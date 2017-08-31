EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  168  4
Все про:Литва (1203) переговоры (3457) план (116) Порошенко (13668)

 Порошенко и Пранцкетис обсудили пути реализации предложенного Литвой "План Маршалла для Украины"

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со Спикером Сеймаса Литовской Республики Викторасом Пранцкетисом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Стороны выразили обеспокоенность продолжением агрессивной политики Российской Федерации в контексте милитаризации временно оккупированного украинского Крыма и проведением Россией военных учений вдоль общих границ. Была отмечена важность дальнейших скоординированных международных усилий для противодействия агрессивным действиями России, прежде всего путем продолжения применения и усиления соответствующих санкций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва озвучила "план Маршалла" для Украины в Европе и США. Идея находит поддержку, - спикер Сеймаса Пранцкетис

Во время встречи детально обсудили вопросы практической имплементации инициативы парламента Литвы "Новый Европейский план для Украины на 2017-2020 гг." (т.н. "План Маршалла для Украины"), который предусматривает предоставление мощной финансово-инвестиционной поддержки и помощи по проведению реформ. Договорено о дальнейшей координации работы с целью его одобрения и поддержки со стороны ЕС.

Также читайте: Инициированный Литвой "план Маршалла" для Украины - очень фундаментальный подход к преодолению проблем в нашей стране, - Гройсман
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Премьер-министр Израиля Натаньяху жёстко предупредил кремлёвского Крысака о последствиях противостояния на Сирии.КацаПсинские СМИ хранят гробовое молчание о визите премьера в Мокшу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Спикер, повторяю СПИКЕР! Для соевых еще раз СПИКЕР, это типа пагубий, шоб соевые поняли, что то предложил, а диабетик уже обсуждает! Это зрада или пэрэмога?
Вот это гонево
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Пранцкетис обсудили пути реализации предложенного Литвой "План Маршалла для Украины"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти