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Все про:НАБУ (1943) взятка (4428) Полтава (514) судья (1897)

 Судья в Полтаве задержан при получении взятки, - НАБУ

набу

Сотрудники НАБУ задержали судью районного суда Полтавы при получении взятки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

В сообщении отмечается: "31 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП и при оперативном сопровождения Управления СБУ в Полтавской области задержали судью Ленинского районного суда г. Полтава по подозрению в совершении преступления, квалифицированного по ч.3 ст.368 ( "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом") Уголовного кодекса Украины.

Судью задержали после получения им неправомерной выгоды от представителя истца по гражданскому делу. По версии следствия, служитель Фемиды взял деньги за вынесение решения в интересах истца, который требовал взыскать задолженность в сумме 100 тыс. грн.

Сейчас продолжаются следственные действия (обыски). Решается вопрос сообщении судьи о подозрении, а также внесения представления в Высший совет правосудия в отношении предоставления разрешения о содержании судьи под стражей.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в марте 2017 года".

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Плять,астанавитесь! Скоро и судить будет некому.
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В США я уж подзабыла точно,но Верховный,Административный,Федеральные,Общей юрисдикции и прочее,прочее.... Их много.Но всего в около 12 тыс. человек на 325 миллионов.При этом национальный и расовый состав не дай Бог.
А у нас от 7 до 8 тысяч на 43 миллиона.
В принципе и 2 тысяч бы хватило.Но таких как в США."Я так думаю"
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ви праві! судді 80% - слабокваліфіковані і тягнуть справи місяцями.
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Так у них там круговая порука... спортивная рыбалка получается
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да не может быть!!!!! они ж все прошли люстрацию,честнейшые люди!!! чтоб их поразрывало нахрен
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Зрада. Уже судей в стране не хватает, куда порох смотрит, везде коррупция, его даже за рубежом перестали принимать!
Я ничего не забыл?
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Если избран ты судьею
Или даже прокурором,
Ты работай как угодно
И не бойся ничего.
Можешь окна бить соседям,
Ехать запросто на красный,
Жечь дома, плевать в прохожих,
И печатать деньги сам.
А когда придут в фуражках
Злые милиционеры,
Покажи им смело фигу,
А другой рукой - мандат.
Пусть они откозыряют,
И идут себе обратно.
Ты им кинь в окно гранату,
Чтоб шагалось веселей.
Писай в урны, мучай кошек,
Грабь по пятницам сберкассы,
По субботам смело тещу
Шпарь горячим утюгом.
А коллеги-правоведы
Не дадут тебя в обиду.
Ведь у каждого есть теща,
И сберкасса.... и утюг!!!
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Я поэт, зовусь Незнайка, от меня вам балалайка...
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поймали - молодцы...
НА КОЛ !!! НА КОЛ !!! НА КОЛ !!! НА КОЛ !!! НА КОЛ !!! НА КОЛ !!! НА КОЛ !!! НА КОЛ !!! ...
ГЛУБЖЕ !!! ГЛУБЖЕ !!! ГЛУБЖЕ !!! ГЛУБЖЕ !!! ГЛУБЖЕ !!! ГЛУБЖЕ !!! ГЛУБЖЕ !!! ...
((((((((((((((((((((((((((((((((((((Судья в Полтаве задержан при получении взятки, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4901)))))))))))))))))))))))))))






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Терміново призначити йому зарплату в 200.000 гривень на місяць, шоб навіть і думати не смів брати хабарі.)))
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всех взяточников Пете на содержание, не может наказывать пусть содержит , реформатор чоколадный
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Какой-то не правильный судья. Почему не выдал постановление на запрет своего ареста???
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Не ленінський район Полтави, а Подільський.
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Ну задержан и че? Спорим ему ниче не будет, не посадят 100%, а возможно и восстановят.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСудья в Полтаве задержан при получении взятки, - НАБУ
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