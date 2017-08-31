 Нападение на храм УПЦ КП в Крыму направлено на вытеснение этнических украинцев с полуострова, - Чубаров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Варварское отношение российских оккупационных властей к священникам и прихожанам Украинской православной церкви Киевского патриархата во временно оккупированном Крыму, как и постоянные репрессии и гонения против мусульман Крыма, являются свидетельством усиления Россией политики целенаправленного вытеснения крымских татар и этнических украинцев за пределы Крыма и их замены этническими русскими, ввозимыми с материковой России", - отметил Чубаров.
Утром 31 августа российские спецслужбы заблокировали храм св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе. При блокировке храма св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата повредили руку архиепископу Симферопольскому и Крымскому УПЦ КП Клименту.
Как сообщил директор государственного предприятия "Национальное газетно-журнальное издательство" Андрей Щекун, имущество украинского храма в Крыму подверглось порче.
Подконтрольная России исполнительная служба в Крыму пока не комментирует происходящее.
После аннексии в Крыму подконтрольные Кремлю власти захватили часть зданий Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата и провели конкурс на аренду части помещений церкви. Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент призвал мировое сообщество к защите национальных, культурных и религиозных прав граждан Украины в Крыму.
Большая часть православных храмов и общин Крыма и Севастополя подчиняются УПЦ Московского патриархата.
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Жодних автономій в суверенній Україні не має бути!
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Государственного украинского достаточно с головой. Добро бы кырымлы хотя бы половину населения Крыма составляли, а не 10-20%
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За рашку згідний.
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Автономії вам все одно не буде, Чубаров, не переймайся ти так.
Жодних автономій в суверенній Україні не має бути!
31.08.2017 19:23
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Если я Сарочка выиграю машину, то перекрашу ее, поменяю колеса, куплю трейлер, а ты Сарочка будешь ездить на заднем сиденье и молчать. Абрам! Быстро вышел из машины!
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ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЧЕКИСТСКИ. В Назрани банда ФСБ на вертолете атаковала торговый центр и ограбила ювелиров
В социальных сетях распространена информация о беспрецедентном ограблении произошедшем в Назрани. До зубов вооруженная банда в камуфлированной форме средь бела дня прилетела на вертолете. После посадки в центре города из вертолета вышла группа в форме омоновцев, вооруженных автоматами.
Банда ворвалась в торговый центр, блокировала модуль, где продают ювелирные изделия из золота и бриллиантов, и затем приступила к грабежу.
Налетчики взламывали шкафы, а сейфы попросту взрывали. Забрав все драгоценности, банда улетела с награбленным на вертолете.
КЦ
В Тобольске неизвестные подожгли три 16-этажных дома
В Тобольске жильцов трех 16-этажных домов, которые находятся по соседству, эвакуировали из-за возгорания. Причиной пожара, вероятно, стал поджог, сообщает Znak.com.
Как сообщает издание, все три дома находятся в 15-м микрорайоне Тобольска, их номера - 29, 30, 31.
Начальник тобольского управления МЧС Иван Чарков рассказал, что первый вызов с жалобой на задымление поступил еще днем 29 августа от жильцов дома №31. По его словам, горела проводка во внутренней технической шахте. А ночью, около 23:30, звонок о пожаре в этом же доме поступил вновь. Следом начали обращаться жители дома №29, а затем - дома №30.
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таким стал Крым для москалей
они б и рады его бросить
да все равно придется отгрести люлей
зверей, касапская скотина,
иное все не для таких как ты теперь
ты временно при Крыме, образина,
но навсегда покинул круг вменяемых людей
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Чиф Дэн Джордж, американский индеец«Единственное различие между религией и сектой заключается в количестве недвижимости, которой они владеют».
Франк Заппа, американский певец.
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Россия дала миру НКВД, Голодомор, две мировые войны, и аннексию Крыма
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У Сімферополі російські судові пристави за підтримки силовиків вивезли церковне начиння з храму св. рівноапостольних князів Ольги та Володимира УПЦ КП.
Про це у четвер повідомляють Крим.Реалії.
За словами архієпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП Климента, пристави забрали хрест, церковний посуд, раритетні ікони, столовий посуд з порцеляни і богемського кришталю, що були подаровані церкві, а також килими.
Вказується, що при цьому опис речей не складався, архієпископу не пропонували підписати акт про вилучення церковного майна.
"У числі вилученого було майно з Каплиці в ім'я Христа Спасителя і майно із закритого раніше севастопольського храму, зазначив архієпископ Климент", - пише видання.
Як відомо, в четвер в окупованому Криму російські силовики блокували храм Київського патріархату, в результаті чого був травмований архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент.
Як відомо, після анексії в Криму підконтрольна Кремлю влада захопила частину будівель Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату та провела конкурс на оренду частини приміщень церкви.
Архієпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент закликав світову спільноту до захисту національних, культурних і релігійних прав громадян України в Криму.
http://www.pravda.com.ua/news/2017/08/31/7153690/
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