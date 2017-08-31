EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия
  763  16
Материалы по теме:
Все про:ДТП (6056) Дыминский (18)

 В автомобиле Дыминского проведут молекулярно-генетическую экспертизу, - Нацполиция

дыминский

Автомобиля бизнесмена Петра Дыминского, который вызвал смертельное ДТП на Львовщине, был тщательно осмотрен экспертами, также планируется ряд экспертиз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Громадському сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

По его словам, дополнительный осмотр автомобиля был проведен экспертами Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.

По результатам осмотра, сообщил Тракало, будут проведены молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, компьютерно-техническая, автотехническая и авто-трасологическая, судебно-медицинская и другие экспертизы.

Напомним, 18 августа на трассе Львов-Краковец "Мерседес" Петра Дыминского врезался в "Опель" 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит в кортеже в машине охраны бизнесмена. В тот день автоэскорт также сопровождал машину львовского бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Человек, берущий на себя ответственность, в момент ДТП за рулем не был. Управлял ли машиной Дыминский - пока не установлено", - Луценко. ВИДЕО

Дыминский не явился в понедельник в Главное следственное управление Национальной полиции для проведения следственных действий. До этого он дважды не являлся на допрос в прокуратуру.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да не, они хотят вначале осмотреть имущество гражданина без его согласия, чтобы потом на основании ст.30 Конституции Украины суд его оправдал.

Весь уголовный процесс, по большому счёту, строится на доверии к государству, которое уполномачивает следователей (судей-следователей, детективов, оперов, инспекторов, специалистов) на совершение юридически значимых действий, но т.к. Дыминский уже своё "доверие" к тем, кто у него в Украине забрал машину, продемонстрировал эмиграцией и переоформлением на родственников долей в оппозиционном телеканале, я не думаю, что экспертизы, какими бы они информативными ни были, помогут заставить Дыминского признать свою вину в ДТП с разворачивающимся и перегородившем ему дорогу автомобилем.

А люди с такими деньгами, влиянием и наделённые властью согласятся с наказанием лишь по собственному пониманию и желанию, на таких менты наручники не надевают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И, о чудо, там не найдут следов и дыминского.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
во копытом бьют...видать пете понадобился тв "ЗИК"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Разложить Дыминского на молекулы? А что, тоже вариант...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А він аналізи здав?
Каністру мачі, чумуйдан хавна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
еще бы, речь ведь идет о кристально чистом человеке, судя по тому, что произошло
 показать весь комментарий
Ответить
 
К чему такие потуги полиции??? Гырлявый пистабол уже думает какую сумму залога вымутить, если Борщ все же опомнится и не станет отмазывать своего шэфа. Итог будет таков: ачкарик при бабле, нацполиция с кукишем
 показать весь комментарий
Ответить
 
Смотрю как клоуны были, так и остались, только рукава понбивали и очки поодевали....
 показать весь комментарий
Ответить
 
не как не получается отмазать гада?
уже и охранника подсовывали... не прокатило!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А, часом, великий андронний коллайдер не збираються застосувати?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И про потожировой анализ для ДНК экспертизы не забудте. В одном касабском сериале всегда так делают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тепер після кожного ДТП поліцаї будуть проводити такі експертизи,@об вашу мать?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ автомобиле Дыминского проведут молекулярно-генетическую экспертизу, - Нацполиция
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти