 Российского активиста Сафаргали приговорили к 3 годам тюрьмы за посты о Путине и Крыме

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Обвинение просило приговорить Сафаргали к пяти годам колонии общего режима. Сторона защиты настаивает на его полном оправдании.
Сафаргали был помещен в следственный изолятор по делу о причинении легкого вреда здоровью после того, как заступился за беременную супругу, которую во время конфликта ударили ногой в живот. Уже после этого ему предъявили обвинения в экстремизме.
По версии следствия, в 15 записях в соцсети "ВКонтакте" Сафаргали высказывал свое мнение о русских, президенте России, Русской православной церкви и ситуации с Крымом.
1291 10
11 человек задержаны в Москве во время акции "За свободный интернет"(126)
Ветеринарные чиновники на Черниговщине получили 6 и 5 лет за поборы с подчиненных. ФОТО(4)
80% объектов строительства можно вводить в эксплуатацию онлайн, - Гройсман(26)
Два диверсанта, готовившие теракты на Днепропетровщине, получили по 6 лет. ВИДЕО(30)
Как и почему рестораны бесплатно кормят гламурных украинок(0)
Мужчина, вербовавший девушек для проституции на Кипре, получил 5 лет условно(49)
Суд приговорил к 8 годам тюрьмы наемника из РФ Кусакина(88)
Ответить
Ответить
И эта шобла хочет навязать нам свой паханат! Не бывать этому!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить