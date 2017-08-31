EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия
  649  58
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6837) Донбасс (15915)

 Ситуация на Донбассе стабильная. Враг совершал провокационные обстрелы позиций в районе Авдеевской промзоны, шахты Бутовки, Зайцево, Марьинки и Крымского, - штаб АТО

штаб ато

С начала сегодняшних суток обстановка в районе проведения АТО оставалась стабильной без тенденции к обострению. Как и в течение нескольких предыдущих дней российско-оккупационные группировки продолжают провокационные обстрелы с целью демонстрации присутствия собственных огневых средств.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Наиболее неспокойно после полуночи было на Донецком направлении. Здесь из стрелкового оружия бандиты 4 раза открывали огонь по украинским позициям на шахте Бутовка. Также под обстрелами противника сегодня трижды оказались окраине Зайцево и Авдеевская промзона.

На Мариупольском направлении ночью преступники неприцельно обстреливали из танка и вооружения БПМ наши опорные пункты на подступах к Марьинке.

На Луганском направлении случаи применения врагом гранатометов и крупнокалиберных пулеметов зафиксированы у Крымского.

Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 16 раз открывали огонь по нашим позициям.

Стоит добавить, что наряду с обороной линии разграничения, украинские саперы ежедневно активно проводят разминирование Донбасса. Только за минувшие сутки пиротехническими подразделениями было обследовано более 7 гектаров территорий, из которых изъято и уничтожено около 140 взрывоопасных предметов".

Также читайте: За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 19 раз открывали провокационный огонь, - штаб
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Что такое "стабильная ситуация на Донбассе"? Донбасс стабильно под оккупацией...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це як в лікарні: стан пацієнта стабільно важкий.)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот вам без потерь и "школьное" перемирие.
30 августа в зоне Антитеррористической операции погиб уроженец с. Марьевка Доманевского района Николаевской области Геннадий Левицкий.
Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке Роман Коваль. «Сумна звістка з східного фронту.
Вчора , 30.08.2017 року, в бою з ворожою ДРГ загинув боєць-доброволець друг "Зона", Левицький Геннадій Миколайович, 1976 р. н., уродженець с.Мар'ївка Доманівського району Миколаївської області. Воював у зоні АТО з 2015 року. Загинув, прикриваючи поранених побратимів. Вдома залишились хвора мама та молодший брат, учасник АТО. Всі поранені вийшли з зони бою, евакуйовані та перебувають у шпиталі.
Слава Героям!", - написал Коваль.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Неприкольно звучит, вообще плохо звучит! Они провакационно стреляют, мы не отвечаем
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Стабильные обстрелы при перемирии. Что курит штаб АТО?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мизинец- персонаж фильма " игра престолов" . Даааа он мог
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда Ганнибал
вторгся в Римскую республику, Римский сенат объявил слово "мир" вне
закона. Всякий, кто призывал к миру с оккупантом, объявлялся предателем и
врагом римского народа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нашо воно там? Якщо навіть не розуміє, що гібридна війна- реальність сьогоднішнього світу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Стабильно обстреляли. Ну хоть не перемирие?( одностороннее)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шобло переговорщиков шоколадного РЫГО-УБЛЮДКА, в лице шухерычей и мертведчуков, договорились с кремлядьским Куйлом, считать обстрелы с его стороны, мелкими провокациями. Знач, для шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ и его ГОВНОштаба, ситуация стабильная.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что-то ИГ попал в Акербатский котёл и быстро сдувается. Не по-пацански это.
 показать весь комментарий
Ответить
 
что творится - что творится... откуда дровишки...?
кацапы своё детище уничтожают...?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как там у украинских военных вооружение ещё не отобрали. Вы и о сапёрных лопатках не забудьте. А то мал чего случится может. И ситуация может перестать быть стабильной. И меркель с макроном и обсе опять возмущаться будут. Да и вооще и палка раз в год стреляет. Так что у петра ляксеича ещё есть не доработки в деле миротворения украинских ЗС.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Особливо його "миротворення" показали війська НАТО на Хрещатику, угумс...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Истерика кацаПсинов в Ютьюбе,супер..Украинцы рабы Трампа и Госдепа...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Завтра на РАБссии Курбан Байрам...,праздник такой великий...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто то вбросил а Ютьюб видео о рюсских ткрЫстах в Турции и способы грабежей турецких отелей 5 звездочных...получил истинное эстетическое удовольствие,поразило воровство 23 рулонов туалетной бумаги,приичем совсем не бедной РАБссиянской семьи..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И те и те жлобы,на 100 рублей туалетной бумаги пожалели дорогим гостям.
 показать весь комментарий
Ответить
 
цветы с клумбы вырвали с корнями и положили в багаж...это выащееее,кабздец..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Заставка зачетная, каждый раз читаю #АТО - НАТО🙂
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обстріли провокативні, вогонь неприцільний - не ворог, бля*ь а няшечка
 показать весь комментарий
Ответить
 
Враг совершал стабильные, провокационные обстрелы позиций в районе Авдеевской промзоны, шахты Бутовки, Зайцево, Марьинки и Крымского, - штаб АТО,,,(ситуация стабильная)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Большинство
здравомыслящих граждан Украины понимают, что так называемые Минские
договоренности (кого с кем?) - это тупик и предательство. А липецкий президент
с "путиным" и его западными покровителями обсуждают как их лучше
выполнить, т.е. как сподручней развалить Украину!... Чудеса!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украинцы !!! никогда не поворачивайсь в сторону лживой и вранливой сраной рашки.Хочу гордиться Украиной ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Япония 70 лет не
подписывает с Россией мирный договор, поскольку считает оккупированными свои Южно-Курильские
острова. И она вернет рано или поздно эти острова. А наши барыги с заводами в
стране-агрессоре хотят быстренького "мира любой ценой" при
оккупированном Крыме и агрессии на Донбассе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЩОБ ВИ ПАДЛИ З ШОКОЛАДНИМ ТА ВАШОЮ СТАБІЛЬНОЮ СИТУАЦІЄЮ ЗДОХЛИ. ХЛОПЦІВ ЦІЛУ НІЧ ОБСТРІЛЮВАЛИ З ТАНКІВ ТА 152 ММ ГАРМАТ, ВІДПОВІДАТИ НЕ ДАЮТЬ ПОГРОЖУЮТЬ 8 РОКАМИ ТЮРЬМИ, ОТАКІ СПРАВИ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
«Выстрел в их сторону стоит нашим бойцам 8 лет тюрьмы», - военный ВСУ о «школьном перемирии»
https://hromadskeradio.org/news/2017/08/31/vystrel-v-yh-storonu-stoyt-nashym-boycam-8-let-tyurmy-voennyy-vsu-o-shkolnom-peremyryy-vydeo
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСитуация на Донбассе стабильная. Враг совершал провокационные обстрелы позиций в районе Авдеевской промзоны, шахты Бутовки, Зайцево, Марьинки и Крымского, - штаб АТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти