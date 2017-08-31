EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  648  75
Материалы по теме:
Все про:Крым (20578) УПЦ КП (394) церковь (984) Чубаров (635)

 Нападение на храм УПЦ КП в Крыму направлено на вытеснение этнических украинцев с полуострова, - Чубаров

чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал нападение российских силовиков на храм св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе очередным усилением российской политики, направленной на вытеснение крымчан с аннексированного полуострова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Также читайте: Российские оккупанты забрали ковры, иконы, крест и посуду из часовни храма УПЦ КП в Симферополе

"Варварское отношение российских оккупационных властей к священникам и прихожанам Украинской православной церкви Киевского патриархата во временно оккупированном Крыму, как и постоянные репрессии и гонения против мусульман Крыма, являются свидетельством усиления Россией политики целенаправленного вытеснения крымских татар и этнических украинцев за пределы Крыма и их замены этническими русскими, ввозимыми с материковой России", - отметил Чубаров.

Утром 31 августа российские спецслужбы заблокировали храм св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе. При блокировке храма св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата повредили руку архиепископу Симферопольскому и Крымскому УПЦ КП Клименту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захват храма УПЦ КП в Крыму: российские силовики повредили руку архиепископу Клименту

Как сообщил директор государственного предприятия "Национальное газетно-журнальное издательство" Андрей Щекун, имущество украинского храма в Крыму подверглось порче.

Подконтрольная России исполнительная служба в Крыму пока не комментирует происходящее.

После аннексии в Крыму подконтрольные Кремлю власти захватили часть зданий Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата и провели конкурс на аренду части помещений церкви. Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент призвал мировое сообщество к защите национальных, культурных и религиозных прав граждан Украины в Крыму.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы ожидаем признания автокефалии Украинской Церкви", - Порошенко о Дне Крещения Руси

Большая часть православных храмов и общин Крыма и Севастополя подчиняются УПЦ Московского патриархата.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Автономії вам все одно не буде, Чубаров, не переймайся ти так.
Жодних автономій в суверенній Україні не має бути!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Крым был автономным при Украине и таким и останется. Конечно придется пересмотреть его защиту, раз рашисты такие не угомонные. Конечно и речи быть не может в дальнейшем ни о каких арендах рашистам или присутствия их баз.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я б ще і другу державну мову в Криму ввів - татарську. У обсязі слів 1000. Цього достатньо, щоб порозумітись. Здав іспити української і татарської - тоді можеш голосувати на місцевих і загальноукрїнських. Ні - проходь повз виборчих дільниць, не затримуйся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Глупости. Для чего не-кырымлы нужно знать татарский? По приколу?
Государственного украинского достаточно с головой. Добро бы кырымлы хотя бы половину населения Крыма составляли, а не 10-20%
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для того, щоб кацапам сумно не було. В Прибалтиці вони вже звикли не голосувати. Нехай і тут будуть недогромадянами
 показать весь комментарий
Ответить
 
Крим- був і є Україною. А от з автономією- не факт.
За рашку згідний.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Саша Крест

