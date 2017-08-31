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 Политика Украины
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 Кабмин намерен ввести единую электронную систему управления персоналом, - Саенко

кабмин правительство уряд

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко заявляет, что правительство намерено ввести единую электронную систему управления персоналом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

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Координационный совет по вопросам государственной службы поддержал проект концепции создания и внедрения информационной системы управления человеческими ресурсами в органах государственной власти.

" Создание такой системы - это возможность наконец-то использовать на полную силу мощности современных информационных технологий для того, чтобы обеспечить открытость и прозрачность всех процессов управления персоналом на государственной службе. Это не только отказ от десятков справок, личных карточек и форм, которые каждый раз заполняются при приеме на работу, бумажно-бюрократического оформления и хранения информации об оценивании, оплате, поощрении, обучении, иной информации, это является существенной экономией ресурсов, это в первую очередь новые инновационные и эффективные процедуры управления персоналом", - заявил Саенко.

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Он отметил, что это - важная составляющая по дебюрократизации работы министерств и привнесения нового качества в их работу.

"Мы должны работать на результат, а не ради процесса. Все это важные шаги к действительно эффективного государственного управления", - добавил он.





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Здоров колхозан По прежнему помогаешь Родине из компютера?
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Шо вы все рассказываете о своих намерениях, говорите - что сделано!...
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Кабмин все выдумывает и выдумывает как улучшить жить простого украинца. И ведь получается !
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И как вы думаете? Создание единной электронной системы управления персоналом поможет нынешней власти эффективно управлять страной? Вряд ли. Ведь власть управляет персоналом без изменений. А этот "персонал" растет и растет. Сегодня его уже более, чем в 6 раз (!!!) больше, по сравнению с "перосоналом" в 1991 г. А за эти годы тоже система управления государством бурно информатизировалась (электронный документооборот, базы данных, автоматизированные системы принятия решений, центры моделирования ситуаций и даже системы с искусственным интеллектом и пр.) Все заканчивалось большими откатами за всю эту компютеризацию в карманы (офшорные счета) чиновников. И как поверить, что сегодня, в разгул невиданной коррупции в стране, что-то изменится?
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- Выдающийся еврейский геофизик, Лауреат Нобелевской премии рано утром сообщил в своём блоге, что Земля из-за гигантской вспышки на Солнце и продолжающегося глобального потепления начнёт очень быстро, возможно, в течение ближайших 3 дней затапливаться водами из растаявших полярных льдов. Практически вся суша уйдёт под воду!!!
- Главный Раввин Израиля, обратился к правоверным евреям с призывом покаяться в грехах, привести свои дела в порядок, с почётом и смирением принять волю Божия, и, если Господь проявит свою милость, готовиться к встрече с Создателем в Небесных чертогах!
- Студенты биологических и физических факультетов ведущих университетов совместно с учёными Техниона и Института Вейцмана призвали объединить усилия лучших умов Нации для разработки в течении 3 дней способа ЖИТЬ под водой!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин намерен ввести единую электронную систему управления персоналом, - Саенко
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