 Ситуация на Донбассе стабильная. Враг совершал провокационные обстрелы позиций в районе Авдеевской промзоны, шахты Бутовки, Зайцево, Марьинки и Крымского, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "Наиболее неспокойно после полуночи было на Донецком направлении. Здесь из стрелкового оружия бандиты 4 раза открывали огонь по украинским позициям на шахте Бутовка. Также под обстрелами противника сегодня трижды оказались окраине Зайцево и Авдеевская промзона.
На Мариупольском направлении ночью преступники неприцельно обстреливали из танка и вооружения БПМ наши опорные пункты на подступах к Марьинке.
На Луганском направлении случаи применения врагом гранатометов и крупнокалиберных пулеметов зафиксированы у Крымского.
Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 16 раз открывали огонь по нашим позициям.
Стоит добавить, что наряду с обороной линии разграничения, украинские саперы ежедневно активно проводят разминирование Донбасса. Только за минувшие сутки пиротехническими подразделениями было обследовано более 7 гектаров территорий, из которых изъято и уничтожено около 140 взрывоопасных предметов".
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30 августа в зоне Антитеррористической операции погиб уроженец с. Марьевка Доманевского района Николаевской области Геннадий Левицкий.
Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке Роман Коваль. «Сумна звістка з східного фронту.
Вчора , 30.08.2017 року, в бою з ворожою ДРГ загинув боєць-доброволець друг "Зона", Левицький Геннадій Миколайович, 1976 р. н., уродженець с.Мар'ївка Доманівського району Миколаївської області. Воював у зоні АТО з 2015 року. Загинув, прикриваючи поранених побратимів. Вдома залишились хвора мама та молодший брат, учасник АТО. Всі поранені вийшли з зони бою, евакуйовані та перебувають у шпиталі.
Слава Героям!", - написал Коваль.
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ремарк
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вторгся в Римскую республику, Римский сенат объявил слово "мир" вне
закона. Всякий, кто призывал к миру с оккупантом, объявлялся предателем и
врагом римского народа.
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кацапы своё детище уничтожают...?
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здравомыслящих граждан Украины понимают, что так называемые Минские
договоренности (кого с кем?) - это тупик и предательство. А липецкий президент
с "путиным" и его западными покровителями обсуждают как их лучше
выполнить, т.е. как сподручней развалить Украину!... Чудеса!...
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подписывает с Россией мирный договор, поскольку считает оккупированными свои Южно-Курильские
острова. И она вернет рано или поздно эти острова. А наши барыги с заводами в
стране-агрессоре хотят быстренького "мира любой ценой" при
оккупированном Крыме и агрессии на Донбассе.
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https://hromadskeradio.org/news/2017/08/31/vystrel-v-yh-storonu-stoyt-nashym-boycam-8-let-tyurmy-voennyy-vsu-o-shkolnom-peremyryy-vydeo
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