Автономії вам все одно не буде, Чубаров, не переймайся ти так.
Жодних автономій в суверенній Україні не має бути!
31.08.2017 19:23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Если я Сарочка выиграю машину, то перекрашу ее, поменяю колеса, куплю трейлер, а ты Сарочка будешь ездить на заднем сиденье и молчать. Абрам! Быстро вышел из машины!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я думаю надо кацапам на пальцах объяснить что их там терпят только из за того что на полуострове проживают крымчане украинцы и крымские татары, если раша начнет репрессии , то ничего не сдерживает Украину против ввода воиск на оккупированную рашей территорию. Ну по сильнее заявления делаите, хуйло оно же смелое пока его не пнули.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нащо класти життя Воїнів за те, що і саме впаде в руки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надеюсь так. Но согласитесь, надо делать параше такие заявления, что бы они сцались от страха. Уже все знают что украинская армия достаточно сильная, НАТО маршрует в Киеве, а тут опять какие то сопли по поводу того что параша хочет вытеснить с полуострова население..... Надо такие заявления делать , что бы рашисты сцались, типо " Украина не позволит, если начнутся репрессии , введет воиска на защиту своего населения " и в таком плане. Украина может уже такое заявлять, в защиту своих граждан на оккупированой территории. Да обстановочка будет краине напряженная но эфект будет огромныи и положительный
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Дістав ніж- бий!"- а заяв, що битимеш- ніц не треба.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Заяви про від військ- це вже не політика, не плутайте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В случае репрессии местного населения, это политика и очень громкая
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ні- коли ти щось заявив, то маєш виконати у разі невиконання своїх вимог.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наприклад, забрати відповідно майно у УПЦ МП на користь УПЦ КП.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хуйло достал нож, но до сих пор , бьет, потом прячут его за спину и кричит " это не я". Но Украина свое слово держит. И вполне может продемонстрировать небольшой кусочек. У хуйла не будет повода усомниться что Украина это не сделает. Пары бомб на беспилотниках будет достаточно что бы весь флот обосрался, а самолеты залетались поносом
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я знаю не по наслышкам , что кацапы просто ненавидят крымчан, за то что они украинцы, за то что в России стало жить хреново, за референдум , который якобы был поводом их повесить на шею России . Это в будничной жизни крымчан которые с рашистами ( из России ) контактируют происходит ежедневно. В Крыму очень напруженная обстановка и недовольные люди, которые терпят. Надо Украине заявить о своеи полнои поддержке крымчан, не только на словах
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Попугать рашу более громкими заявлениями. Выше написал. Понимаете, в параше запугали свое население бендеровцами,Нато , на столько что теперь эта пропаганда может легко работать на панику в параше, при любом громком заявлении бендеровцев и нато. Особенно касательно Крыма который уже часть рашистов обсуждают - вернуть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То завляйте тут, на Цензорі. Влада цього робити не має, та й не робить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кацап - это существо которое открывает в чужих вещах умение принадлежать ему.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Запоребриковые будни

ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЧЕКИСТСКИ. В Назрани банда ФСБ на вертолете атаковала торговый центр и ограбила ювелиров

В социальных сетях распространена информация о беспрецедентном ограблении произошедшем в Назрани. До зубов вооруженная банда в камуфлированной форме средь бела дня прилетела на вертолете. После посадки в центре города из вертолета вышла группа в форме омоновцев, вооруженных автоматами.

Банда ворвалась в торговый центр, блокировала модуль, где продают ювелирные изделия из золота и бриллиантов, и затем приступила к грабежу.

Налетчики взламывали шкафы, а сейфы попросту взрывали. Забрав все драгоценности, банда улетела с награбленным на вертолете.

КЦ

В Тобольске неизвестные подожгли три 16-этажных дома

В Тобольске жильцов трех 16-этажных домов, которые находятся по соседству, эвакуировали из-за возгорания. Причиной пожара, вероятно, стал поджог, сообщает Znak.com.

Нападение на храм УПЦ КП в Крыму направлено на вытеснение этнических украинцев с полуострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4796Нападение на храм УПЦ КП в Крыму направлено на вытеснение этнических украинцев с полуострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4647

Как сообщает издание, все три дома находятся в 15-м микрорайоне Тобольска, их номера - 29, 30, 31.

Начальник тобольского управления МЧС Иван Чарков рассказал, что первый вызов с жалобой на задымление поступил еще днем 29 августа от жильцов дома №31. По его словам, горела проводка во внутренней технической шахте. А ночью, около 23:30, звонок о пожаре в этом же доме поступил вновь. Следом начали обращаться жители дома №29, а затем - дома №30.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а в Киеве московские попы на бентли рассекают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пиши уж дивизиями, тогда хоть будет понятна диарея у оккупантов .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так Крым и есть их Родина, люди родились там в отличие от приезжих мокшоорков, Аксенов а Бельцах родился, Константинов тоже с Молдовы, одна нерусь приехала .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
капкан размером с полуостров
таким стал Крым для москалей
они б и рады его бросить
да все равно придется отгрести люлей

зверей, касапская скотина,
иное все не для таких как ты теперь
ты временно при Крыме, образина,
но навсегда покинул круг вменяемых людей
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мог бы ты заработать кроме тарелки щей хотя бы на дорогу до Болгарии, то посмотрел бы на мордву, лежащую у мусорников на пляжах бо нет 5 евро на зонтик.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что в Украине мешает зделать шумную компанию в прессе по всем каналам. Пусть все депутаты только об этом и говорят. Потом недельки через две смело принять закон в парламенте об налоговом облажении иностранной церкви. Фсе. И если поднимут вой кацапы, тыкать сразу их в гавно мордой этой новостью
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думаю бизнес-партнеры будут категорически против!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кацапи забували що їхні пОпИ (наголос поставте самі) можуть опинитися в заручниках та/або вилетіти звідси з відбитками берців на задніх частинах їхніх халатів чи там спідниць?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
«Когда пришел белый человек, у нас была земля, а у него - Библия. Теперь у него вся земля, а у нас только Библия».
Чиф Дэн Джордж, американский индеец«Единственное различие между религией и сектой заключается в количестве недвижимости, которой они владеют».
Франк Заппа, американский певец.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему нет от думы заявлений? Нужно бить во все колокола и донести до всех стран об варварстве рф.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Премьер Израиля Беньямин Ненаньяху предупредил кремлёвских фашистов что разбомбит дворец Бара Асада...
 показать весь комментарий
Ответить
 
