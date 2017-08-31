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 Российского активиста Сафаргали приговорили к 3 годам тюрьмы за посты о Путине и Крыме

интернет

В России суд в Казани приговорил лидера "Татарского патриотического фронта Алтын Урда" Даниса Сафаргали к 3 годам лишения свободы, признав его виновным в возбуждении ненависти и вражды по признаку национальности, а также в хулиганстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Обвинение просило приговорить Сафаргали к пяти годам колонии общего режима. Сторона защиты настаивает на его полном оправдании.

Сафаргали был помещен в следственный изолятор по делу о причинении легкого вреда здоровью после того, как заступился за беременную супругу, которую во время конфликта ударили ногой в живот. Уже после этого ему предъявили обвинения в экстремизме.

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По версии следствия, в 15 записях в соцсети "ВКонтакте" Сафаргали высказывал свое мнение о русских, президенте России, Русской православной церкви и ситуации с Крымом.

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Надо было о БОЯРАХ писать! Путин то хороший... ну чудак!
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В этой переписке ответ московита - неприкрытый явный фашизм.
И эта шобла хочет навязать нам свой паханат! Не бывать этому!
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Не получится. Сожгут нафуй тот флот и базу, если в 24 часа выселится прикажут. И керченский пролив кацапам закроют. Крым суки рашистские под вашей лапой до тех пор пока там живет украинское население и крымские татары, если их там не станет, то и жалеть будет некого, не кацапов же.
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И эти люди запрещают нам депортировать кобылу Курбатову?
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у манкуртов москвы нет национальности, это не нация, это население, неспособное быть единым поколениями в силу подчиненности племенным вождям, лишенным общей идеи. Так какая может быть вражда по национальности с москальской ордой, эта орда не народ совсем, они и живут-то под ими ворованным именем русским, которым им велел их москальский царь называться, своего-то нет... в общем, какой "народ", такой и суд у них, фарс один, скоморохи ряженые
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А вы говорите Украина , хуйло в Казани за хуйло держат. Представьте название татарской организации в Казани " Золотая Орда"!!!! Сильно и о многом говорит.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийского активиста Сафаргали приговорили к 3 годам тюрьмы за посты о Путине и Крыме
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