 В автомобиле Дыминского проведут молекулярно-генетическую экспертизу, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Громадському сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.
По его словам, дополнительный осмотр автомобиля был проведен экспертами Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.
По результатам осмотра, сообщил Тракало, будут проведены молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, компьютерно-техническая, автотехническая и авто-трасологическая, судебно-медицинская и другие экспертизы.
Напомним, 18 августа на трассе Львов-Краковец "Мерседес" Петра Дыминского врезался в "Опель" 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.
Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит в кортеже в машине охраны бизнесмена. В тот день автоэскорт также сопровождал машину львовского бизнесмена.
В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ.
Дыминский не явился в понедельник в Главное следственное управление Национальной полиции для проведения следственных действий. До этого он дважды не являлся на допрос в прокуратуру.
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Весь уголовный процесс, по большому счёту, строится на доверии к государству, которое уполномачивает следователей (судей-следователей, детективов, оперов, инспекторов, специалистов) на совершение юридически значимых действий, но т.к. Дыминский уже своё "доверие" к тем, кто у него в Украине забрал машину, продемонстрировал эмиграцией и переоформлением на родственников долей в оппозиционном телеканале, я не думаю, что экспертизы, какими бы они информативными ни были, помогут заставить Дыминского признать свою вину в ДТП с разворачивающимся и перегородившем ему дорогу автомобилем.
А люди с такими деньгами, влиянием и наделённые властью согласятся с наказанием лишь по собственному пониманию и желанию, на таких менты наручники не надевают.
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Каністру мачі, чумуйдан хавна.
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уже и охранника подсовывали... не прокатило!
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