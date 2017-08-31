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 Политика Украины
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 Четыре телеканала медиагруппы "Интер" получили санкцию "объявление предупреждения", - Нацсовет

интер

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 31 августа по результатам внеплановых проверок ЗАО "Телеканал "Интер" ("Интер"), ООО "Телестудия "Служба информации" ("НТН"), ООО "ТРК "Музыка ТВ" ("Пиксель TV"), ООО "Телерадиокомпания "Кино ТВ" ("Enter-фильм") вынес предупреждение за нарушение требований законодательства относительно доли передач украинского и иностранного производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

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Мониторинг телеканалов в феврале - марте 2017 года зафиксировал нарушение закона Украины "О телевидении и радиовещании", поскольку в промежутке времени между 07:00 и 23:00 не были соблюдены пропорции между украинскими и иностранными передачами. Согласно закону передачи европейского производства, а также США и Канады должны составлять не менее 70% процентов общего недельного объема вещания, в том числе не менее 50% общего недельного объема вещания - передачи украинского производства.

Однако, в эфире телеканала "Интер" доля передач европейского производства, а также США и Канады составляла 57% общего недельного объема вещания. В эфире "НТН" она составляла 56,8%, а доля передач украинского производства - 32% общего недельного объема вещания.

Соответственно доли передач европейского и украинского производства телеканала "Пиксель TV" составляли 66,4% и 24,7%, а телеканала ""Enter-фильм" - 37% и 22% общего недельного объема вещания.

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Кроме того, представитель лицензиатов при проведении проверок отказал в предоставлении сетки вещания и государственных удостоверений на право распространения и демонстрации фильмов, что является нарушением Инструкции о порядке осуществления проверок телерадиоорганизаций и провайдеров программной услуги, оформления материалов об административных правонарушениях и о нарушении законодательства о рекламе.

Национальный совет обязал компании в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.
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" Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!"
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Сколько можно предупреждать?Это уже маразм. И почему только Интер - многие телеканалы показывают муть на русском и даже не чухаются ,чтобы улучшать свое вещание для народа. Давно не смотрю наше телевидение,потому что нечего смотреть.Столько телеканалов и никакого качества.
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В ожесточённой рукопашной схватке, умело действуя штыком и прикладом, уничтожил свыше 35 (!!!!! ) вражеских солдат и офицеров.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Тим паче. Виховують в дітях зайву хромосому.
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Явот что думаю, надо у всех олигархов забрать их телеканалы и отдать их Порошенку. Он хороший менеджер, он сможет ими управлять как надо.
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Это как "Ирония Судьбы Фсё Кина Нет Кинщик Заболел...." Не восстанавливая украинские Киностудии, запретить Всё иностранное...Дебилы Мля,Не???
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Інтер взагалі потрібно закрити. Це замаскований ворожий пропагандон.
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к сожалению Украина должна демонстрировать демократические принципы управления страной и свободой для СМИ
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З рускаміром демократичні принципи неприйнятні.
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як огидо і бридко читати такі новини....
як так можна 32 % українського контенту.....
як не соромно.....
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А это очень строгое или просто предупреждение?
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Если Порошенко станет сегодня Йосей Джугавили кацаПсиныПедофила завоют на весь мир о фашизме,национализме и даже коммунизме в Украине...
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Порошенко давно Йося, только не Джугашвили
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Вообще сейчас активно размножаются в Киеве кацапские эксперды,перечислить этого дерьма уже тяжело......СБУ, ку-ку......вы где?
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А який би піднявся шум,коли б у цих козлів забрали ліцензію! Ай-яй-яй,свабоду слова нарушают,преследуют, хунта,біндери...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧетыре телеканала медиагруппы "Интер" получили санкцию "объявление предупреждения", - Нацсовет
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