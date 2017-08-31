 Кабмин принял отставку главы Госрыбагентства Ковалива

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Ковалив возглавлял ведомство с апреля 2015 года. Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен замглавы Госрыбагентства Андрей Кравченко.
19 июля 2017 года Ковалив подал заявление об отставке. "Я посвятил реформам 28 месяцев своей жизни. Это было очень интересно и очень непросто. Фундамент заложен, поэтому изменения не остановятся. Планирую вернуться в бизнес", - сообщил он.
314 10
Набсовет "Нафтогаза" одобрил отставку главы совета Ковалив(4)
Фонд госимущества определил стартовую цену 65% "Харьковоблоэнерго" в $73 миллиона, – Ковалив(0)
Правительство устранило любые возможности политического вмешательства в формирование цены на газ для населения, - Минэкономразвития(54)
Первый в Украине рыбоохранный патруль начал работу на Киевщине. ФОТО(80)
Хто одержить Шевченківську премію цього року. ФОТО(0)
Конкурс по отбору госсекретаря Минэкономразвития завершится в августе-сентябре, - Ковалив(7)
Бюджетом предусмотрено полное покрытие всех субсидий на газ, - замминистра экономразвития Ковалив(70)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить