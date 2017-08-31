 Четыре телеканала медиагруппы "Интер" получили санкцию "объявление предупреждения", - Нацсовет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.
Мониторинг телеканалов в феврале - марте 2017 года зафиксировал нарушение закона Украины "О телевидении и радиовещании", поскольку в промежутке времени между 07:00 и 23:00 не были соблюдены пропорции между украинскими и иностранными передачами. Согласно закону передачи европейского производства, а также США и Канады должны составлять не менее 70% процентов общего недельного объема вещания, в том числе не менее 50% общего недельного объема вещания - передачи украинского производства.
Однако, в эфире телеканала "Интер" доля передач европейского производства, а также США и Канады составляла 57% общего недельного объема вещания. В эфире "НТН" она составляла 56,8%, а доля передач украинского производства - 32% общего недельного объема вещания.
Соответственно доли передач европейского и украинского производства телеканала "Пиксель TV" составляли 66,4% и 24,7%, а телеканала ""Enter-фильм" - 37% и 22% общего недельного объема вещания.
Кроме того, представитель лицензиатов при проведении проверок отказал в предоставлении сетки вещания и государственных удостоверений на право распространения и демонстрации фильмов, что является нарушением Инструкции о порядке осуществления проверок телерадиоорганизаций и провайдеров программной услуги, оформления материалов об административных правонарушениях и о нарушении законодательства о рекламе.
Национальный совет обязал компании в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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як так можна 32 % українського контенту.....
як не соромно.....
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