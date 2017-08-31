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 Политика Украины
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Все про:авиасообщение (345) Омелян (328) лоукост (59) Ryanair (34)

 Реалистичный срок старта работы Ryanair в Украине - 2018 год. Но это точно произойдет, - Омелян

ryanair

Жители Украины в 2018 году помимо рейсов крупнейшего европейского авиаперевозчика Ryanair, вероятно, смогут воспользоваться и услугами других известных лоукост-компаний – EasyJet та Eurowings.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я очень надеюсь, что в следующем году мы сможем приветствовать в Украине как компанию Ryanair, так и компании EasyJet, Eurowings. Потому что это не только дешевые полеты для украинцев, но и привлечение туристов в страну", - сказал глава Мининфраструктуры на встрече с Европейской бизнес ассоциацией в четверг в Киеве.

На просьбу уточнить, идет ли речь о конкретных переговорах с этими компаниями о выходе в Украину в 2018 году, В.Омелян сказал: Я не буду пока комментировать".

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В то же время он подчеркнул, что уверен, что Ryanair, запланированный старт работы которой в Украине с сентября этого года сорвался из-за конфликта с аэропортом "Борисполь", в следующем году точно начнет полеты в страну.

"Ryanair: реалистичный (срок) - 2018 год. Но это точно произойдет", - сказал министр.

По его мнению, аэропорт "Борисполь" должен пересмотреть свою позицию в переговорах с бюджетными авиакомпаниями, сделав основным показателем своей работы количество обслуживаемых пассажиров. Согласно прогнозам В.Омеляна, в этом году "Борисполь" увеличит пассажиропоток на 16% - примерно до 10 млн, а затем за два года может довести его до 20 млн.

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В настоящее время крупнейшим бюджетным авиаперевозчиком на украинском рынке является венгерская авиакомпания Wizz Air, пассажиропоток которой в 2016 году в Киев и из Киева составил 418 тыс. Затем компания сообщила о планах увеличить его в 2017 году до 750 тыс. без учета пассажиров, которых она начала с апреля обслуживать во Львове. А в июле Wizz Air заявил о намерении в 2018 году удвоить операционную деятельность в Украине.

Напомним, ранее авиакомпания Ryanair заявила об отказе работать в Украине из-за невыполнения соглашения со стороны аэропорта "Борисполь".
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С пикабу:

Знакомая ехала на поезде "Хельсинки - Москва" и попала в железнодорожную пробку, которая образовалась в связи с аварией в Новгородской области. Поезд пустили через Псковскую область. Ехали сутки. В соседнем купе девочка лет 20, богато одетая и увешанная дорогими украшениями, которая, видимо, за пределами Москвы бывала только на самолете, впала в панику. Она тяжело дышала, с ужасом смотрела в окно и постоянно звонила маме:
- Да какое такси! Куда такси?! Я не знаю, где мы, мама! Тут какие-то заборы! Коровники! Мама, мы в аду! Мы в аду, мама!
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Не конфликт с "Борисполем", а сумма отката омелю не устроила
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Авиарейсы из Москвы в Киев не летають.ЖурналЛист РАБссии Андрей Малахов летел в Киев через Ригу брать интервью у певички Маши Максаковой...
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А если и не в 2018, то дети нынешних украинцев уже точно насладятся дешевыми авиаперелетами.
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не плач кацап - твои никогда не будут наслаждаться...
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сподіваюся, що сам амельян міністром тоді вже не буде
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеалистичный срок старта работы Ryanair в Украине - 2018 год. Но это точно произойдет, - Омелян
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