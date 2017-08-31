 Кабмин намерен ввести единую электронную систему управления персоналом, - Саенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.
Координационный совет по вопросам государственной службы поддержал проект концепции создания и внедрения информационной системы управления человеческими ресурсами в органах государственной власти.
" Создание такой системы - это возможность наконец-то использовать на полную силу мощности современных информационных технологий для того, чтобы обеспечить открытость и прозрачность всех процессов управления персоналом на государственной службе. Это не только отказ от десятков справок, личных карточек и форм, которые каждый раз заполняются при приеме на работу, бумажно-бюрократического оформления и хранения информации об оценивании, оплате, поощрении, обучении, иной информации, это является существенной экономией ресурсов, это в первую очередь новые инновационные и эффективные процедуры управления персоналом", - заявил Саенко.
Он отметил, что это - важная составляющая по дебюрократизации работы министерств и привнесения нового качества в их работу.
"Мы должны работать на результат, а не ради процесса. Все это важные шаги к действительно эффективного государственного управления", - добавил он.
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