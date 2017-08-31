EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  314  10
Все про:Кабмин (10516) отставка (2362) Госрыбагентство (23) Ковалив (15)

 Кабмин принял отставку главы Госрыбагентства Ковалива

ковалив

Кабинет министров распоряжением от 30 августа 2017 года № 587-р уволил с должности главу Государственного агентства рыбных ресурсов Ярему Ковалива по собственному желанию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Ковалив возглавлял ведомство с апреля 2015 года. Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен замглавы Госрыбагентства Андрей Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рыбоохранные патрули запущены в 24 областях Украины, - Госрыбагентство

19 июля 2017 года Ковалив подал заявление об отставке. "Я посвятил реформам 28 месяцев своей жизни. Это было очень интересно и очень непросто. Фундамент заложен, поэтому изменения не остановятся. Планирую вернуться в бизнес", - сообщил он.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Наворовался и ушел. Дает дорогу другому.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какой рыбой заведует это агентсво? Черноморскими бычками?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А у нас есть Госракагенство?....а ещё есть жабы...кадры нужно искать во Франции
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Агенство есть , чинуши есть, зарплата есть ....... а где рыба?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хочу в начальники отдела по зачистке морского дна от мидий.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин принял отставку главы Госрыбагентства Ковалива
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти