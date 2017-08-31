 Судья в Полтаве задержан при получении взятки, - НАБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.
В сообщении отмечается: "31 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП и при оперативном сопровождения Управления СБУ в Полтавской области задержали судью Ленинского районного суда г. Полтава по подозрению в совершении преступления, квалифицированного по ч.3 ст.368 ( "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом") Уголовного кодекса Украины.
Судью задержали после получения им неправомерной выгоды от представителя истца по гражданскому делу. По версии следствия, служитель Фемиды взял деньги за вынесение решения в интересах истца, который требовал взыскать задолженность в сумме 100 тыс. грн.
Сейчас продолжаются следственные действия (обыски). Решается вопрос сообщении судьи о подозрении, а также внесения представления в Высший совет правосудия в отношении предоставления разрешения о содержании судьи под стражей.
Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в марте 2017 года".
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А у нас от 7 до 8 тысяч на 43 миллиона.
В принципе и 2 тысяч бы хватило.Но таких как в США."Я так думаю"
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Я ничего не забыл?
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От тепер все.
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Корупція - це прояв реваншу старої системи - експерт http://bit.ly/2xPcJL8
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Или даже прокурором,
Ты работай как угодно
И не бойся ничего.
Можешь окна бить соседям,
Ехать запросто на красный,
Жечь дома, плевать в прохожих,
И печатать деньги сам.
А когда придут в фуражках
Злые милиционеры,
Покажи им смело фигу,
А другой рукой - мандат.
Пусть они откозыряют,
И идут себе обратно.
Ты им кинь в окно гранату,
Чтоб шагалось веселей.
Писай в урны, мучай кошек,
Грабь по пятницам сберкассы,
По субботам смело тещу
Шпарь горячим утюгом.
А коллеги-правоведы
Не дадут тебя в обиду.
Ведь у каждого есть теща,
И сберкасса.... и утюг!!!
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цветик! и от меня вам всем приветик!!!
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НА КОЛ !!! НА КОЛ !!! НА КОЛ !!! НА КОЛ !!! НА КОЛ !!! НА КОЛ !!! НА КОЛ !!! НА КОЛ !!! ...
ГЛУБЖЕ !!! ГЛУБЖЕ !!! ГЛУБЖЕ !!! ГЛУБЖЕ !!! ГЛУБЖЕ !!! ГЛУБЖЕ !!! ГЛУБЖЕ !!! ...
(((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))
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