у свинорейха вся надежда на 10 миллионов евреев
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уже даже коты бьют в набат,задолбали кацапсины
Нападение на храм УПЦ КП в Крыму направлено на вытеснение этнических украинцев с полуострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 5786



 показать весь комментарий
Ответить
 
 
США дали миру доллары, айфоны, стелсы, компы, теслы, свободы и права
Россия дала миру НКВД, Голодомор, две мировые войны, и аннексию Крыма
Нападение на храм УПЦ КП в Крыму направлено на вытеснение этнических украинцев с полуострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 6429
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чего оставит после себя свинорейх? надеюсь, земли удобренные
 показать весь комментарий
Ответить
 
в российских тюрьмах более 7 тысяч украинцев
 показать весь комментарий
Ответить
 
У Гитлера больше было, отстают мокши от своего кумира .
 показать весь комментарий
Ответить
 
только за два года украинцы подали миллион прошений о гражданстве рф
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всего то ? Из 40 млн всего 2,5 процентов захотело в горнярку ? А кого ж тогда педофил собрался спасать ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
интересно, когда крымскотатарский отряд подрывал электостолбы в Крым, они пытались защитить этнических украинцев? Или когда перекрыли воду в Крым?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украинцы с Крыма писали чтобы рвали поскорее, и подрывали опоры тоже украинцы а не одни татары .
 показать весь комментарий
Ответить
 
а когда организовывали "продовольственную блокаду" думали о этнических украинцах?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Естественно, а как можно организовать блокаду при открытой границе с россией ? Имеете в виду, запрет на поставку продуктов оккупантам ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
но блокада с одной стороны может приносить только доход блокирующим! а вам дуракам патриотизм впаривают!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да, у нас с этим строго, если не патриот то могут насильно впихнуть гражданство мокшандии, хуже этого ни чего нет .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зато в киевопечерская лавра - один из главных храмов в Киеве принадлежит мацковскому патриархату, потому что либерасня рулит в Украине а не хунта.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если преследуют украинскую церковь, то это и есть самое грубое нарушение прав человека.
0 0
У Сімферополі російські судові пристави за підтримки силовиків вивезли церковне начиння з храму св. рівноапостольних князів Ольги та Володимира УПЦ КП.
Про це у четвер повідомляють Крим.Реалії.
За словами архієпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП Климента, пристави забрали хрест, церковний посуд, раритетні ікони, столовий посуд з порцеляни і богемського кришталю, що були подаровані церкві, а також килими.
Вказується, що при цьому опис речей не складався, архієпископу не пропонували підписати акт про вилучення церковного майна.
"У числі вилученого було майно з Каплиці в ім'я Христа Спасителя і майно із закритого раніше севастопольського храму, зазначив архієпископ Климент", - пише видання.
Як відомо, в четвер в окупованому Криму російські силовики блокували храм Київського патріархату, в результаті чого був травмований архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент.
Як відомо, після анексії в Криму підконтрольна Кремлю влада захопила частину будівель Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату та провела конкурс на оренду частини приміщень церкви.
Архієпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент закликав світову спільноту до захисту національних, культурних і релігійних прав громадян України в Криму.
http://www.pravda.com.ua/news/2017/08/31/7153690/
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украинская девочка про россию: "Мама, там нельзя жить!"
Нападение на храм УПЦ КП в Крыму направлено на вытеснение этнических украинцев с полуострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 580
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Севастопольских пенсионеров ЧФ орки собираются выкинуть на улицу из 2000 квартир
Нападение на храм УПЦ КП в Крыму направлено на вытеснение этнических украинцев с полуострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1892
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНападение на храм УПЦ КП в Крыму направлено на вытеснение этнических украинцев с полуострова, - Чубаров
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти