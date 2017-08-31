 Порошенко и Пранцкетис обсудили пути реализации предложенного Литвой "План Маршалла для Украины"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Стороны выразили обеспокоенность продолжением агрессивной политики Российской Федерации в контексте милитаризации временно оккупированного украинского Крыма и проведением Россией военных учений вдоль общих границ. Была отмечена важность дальнейших скоординированных международных усилий для противодействия агрессивным действиями России, прежде всего путем продолжения применения и усиления соответствующих санкций.
Во время встречи детально обсудили вопросы практической имплементации инициативы парламента Литвы "Новый Европейский план для Украины на 2017-2020 гг." (т.н. "План Маршалла для Украины"), который предусматривает предоставление мощной финансово-инвестиционной поддержки и помощи по проведению реформ. Договорено о дальнейшей координации работы с целью его одобрения и поддержки со стороны ЕС.
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Вот это гонево
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