 Российские оккупанты забрали ковры, иконы, крест и посуду из часовни храма УПЦ КП в Симферополе

Об этом сообщил корреспондент Крым.Реалии в четверг, 31 августа, передает Цензор.НЕТ.
По словам архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента, приставы забрали крест, церковную посуду, раритетные иконы, столовую посуду из фарфора и богемского хрусталя, которые были подарены церкви, а также ковры.
При этом опись вещей не составлялась, архиепископу не предлагали подписать какой-либо акт об изъятии церковного имущества. В числе изъятого было имущество из Часовни во имя Христа спасителя и имущество из закрытого ранее севастопольского храма, отметил архиепископ Климент.
В Министерстве культуры Украины захват храма Украинской православной церкви Киевского патриархата в аннексированном Крыму пока не комментируют.
Утром 31 августа российские спецслужбы заблокировали храм св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе. При блокировке храма св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата повредили руку архиепископу Симферопольскому и Крымскому УПЦ КП Клименту.
Как сообщил директор государственного предприятия "Национальное газетно-журнальное издательство" Андрей Щекун, имущество украинского храма в Крыму подверглось порче. Подконтрольная России исполнительная служба в Крыму пока не комментирует происходящее.
В Украинской православной церкви Киевского патриархата возмущены действиями российских силовиков, блокирующих симферопольский храм УПЦ КП и применивших силу к архиепископу Клименту в аннексированном Крыму. Об этом говорится в заявлении Патриархии, назвавшей действия российских силовиков "нечестивыми", и выразившей в связи с этим "решительный протест".
После аннексии Крыма Россией подконтрольные Кремлю власти захватили часть зданий Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата и провели конкурс на аренду части помещений церкви. Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент призвал мировое сообщество к защите национальных, культурных и религиозных прав граждан Украины в Крыму.
Большая часть православных храмов и общин Крыма и Севастополя подчиняются УПЦ Московского патриархата.
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Боголюбскогоподошло к славянскому Киеву. Силы обороняющихся были неравными,и на третий день кровопролитной осады захватчики ворвались в город и подвергли его
страшному и кровавому разгрому. В летописи он описан так: и три дня грабили весь город, Подол и Гору, и монастыри, и Софию, и Десятинную Богородицу, и не было помилования никому и ниоткуда. Церкви горели, христиан славян убивали, других вязали, жен вели в плен, младенцы рыдали, смотря на матерей своих. Взяли множество богатства, церкви обнажили, сорвали с них иконы, и ризы, и колоколы, взяли книги, все вынесли угро-финны (кацапы) А
поганые зажгли монастырь Печерской Святой Богородицы. И было в Киеве стенание, и туга, и скорбь неутешная, и слезы непрестанные. Оригинальная - Ипатьевская летопись, статья 6679. Из славянского Киева в угро -финский Владимир была сворована и вывезена святая икона Божией Матери, которая впоследствии будет названа «Владимирской
иконой Пресвятой Богородицы» и незаконно станет величайшей угро-финской (кацапской) святыней.Половец Андрей князь Иуда угро-финского Залешья попытался перенести столицу Славянской Руси (древнее название Украины) из славянского Киева в угро-финский Владимир в Залешье.Но не вышло славянский Киев оставался старейшим
столом. К князьям, когда-либо в течение жизни побывавших на нём, продолжал прилагаться титул князей «всея Руси».
Тысяча лет прошло и ничего не изменилось, также как ранее огромные орды монголоидной кацапской лапотной нечисти вторгаются на территорию славянской Руси - Украины неся с собой кровь, смерть, разрушение и грабежи.
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крест вынести из церкви ?
какие они нахер православные ? черти нехрещеные ! орда чертополколнная !
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