме украинской, там быть не могло. Это, конечно, требует прояснения. Я не утверждаю, что этот самолет сбивал гражданское воздушное судно, но все равно вопрос остается: а что он там делал, в коридоре гражданского судна? Это запрещено правилами международных полетов гражданской авиации. Что касается систем "Бук", которые наносят удары с земли, по данным наших специалистов и экспертов, и не только разведывательных служб, но и экспертов-баллистиков, удар был нанесен в хвост самолета. Если это так, то это как раз со стороны, где размещались системы противовоздушной обороны украинской армии. Вообще непонятно, что они там делали, зачем они там были и зачем их так быстро убрали?»
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Видимо, не даром у нас в гостях недавно был начальник генштаба ВС Польши.

Ждём-с закрытия воздушного пространства как со стороны Украины, так и со стороны Беларуси, а то мало ли какой "Боинг" примут за военный борт...
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Сбить Боинг и орать на весь МИР новостях 17 июля 2014 года что донецкие обдроченцы сбили очередной транспортник Хунты могут только кацаПсинские бараны...
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Ну і правильно зробили.А то хер зна куди п"яні кацапи стріляти почнуть.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша на месяц ограничивает полеты над границей с РФ и Беларусью в связи с учениями "Запад 2017"
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